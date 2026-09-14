La Casa de los Famosos México... ¿Quién fue el séptimo eliminado?

La competencia en La Casa de los Famosos México entró en una nueva etapa rumbo a la recta final. Después de 50 días de convivencia, cinco habitantes se enfrentaron a la decisión del público durante la séptima gala de eliminación. Mariana Ochoa, Karina Torres, Masad Altamimi, Gema Garoa y Brianda Deyanara conformaron la placa de nominados. Yahir también estuvo en riesgo durante la semana, pero consiguió la salvación el viernes y tomó la decisión de autosalvarse.

Con los cinco nominados definidos, la noche comenzó con los tradicionales posicionamientos, donde los habitantes tuvieron la oportunidad de explicar frente a sus compañeros las razones por las que querían que alguno abandonara la competencia.

LOS POSICIONAMIENTOS MARCARON LA NOCHE Ese Pérez fue el primero en posicionarse frente a Mariana Ochoa. El habitante señaló un supuesto comportamiento de la cantante que, desde su perspectiva, afectó la convivencia dentro de la casa. “Quiero que te vayas porque rozamos cada vez más, nos damos bien nuestro espacio, pero luego vas y escuchas, y este es el único motivo que quiero que te vayas de la casa y si te quedas que ya no pase”, le dijo. Mariana rechazó la acusación y aseguró que nunca ha tenido intención de espiar a sus compañeros. También aprovechó para señalar que algunas bromas de Ese Pérez le han resultado incómodas.

“Nunca he ido a espiar, pero fue a Memo, no soy una persona que le guste espiar. También me he sentido incómoda con las bromas que haces, nunca me has faltado al respeto”, contestó. Ernesto Laguardia eligió a Karina Torres y habló sobre la personalidad reservada de la actriz. “Siento que aún tienes algunas barreras, has dicho que no eres abierta a los demás. Pienso que es como un águila escogiendo a sus presas más fuertes, pero debo agregar, también, la más suculenta”, expresó. Karina reconoció que mantiene cierta distancia con algunos habitantes: “No me abro con muchas personas, para que no sepan por dónde llegarme, pero mi público me conoce, pero poco a poco nos vamos a ir conociendo”. LAS TENSIONES POR LA INMUNIDAD TAMBIÉN APARECIERON Durante el posicionamiento, Cynthia se dirigió a Masad Altamimi y recordó un desacuerdo relacionado con las labores domésticas. También hizo referencia a la situación económica del participante. “Porque me dijiste que habías trapeado la casa y no lo hiciste y porque yo necesito más el dinero que tú, tú tienes ferraris y hasta los regalas”, le dijo. Masad negó tener esos automóviles. Memo y Yahir coincidieron al cuestionar a Mariana por la compra de la inmunidad con alimentos de la casa. Memo le dijo: “A pesar de que te admiro y te quiero, pero compraste la inmunidad con la comida de todos”.

La cantante explicó su decisión: “Logré juntar provisiones de siete días y nos permitió comprar dulces y postres. De todos modos si la gente me regresa prometo no volver a comprar la inmunidad”. Yahir también expresó su molestia: “La inmunidad se compró sin saberlo y me pegó que hayas sido tú”. Mariana respondió: “Mis palabras fueron soberbias, el trabajo ha sido en equipo, pero hemos tratado de cuidar el doble, y te pido disculpas, pero lo hice emocionada, nunca con mala intención”. MASAD Y BRIANDA QUEDARON AL FINAL Durante el bloque de sinceramiento, Masad habló nuevamente con Mariana y manifestó preocupación por lo que estaba viviendo dentro de la competencia. “Quiero que te vayas de la casa porque tengo miedo porque tú no ves para ti misma”, expresó. Gema Garoa también cuestionó a Mariana sobre un comentario atribuido a Apio relacionado con su manera de jugar. “No me gusta tu juego, me quedé pensativa con lo que dijo Apio, dijo que no eres la que él conoce desde hace tiempo”, señaló. Mariana aclaró la situación: “Le entendiste mal al Apio, dijo que mi juego no sólo es ser mamá, pero que tenía más facetas. Mi juego no es contigo, es con el público”. Brianda Deyanara consideró que Mariana extrañaba especialmente su vida fuera de la casa. Karina, en tanto, habló con Masad sobre el distanciamiento que surgió entre ambos después de un desacuerdo. “Quiero que te vayas de la casa porque desde que tuvimos el problema ya nada fue igual”, dijo Karina. Masad respondió de forma conciliadora: “No importa la conexión, pero te quiero mucho. Extraño mucho a mis niños, pero aquí estoy al pie del cañón”. Finalmente llegó el momento de conocer el resultado de la votación. Karina Torres fue la primera en ser salvada, asegurando su permanencia y avanzando hacia la recta final. Después, Galilea Montijo anunció que Mariana Ochoa regresaba a la casa. Al encontrarse nuevamente con sus compañeros, lanzó una frase dirigida a Ese Pérez: “No te deshiciste de mí, Ese Pérez”. El tercer nombre anunciado fue el de Gema Garoa, por lo que Brianda Deyanara y Masad Altamimi quedaron como los últimos habitantes en riesgo. Finalmente, el público tomó la decisión. Masad Altamimi se convirtió en el séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México, mientras Brianda Deyanara consiguió permanecer una semana más en la competencia.

DATOS CURIOSOS · 50 días de convivencia habían transcurrido cuando se realizó esta gala de eliminación. · La placa estuvo integrada originalmente por cinco nominados: Mariana Ochoa, Karina Torres, Masad Altamimi, Gema Garoa y Brianda Deyanara. · Yahir estuvo nominado, pero consiguió la salvación y decidió autosalvarse. · Karina Torres fue la primera nominada en regresar a la casa durante la gala. · Masad Altamimi quedó frente a Brianda Deyanara en la última instancia antes de conocer al eliminado.