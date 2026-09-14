Aseguran que Morena, PAN y PRI violaron el proceso electoral al presentar a sus ‘defensores’

”Se trata de una violación a la ley simple y sencillamente con la complacencia del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral”, dijo Luis Carlos Ugalde, presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE).

Morena y los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional ya destaparon a los que de facto son sus candidatos para el proceso electoral 2026-2027 bajo las figuras de “coordinadores de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional ( Morena )”, “defensa de la patria, la familia y la libertad (PAN)” y “defensores de México (PRI)”, lo que califican expertos como violaciones al proceso electoral.

”Ya hay cinco candidatos a gobernador de Morena que están haciendo campaña, es decir, no están promoviendo el voto a su favor, pero están todos los días en medios de comunicación, en reuniones con personas promoviendo su nombre, y eso se llama campaña”, dijo Ugalde en entrevista con EL UNIVERSAL.

El también director general de Integralia advirtió que además de violar los plazos de las precampañas, previstas por el INE para enero de 2027, también se transgreden las reglas de fiscalización porque “no están dando cuentas de dónde sacan el dinero”, lo que “genera una distorsión, una inequidad y una cancha dispareja”.

Guadalupe Salmorán Villar, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coincidió con Ugalde sobre que esto es un “fenómeno reciente”.

Explicó que las coordinaciones fueron “inventadas” por Morena y han sido utilizadas en al menos dos ejercicios electorales previos y ya están siendo replicadas por otros partidos debido a “su grado de éxito y efectividad para posicionar liderazgos de cara a los comicios”.

Para la jurista y especialista en leyes electorales, hay un debilitamiento de los árbitros, primero porque la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está incompleta tras la renuncia de la magistrada presidenta Mónica Soto; segundo, porque hay problemas de “credibilidad y gobernabilidad” en el INE tras el cambio de 12 nuevos titulares “afines al gobierno”, y a esto se suma la renuncia de la secretaria ejecutiva Claudia Arlett Espino “y la designación de un encargado con un perfil completamente gris”, remató Salmorán.

El 6 de junio de 2027 México elegirá 3 mil 419 candidaturas, por lo que este proceso es uno de los más grandes. Están en juego 500 diputaciones, la mayoría calificada de la 4T, 17 gubernaturas y mil cargos a nivel local y municipal.

Salmorán dijo que ante esta sobrecarga de trabajo el INE está más preocupado por que “los aspectos básicos de las elecciones le salgan”, que en disuadir a los partidos políticos de evitar estos comportamientos que afecten a la contienda.

Otro de los factores que consideró que se repite en este proceso electoral es el uso de recursos públicos, las mañaneras “como plataforma para acrecentar la posición del gobierno y como un mecanismo de propaganda gubernamental permanente”, y los programas sociales como fines electorales, así como la presencia territorial de los servidores de la nación que acarrean polémicas que ya han sido judicializadas, “pero no han tenido un impacto mayor”.