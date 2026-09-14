Ataque armado en partido de futbol en Guanajuato deja un muerto y seis heridos (VIDEO)

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México
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    Ataque armado en partido de futbol en Guanajuato deja un muerto y seis heridos (VIDEO)
    Un ataque armado durante un partido de futbol en San Francisco del Rincón dejó siete personas heridas y una víctima mortal. Captura de pantalla

Hombres armados dispararon contra espectadores en una cancha de San Francisco del Rincón; siete personas fueron alcanzadas y una murió en el hospital

Un ataque armado registrado durante un partido de futbol en San Francisco del Rincón, Guanajuato, dejó una persona muerta y al menos seis más heridas la tarde del domingo 13, luego de que hombres armados dispararan contra personas que se encontraban en unas canchas deportivas.

De acuerdo con la información inicial proporcionada por autoridades municipales, los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas en una cancha ubicada en el Barrio de Guadalupe, cerca del Libramiento de San Francisco del Rincón.

Según los primeros reportes, un grupo de hombres que viajaba a bordo de una motocicleta llegó al lugar mientras se desarrollaba el partido y comenzó a disparar contra las personas que se encontraban como espectadoras.

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Los disparos provocaron que quienes estaban en el sitio buscaran refugio y abandonaran el área. Sin embargo, al menos siete personas resultaron heridas durante la agresión.

Familiares y conocidos trasladaron a los lesionados en vehículos particulares a hospitales cercanos para que recibieran atención médica.

Posteriormente, autoridades reportaron que una de las personas heridas murió en el hospital debido a las lesiones ocasionadas por los disparos.

Hasta el momento no se han dado a conocer públicamente la identidad de la víctima mortal ni información sobre las personas que habrían participado en el ataque.

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Las autoridades tampoco han informado si existe alguna persona detenida por estos hechos ni han precisado el posible motivo de la agresión.

La información disponible hasta ahora corresponde a los primeros reportes sobre el ataque y se espera que las autoridades proporcionen mayores detalles conforme avance la investigación.

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Guanajuato

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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