Sheinbaum reabre registro para depositarle 5 mil 800 pesos bimestrales a hombres y mujeres; requisitos y cómo inscribirse

Jóvenes Escribiendo el Futuro es uno de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México con el que se otorga una beca a alumnas y alumnos de nivel licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado inscritos en instituciones públicas.

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la reapertura del registro para el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026 , una estrategia que busca facilitar el acceso de miles de jóvenes a una Beca de Educación Superior.

El apoyo se otorga durante los cinco bimestres que dura el ciclo escolar con un máximo de 45 mensualidades, excepto para los estudiantes que cursen la licenciatura en Medicina, a quienes se les podrá otorgar la beca hasta por un máximo de 55 mensualidades.

Este programa tiene cobertura nacional con base en la suficiencia y disponibilidad presupuestal autorizada, por lo que el otorgamiento de becas se realiza con un procedimiento de selección, en el cual hay escuelas clasificadas como prioritarias y susceptibles de atención.

La beca prioriza a jóvenes que pertenecen a hogares y contextos con alta marginación y pobreza, ya que presentan mayores dificultades para terminar sus estudios.

REGISTRO EN SEPTIEMBRE

El periodo de registro para la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026 está previsto del 21 al 30 de septiembre de 2026.

Detalles del Registro

Fechas: Del 21 al 30 de septiembre.

Lugar: El trámite se realiza en línea a través del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES).

Monto: 5,800 pesos bimestrales.

BENEFICIOS QUE OFRECE JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO

Beneficios Principales

Apoyo económico: 5,800 pesos bimestrales.

Duración: Hasta por 45 meses (lo que dura la carrera).

Pago directo: Depósito sin intermediarios en tu tarjeta del Banco del Bienestar.

Sin costo: Todo el proceso de registro y mantenimiento es completamente gratuito.

Beneficios de Continuidad

Prioridad de renovación: Si mantienes tus requisitos, aseguras el pago el siguiente ciclo.

Compatibilidad: Puedes combinarla con otras becas de servicio social, titulación o prácticas.

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS PARA RECIBIR LA BECA?

Provenir de una primaria o secundaria prioritaria y estar actualmente inscrita o inscrito en alguna de las universidades prioritarias o susceptibles de atención.

• No recibir de manera simultánea otra beca para el mismo fin otorgada por alguna dependencia pública federal.

• La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar aplica los siguientes criterios para clasificar a las escuelas:

Escuelas prioritarias:

• Universidades interculturales

• Escuelas normales indígenas, de educación intercultural y rurales

• Escuelas normales federales y estatales

• Universidades para el Bienestar Benito Juárez

• Universidad de la Salud de la Ciudad de México

• Universidad de la Salud de Puebla

• Universidad de Lenguas Indígenas de México

• Centro de Actualización del Magisterio

Las clasificadas como escuela de interésLas ubicadas en localidades prioritarias

Consulta la lista completa de las universidades prioritarias aquí.

A las y los alumnos inscritos en una escuela prioritaria no se les solicita el cumplimiento de los requisitos de edad ni de bajos ingresos.

Escuelas susceptibles de atención: Para las y los estudiantes de este conjunto de escuelas, la Coordinación Nacional aplica los siguientes criterios de priorización:

• Ser considerado como becario o becaria del programa previo al proceso de selección.

• Haber concluido los estudios de primaria o secundaria en alguna escuela prioritaria.

• Ser mujer indígena o afromexicana.

• Ser hombre indígena o afromexicano.

• Ser persona con calidad de víctima.

• Ser sujeto a un estudio de ingreso mensual per cápita.

La estimación del nivel de ingresos de las y los solicitantes se realiza la primera vez que soliciten su incorporación al programa. En caso de ser seleccionados, no será necesario volver a realizar dicha estimación en tanto cumpla con el resto de los requisitos. En caso de no ser seleccionado para incorporarse al programa, será necesario realizar de nuevo dicho cálculo en la siguiente solicitud.

REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN Y TRÁMITE

• CURP: Clave Única de Registro de Población validada.

• Ficha escolar: Datos académicos cargados y activados correctamente en la plataforma SUBES.

• Correo electrónico: Cuenta personal y activa para recibir notificaciones del programa.

Restricciones

• Sin otras becas: No contar con otro apoyo económico federal para el mismo fin.

DATOS CURIOSOS

• Cobertura total: En las universidades prioritarias (como las Benito Juárez), el 100% de los alumnos recibe la beca.

• Foco indígena: El programa da prioridad automática a estudiantes de comunidades indígenas y afroamericanas.

• Estadística de género: Históricamente, más del 50% de los beneficiarios del programa son mujeres.

• Impacto rural: La mayoría de los apoyos se concentran en zonas de alta marginación y violencia.

• Meta de titulación: El diseño del apoyo cubre 45 meses para asegurar que el alumno termine toda la carrera.