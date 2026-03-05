Reza León XIV para que las naciones renuncien a las armas y elijan la diplomacia

CIUDAD DEL VATICANO- El papa dedica el rezo de marzo a “la paz en el mundo, rogando que las naciones renuncien a las armas y elijan el camino del diálogo y la diplomacia, según el videomensaje publicado este jueves sobre las intenciones de oración del pontífice para este mes.

Los organizadores de esta iniciativa explican que “en un contexto internacional marcado por conflictos armados y el aumento del gasto militar, León XIV dedica su intención de oración para el mes de marzo al desarme y a la paz”.

“Señor de la Vida, que moldeaste a cada ser humano a tu imagen y semejanza, creemos que nos creaste para la comunión, no para la guerra, para la fraternidad, no para la destrucción”, reza el papa en el vídeo.

Y agrega: “Hoy elevamos nuestra súplica por la paz en el mundo, rogando que las naciones renuncien a las armas y elijan el camino del diálogo y la diplomacia. Desarma nuestros corazones del odio, el rencor y la indiferencia, para que podamos ser instrumentos de reconciliación””.

El papa afirma en su oración “que la verdadera seguridad no nace del control que alimenta el miedo, sino de la confianza, la justicia y la solidaridad entre los pueblos”.