Reza León XIV para que las naciones renuncien a las armas y elijan la diplomacia

Internacional
/ 5 marzo 2026
    Reza León XIV para que las naciones renuncien a las armas y elijan la diplomacia
    El papa León XIV celebra su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. AP/Alessandra Tarantino
EFE
por EFE

Según datos recientes del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), el gasto militar mundial aumentó por décimo año consecutivo en 2024, alcanzando los 2.7 billones de dólares

CIUDAD DEL VATICANO- El papa dedica el rezo de marzo a “la paz en el mundo, rogando que las naciones renuncien a las armas y elijan el camino del diálogo y la diplomacia, según el videomensaje publicado este jueves sobre las intenciones de oración del pontífice para este mes.

Los organizadores de esta iniciativa explican que “en un contexto internacional marcado por conflictos armados y el aumento del gasto militar, León XIV dedica su intención de oración para el mes de marzo al desarme y a la paz”.

“Señor de la Vida, que moldeaste a cada ser humano a tu imagen y semejanza, creemos que nos creaste para la comunión, no para la guerra, para la fraternidad, no para la destrucción”, reza el papa en el vídeo.

Y agrega: “Hoy elevamos nuestra súplica por la paz en el mundo, rogando que las naciones renuncien a las armas y elijan el camino del diálogo y la diplomacia. Desarma nuestros corazones del odio, el rencor y la indiferencia, para que podamos ser instrumentos de reconciliación””.

El papa afirma en su oración “que la verdadera seguridad no nace del control que alimenta el miedo, sino de la confianza, la justicia y la solidaridad entre los pueblos”.

$!El papa León XIV bendice a un niño al final de su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.
El papa León XIV bendice a un niño al final de su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. AP/Alessandra Tarantino

Y ruega también a Dios para que los líderes de las naciones, «tengan la valentía de abandonar proyectos de muerte, detener la carrera armamentista, y poner en el centro la vida de los más vulnerables».

“¡Que nunca más la amenaza nuclear condicione el futuro de la humanidad!”, clama el pontífice estadounidense.

Este vídeo es una iniciativa de la Red Mundial de Oración del papa que comenzó durante el pontificado de Francisco y que León XIV ha decidido continuar y cuyo objetivo es difundir las intenciones de oración mensuales del pontífice

Los organizadores de esta iniciativa explican que el mensaje del papa, grabado hace días, está marcado por el incremento sostenido del gasto militar.

Según datos recientes del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), el gasto militar mundial aumentó por décimo año consecutivo en 2024, alcanzando los 2.7 billones de dólares, impulsado por la guerra entre Rusia y Ucrania, así como por otros conflictos armados y tensiones geopolíticas.

El incremento del 9.4 % respecto al año anterior llevó el gasto militar mundial al nivel más alto jamás registrado por el SIPRI.

