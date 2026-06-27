Rompe Israel el acuerdo y ataca el sur del Líbano un día después de haberlo firmado

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    Rompe Israel el acuerdo y ataca el sur del Líbano un día después de haberlo firmado
    Vehículos blindados de transporte de personal israelíes estacionados en el norte de Israel, cerca de la frontera con Líbano, el sábado 27 de junio de 2026. AP/Ariel Schalit

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, un dron “enemigo”, en referencia a Israel, lanzó un ataque contra la localidad de Nabatieh al Fawqa, en el sur del Líbano, sin dar más detalles sobre víctimas o heridos

JERUSALÉN- El Ejército israelí bombardeó este sábado la zona de Nabatieh, en el sur del Líbano, un día después de la firma de un acuerdo marco en Washington entre Israel y el Líbano para alcanzar una “paz y seguridad duraderas” entre ambos países, según detalla el documento acordado.

Una portavoz del Ejército israelí confirmó el ataque, y dijo a EFE que el objetivo era un presunto “terrorista” que alegó representaba una amenaza para los soldados en la zona de Nabatieh (donde Israel mantiene una ocupación militar).

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, un dron “enemigo”, en referencia a Israel, lanzó un ataque contra la localidad de Nabatieh al Fawqa, en el sur del Líbano, sin dar más detalles sobre víctimas o heridos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/acuerdo-de-libano-con-israel-exige-que-hezbollah-se-desarme-lo-cual-podria-ser-dificil-CH21730435

El documento firmado ayer, bajo el auspicio de EE.UU. y compartido en su integridad por el Departamento de Estado salvo el denominado ‘Anexo de Seguridad’, determina en el artículo 7 que tanto el Líbano como Israel pueden «ejercer su derecho inherente a la autodefensa», sin que nada del acuerdo se lo impida.

A su vez, el texto alude, en su punto 3, a un «Anexo de Seguridad» que no se ha hecho público según el cual las Fuerzas Armadas Libanesas (FAL) asumirán «gradualmente» el control «en zonas piloto» que servirán de lanzadera para un «repliegue gradual» de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) del sur del Líbano.

«Las FDI y las FAL han acordado dos zonas iniciales, y las futuras zonas piloto también se acordarán de mutuo acuerdo. Una vez confirmado el desarme exitoso de los grupos armados no estatales y el desmantelamiento de su infraestructura en estas zonas, las FAL asumirán la responsabilidad de seguridad plena y efectiva en ellas», detalla el texto.

Ya ayer, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que, como fruto de lo acordado, las tropas israelíes abandonarían dos zonas del sur del Líbano -una al norte y otra al sur del río Litani-, pero reiteró que no se irán del Líbano hasta que Hizbulá se desarme y deje de ser una «amenaza».

Por su parte, el diputado de Hizbulá, Hasán Fadlallah, aseguró que el pacto constituye «un regalo al enemigo israelí» por parte del Gobierno libanés y aseguró que no afectará la capacidad de resistencia del grupo chií.

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