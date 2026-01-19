Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, disuelve al parlamento japonés

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 19 enero 2026
    Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, disuelve al parlamento japonés
    Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, disuelve al parlamento japonés FOTO: VANGUARDIA

La política, considerada como altamente conservadora por los medios japoneses, ha mantenido índices positivos de popularidad en su país

El 19 de enero se reportó que Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, tomó la decisión de disolver la Cámara Baja del Parlamento, desde el pasado viernes, 16 de enero.

Se informó que la administración japonesa convocará elecciones generales anticipadas el 8 de febrero. En una rueda de prensa, la primera ministra, catalogada como conservadora por los mismos medios japoneses, expresó que la decisión fue ‘difícil’ y que su carrera como mandataria ‘está en juego’.

No obstante, medios han destacado que la aprobación de Takaichi es de un 62%; el sondeo fue elaborado por la cadena pública de Japón, NHK.

TE PUEDE INTERESAR: China anuncia nueva medida comercial contra Japón por tensiones militares

Ante las acciones de la primera ministra, perteneciente al Partido Liberal Democrático, la oposición han decidido conglomerarse para obstaculizar los resultados de las elecciones; los dos partidos políticos, que buscan la coalición, son el Partido Democrático Constitucional (PDC) y el partido budista, Komeito.

Temas


Polémica
política

Localizaciones


Japón

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
La doctrina Donroe

La doctrina Donroe
true

Historia de un valiente
Sheinbaum explica despido de mil 900 trabajadores en GM Coahuila y espera buenas noticias para AHMSA

Sheinbaum explica despido de mil 900 trabajadores en GM Coahuila y espera buenas noticias para AHMSA

El trend 2016 surgió con el fin de reflexionar sobre quién éramos y qué hacíamos hace 10 años.

¿Qué es el trend 2016? Famosos, marcas y streaming se unen para recordar ese año
La Beca Benito Juárez y la Beca Rita Cetina están siendo una ayuda esencial para millones de familias mexicanas.

¿Cuándo sale el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez y Beca Rita Cetina en 2026?
Te compartimos el calendario oficial, del 15 al 28 de enero, para la entrega del apoyo económico de 6 mil 400 pesos.

Pensión del Bienestar... ¿a qué letras les toca el pago 6 mil 400 pesos del 19 al 28 de enero, según el calendario?
La presidenta Claudia Sheinbaum conmemoró los 100 años del natalicio de José Alfredo Jiménez durante La Mañanera del Pueblo, cerrando la conferencia con la emblemática canción El Rey.

Sheinbaum recuerda a José Alfredo Jiménez a 100 años de su natalicio con ‘El Rey’
Cuatro equipos, dos partidos y un objetivo común: llegar al Super Bowl del 8 de febrero

Finales de Conferencia NFL: equipos clasificados, horarios y transmisiones