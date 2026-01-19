Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, disuelve al parlamento japonés

El 19 de enero se reportó que Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, tomó la decisión de disolver la Cámara Baja del Parlamento, desde el pasado viernes, 16 de enero.

Se informó que la administración japonesa convocará elecciones generales anticipadas el 8 de febrero. En una rueda de prensa, la primera ministra, catalogada como conservadora por los mismos medios japoneses, expresó que la decisión fue ‘difícil’ y que su carrera como mandataria ‘está en juego’.

No obstante, medios han destacado que la aprobación de Takaichi es de un 62%; el sondeo fue elaborado por la cadena pública de Japón, NHK.

Ante las acciones de la primera ministra, perteneciente al Partido Liberal Democrático, la oposición han decidido conglomerarse para obstaculizar los resultados de las elecciones; los dos partidos políticos, que buscan la coalición, son el Partido Democrático Constitucional (PDC) y el partido budista, Komeito.