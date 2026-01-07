China anuncia nueva medida comercial contra Japón por tensiones militares

China intensificó sus tensiones comerciales con Japón el miércoles al iniciar una investigación sobre el diclorosilano importado, un gas químico que se utiliza en la fabricación de semiconductores, un día después de imponer restricciones a la exportación de los llamados bienes de doble uso que podrían ser utilizados por el ejército japonés.

El Ministerio de Comercio de China dijo en un comunicado que había iniciado la investigación tras una solicitud de la industria nacional según la cual el precio del diclorosilano importado de Japón había disminuido un 31 por ciento entre 2022 y 2024.

”El dumping de productos importados de Japón ha dañado la producción y operación de nuestra industria nacional”, manifestó el ministerio.

La medida se produce un día después de que Beijing prohibiera las exportaciones a Japón de bienes de doble uso que pueden tener aplicaciones militares.

Beijing ha mostrado un creciente descontento con Tokio desde que la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sugiriera a finales del año pasado que el ejército de su nación podría intervenir si China tomara medidas contra Taiwán.

Las tensiones se avivaron nuevamente el martes cuando el legislador japonés Hei Seki, sancionado el año pasado por China por “difundir falacias” sobre Taiwán y otros territorios en disputa, visitó la isla y la calificó como un país independiente. Dijo a los periodistas que su llegada a Taiwán demostraba que ambos son “países diferentes”.

”Vine a Taiwán... para demostrar este hecho y decirle al mundo que Taiwán es un país independiente”, afirmó Hei Seki, según la Agencia Central de Noticias de Taiwán.

”Las desagradables palabras de un villano mezquino como él no merecen comentarios”, replicó Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, cuando se le preguntó sobre el comentario.

TEMORES DE UNA RESTRICCIÓN DE TIERRAS RARAS

Masaaki Kanai, jefe de Asuntos de Asia Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, instó a China a eliminar las restricciones comerciales, diciendo que una medida que apunte exclusivamente a Japón y que se desvíe de la práctica internacional es inaceptable.

Sin embargo, Japón aún no ha anunciado ninguna medida de represalia.

En medio del enfrentamiento entre ambos países, surgieron especulaciones de que China podría centrar su atención en las exportaciones de tierras raras a Japón, en una medida similar a las rondas de restricciones de exportación de minerales críticos que ha impuesto como parte de su guerra comercial con Estados Unidos.

China controla la mayor parte de la producción mundial de tierras raras pesadas que se utilizan para fabricar imanes potentes y resistentes al calor en industrias como la defensa y los vehículos eléctricos.

Aunque el Ministerio de Comercio no mencionó nuevas restricciones a esos minerales, el diario oficial China Daily, considerado un portavoz del gobierno, citó fuentes anónimas que decían que Beijing consideraba la posibilidad de restringir las exportaciones de ciertas tierras raras a Japón. Ese informe no pudo ser confirmado de manera independiente.

CHINA MEJORARÍA LAZOS CON COREA DEL SUR

Al tiempo que Beijing se enfrenta a Tokio, también ha hecho un esfuerzo por cortejar a otra potencia de Asia Oriental: Corea del Sur.

El miércoles, el presidente surcoreano Lee Jae Myung concluyó un viaje de cuatro días a China, su primera visita desde que asumió el cargo en junio. Lee y el presidente chino Xi Jinping supervisaron la firma de acuerdos de cooperación en áreas como tecnología, comercio, transporte y protección ambiental.

Como si tratara de ilustrar un contraste con las fricciones comerciales entre China y Japón, Lee participó en dos eventos empresariales en los que grandes empresas surcoreanas y chinas se comprometieron a colaborar.

Ambas partes firmaron 24 contratos de exportación por un valor combinado de 44 millones de dólares, según el Ministerio de Comercio, Industria y Recursos de Corea del Sur.

Durante la visita de Lee, los medios chinos también informaron que Corea del Sur superó a Japón como el principal destino de vuelos salientes desde China continental durante las vacaciones de Año Nuevo.

China ha desalentado los viajes a Japón, diciendo que los comentarios de los líderes japoneses sobre Taiwán han creado “riesgos significativos para la seguridad personal y la vida de los ciudadanos chinos en Japón”.