Se declara culpable traficante de menores de edad de El Paso, Texas

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    Se declara culpable traficante de menores de edad de El Paso, Texas Vanguardia

En coordinación con conductores, la detenida ayudaba con documentación falsa para facilitar el traslado ilegal en la frontera con Ciudad Juárez

El 28 de julio, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que una mujer, perteneciente a El Paso, Texas, se declaró culpable de trata de menores de edad desde la frontera con México.

En el comunicado del Departamento de Justicia estadounidense, las autoridades identificaron a la mujer como: Dianne Guadian, de 33 años. Se detalló que ella, junto con otras dos personas, introdujeron de manera clandestina a menores de edad al territorio estadounidense. Se estima que el rango de edades era de 5 a 13 años.

El Fiscal General Adjunto, A. Tysen, señaló que la mujer ‘está acusada y sus cómplices participaron en conductas graves y peligrosas, que incluían administrar gomitas con THC a niños para sedarlos mientras los traficaban desde México a Estados Unidos, todo con el fin de obtener dinero’.

Se detalló que la declarada culpable coordinaba la movilización de los menores de edad desde Ciudad Juárez, frontera con El Paso, Texas. La investigación esclareció que conductores autorizados mostraban documentación falsa del respectivo infante a los oficiales fronterizos, argumentando que eran sus hijos o familiares.

Uno de los principales detonantes de la detección de la trata de menores de edad fue porque uno de los infantes se intoxicó con THC y fue llevado a un hospital local.

El subdirector ejecutivo asociado de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Matthew Millhollin, aseveró que las acciones de la detenida pusieron en peligro a los menores de edad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aumentaron-desapariciones-en-el-marco-del-mundial-2026-familiares-de-desaparecidos-EF22272446

El tráfico de personas nunca es un delito sin víctimas. Los traficantes exponen habitualmente a personas vulnerables, incluidos niños, a la explotación y a riesgos que ponen en peligro sus vida’ expresó Millhollin.

Hasta el momento no se ha emitido la sentencia, pero las autoridades reiteraron el objetivo de desmantelar las redes de tráfico de personas y agrupaciones criminales que hay en la región.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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