Se declara culpable traficante de menores de edad de El Paso, Texas

El 28 de julio, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que una mujer, perteneciente a El Paso, Texas, se declaró culpable de trata de menores de edad desde la frontera con México. En el comunicado del Departamento de Justicia estadounidense, las autoridades identificaron a la mujer como: Dianne Guadian, de 33 años. Se detalló que ella, junto con otras dos personas, introdujeron de manera clandestina a menores de edad al territorio estadounidense. Se estima que el rango de edades era de 5 a 13 años.

El Fiscal General Adjunto, A. Tysen, señaló que la mujer ‘está acusada y sus cómplices participaron en conductas graves y peligrosas, que incluían administrar gomitas con THC a niños para sedarlos mientras los traficaban desde México a Estados Unidos, todo con el fin de obtener dinero’. Se detalló que la declarada culpable coordinaba la movilización de los menores de edad desde Ciudad Juárez, frontera con El Paso, Texas. La investigación esclareció que conductores autorizados mostraban documentación falsa del respectivo infante a los oficiales fronterizos, argumentando que eran sus hijos o familiares. Uno de los principales detonantes de la detección de la trata de menores de edad fue porque uno de los infantes se intoxicó con THC y fue llevado a un hospital local. El subdirector ejecutivo asociado de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Matthew Millhollin, aseveró que las acciones de la detenida pusieron en peligro a los menores de edad.

‘El tráfico de personas nunca es un delito sin víctimas. Los traficantes exponen habitualmente a personas vulnerables, incluidos niños, a la explotación y a riesgos que ponen en peligro sus vida’ expresó Millhollin. Hasta el momento no se ha emitido la sentencia, pero las autoridades reiteraron el objetivo de desmantelar las redes de tráfico de personas y agrupaciones criminales que hay en la región.