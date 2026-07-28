Liberan primer lote de moscas estériles contra gusano barrenador en Chihuahua

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Liberan primer lote de moscas estériles contra gusano barrenador en Chihuahua
    Se estima que el Senasica producirá moscas diariamente con una meta de 100 millones de insectos a finales de este año. TOMADA DE REDES

La Sader dio a conocer que se dispersaron 2.5 millones de moscas producidas en la nueva planta de Chiapas

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) reportó la liberación en el sur de Chihuahua del primer lote de 2.5 millones de moscas estériles de gusano barrenador del ganado, producidas en la planta de Metapa de Domínguez, Chiapas, como parte de la estrategia del gobierno federal para avanzar en la erradicación de esta plaga que afecta principalmente a bovinos.

En un comunicado, detalló que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) completó el pasado 24 de julio el primer ciclo de producción y esterilización de pupas estériles, que fueron embarcadas a Tampico y después trasladadas a Chihuahua.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-listo-para-reanudar-exportacion-de-ganado-a-estados-unidos-DB22455600

Las moscas comienzan su desarrollo como huevos, de los cuales nacen larvas. Posteriormente, las larvas se transforman en pupas para convertirse en adultas.

Según Sader, las moscas se colocaron en cámaras de dispersión terrestre, con la intención de que se dispersen en el municipio de Coronado, en Chihuahua.

A fin de identificar a los insectos, indicó que las pupas se tiñen con colorante verde y así cuando abre la pupa, se impregna del colorante, lo que permitirá distinguir a las moscas esterilizadas de las silvestres.

Javier Calderón Elizalde, director en jefe del Senasica, garantizó que esta acción representa un hito porque es el primer ciclo de moscas producidas y esterilizadas en México desde 2012.

Calderón Elizalde, quien según Sader supervisó los trabajos finales del lote de material biológico de la planta en Chiapas, que comenzó su operación la última semana de junio, señaló que de manera gradual e ininterrumpida Senasica producirá moscas diariamente y hasta alcanzar la meta de 100 millones de insectos a finales de este año.

Finalmente, reconoció el esfuerzo de productores y sociedad en el consenso de soluciones que traen beneficio para la ganadería mexicana.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud
ganadería

Organizaciones


SADER

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Justicia alineada

Justicia alineada
NosotrAs: Las infancias también migran

NosotrAs: Las infancias también migran
La mandataria rechazó las versiones que señalan que el Gobierno pretende crear un sistema de vigilancia sobre la población y aseguró que dichas afirmaciones responden a información errónea.

Sheinbaum defiende el registro de líneas de teléfono celular ya que es una estrategia contra la extorsión
El vocero del PAN en la Cámara de Diputados, Federico Döring, cuestionó ayer cómo infraestructura de esa magnitud, visible desde la carretera, podía haber operado durante meses.

Refinería que operaba de forma clandestina se encuentra a 1.5 kilómetros de cuartel de la GN
Viajar por las carreteras de México puede convertirse en una experiencia agradable o en un trayecto complicado si no se conocen los riesgos más comunes.

¿Viajarás en carreteras de México?... los 8 peligros que puedes enfrentar
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Descubre las 10 películas más repetidas en Canal 5 tras los partidos de fútbol, desde Terror bajo la tierra hasta clásicos familiares.

Además de ‘Terror bajo la Tierra’... las 9 películas que Canal 5 aún pone después de un juego de futbol
Javier ‘Chicharito’ Hernández jugará en la USL Championship con Atlético Dallas. Descubre las claves de su sorpresivo regreso a las canchas.

¿Qué es la USL Championship?... la segunda división de Estados Unidos donde jugará ’Chicharito’ Hernández