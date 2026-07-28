Exigen admitidos respetar sus inscripciones en la UNAM

Este martes, alrededor de una veintena de padres de familia, alumnos y comunidad universitaria acudió a la Torre de Rectoría para entregar un pliego petitorio a las autoridades educativas.

Aspirantes de licenciatura seleccionados a la UNAM demandaron continuar con el proceso de inscripción y garantías a su derecho a la educación.

“Uno, continuar con el proceso de inscripción en los términos y tiempos determinados por la convocatoria emitida por la Universidad. Dos, no nos priven del derecho de estudiar, respetando el proceso de selección que cumplimos en forma honesta”, leyó el padre de familia César Ruiz al dar lectura al pliego petitorio.

Hasta ahora, sólo 22 alumnos seleccionados han suscrito el desplegado.

Ruiz, quien es tutor de una alumna admitida en Pedagogía, demandó a la Universidad distinguir entre los estudiantes que estudiaron y aquellos que hicieron trampa.

“Lo que les solicitamos es que nos permitan hacer la inscripción y que la UNAM siga investigando y dar con los jóvenes que en algún momento hicieron trampa y probablemente se les suspenda continuar con los estudios, pero como yo tengo garantía de que mi hija sí realizó el examen como lo establece en la convocatoria, es lo que estamos pidiendo, su derecho a que continúe con el proceso”, pidió.

Daniela, una aspirante seleccionada para la Licenciatura en Medicina, aseguró que después de tres intentos por fin obtuvo el puntaje mínimo requerido, por lo que demandó no desperdiciar todo el esfuerzo invertido.

Aunque rechazó estar de acuerdo en que el examen se repita, indicó que terminaría aplicándolo de nuevo.

“Si ya no hay de otra obviamente lo haría porque no le tengo miedo, pero no estaría de acuerdo porque me esforcé y cumplí con todo el proceso que me pidió la UNAM, como dicen, desde tener el espacio como para que me hagan repetirlo”, dijo en entrevista.

Daniela afirmó que la Universidad no estaba preparada para llevar a cabo un examen en línea, pese a la validez del software implementado, pues esto no evitó que los alumnos hicieran trampa.

Además, señaló que la tecnología detectaba el reflejo de sus lentes como un segundo monitor, por lo que tuvo que quitárselos para presentar la prueba.