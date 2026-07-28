Revira Sheinbaum a asesor de Trump: ‘En México gobierna el pueblo’

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    Revira Sheinbaum a asesor de Trump: ‘En México gobierna el pueblo’
    La Presidenta dijo que las críticas de EU a México forman parte de una campaña política por elecciones. CUARTOSCURO

Stephen Miller, de la Casa Blanca, señaló que los cárteles controlan al País y son la razón por la que el sistema judicial no funciona

Luego de que un asesor del presidente Donald Trump expresara que los cárteles mexicanos de droga controlan al país y son la razón por la que el sistema judicial y político no funcionan, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que en México gobierna el pueblo y no debe ser un elemento para la definición de campaña rumbo a las elecciones de noviembre en Estados Unidos.

“Siempre hemos dicho que México no debe ser el elemento de definición de su campaña, porque tiene que ser el propio Estados Unidos y como lo hemos dicho muchas veces, Estados Unidos tiene que mirarse a sí mismo, particularmente en el tema del consumo de drogas y de la distribución y lavado de dinero en Estados Unidos relacionado con el narcotráfico”, afirmó.

Durante la conferencia de este martes 28 de julio, la mandataria federal señaló que no busca entrar en debate por los dichos de funcionarios estadounidenses y reiteró que hay buena coordinación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.

¿QUÉ DIJO STEPHEN MILLER SOBRE MÉXICO?

Ayer lunes, Stephen Miller, subdirector del Gabinete de Políticas de la Casa Blanca, participó en la “Medalla por la Defensa en la Frontera Mexicana” y declaró que “en México hoy una razón por la que el sistema judicial no funciona, por la que el sistema político no funciona, por la que el sistema legal no funciona. Y es porque el territorio está controlado y ocupado por organizaciones terroristas que matan, extorsionan, secuestran o asesinan a cualquiera”.

Ante esto, Sheinbaum Pardo respondió: “No, no vamos a entrar en debate. Hay buena coordinación y saben que nosotros... en México gobierna el pueblo, no gobierna nadie más. Gobierna el pueblo y somos un gobierno del pueblo y combatimos y trabajamos todos los días por la seguridad y la paz en nuestro país y hay resultados. Entonces, no voy a entrar en debate particular con él”.

SHEINBAUM DICE QUE HAY CAMPAÑA POLÍTICA EN EU

La Jefa del Ejecutivo señaló que actualmente hay campaña política en Estados Unidos pues en noviembre se llevarán a cabo sus elecciones. En ese sentido, reiteró que cada país debe atender temas de seguridad u otra índole: “Ellos tienen una parte muy importante ahí y nosotros trabajamos en nuestro país y nos coordinamos en muchos temas, tenemos mucha coordinación incluido en seguridad. Pero cada quien opera en su territorio”, afirmó esta mañana.

El asesor de Trump indicó que es gracias a los militares “que defienden la frontera sur de Estados Unidos y a las medidas adoptadas por el presidente [que] los cárteles criminales que pretenden introducir drogas ilegales en Estados Unidos ya no pueden operar” y que la realidad que se vive en México no existe en Estados Unidos. Miller defendió la designación, por parte de Trump, de ocho cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).

“Estas organizaciones no solo exportan muerte masiva en forma de narcóticos a nuestro país, sino que también exportan sofisticadas redes criminales cuyo objetivo es desestabilizar nuestra democracia y acabar con el Estado de Derecho en nuestro País”, aseguró el funcionario.

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