Promete UNAM emitir recomendación esta semana sobre ingreso 2026

CDMX.- La Comisión Técnica para el Proceso de Ingreso a la Licenciatura de 2026 de la UNAM emitirá esta semana una recomendación para el proceso de ingreso a la Educación Superior, y prometió que la solución será incluyente, equitativa y ética. “Consciente de la urgencia, esta misma semana la Comisión formulará una recomendación para que el proceso de ingreso 2026 se apegue a los principios de inclusión y equidad, así como a la ética y a los valores propios de nuestra Universidad”, indicó la presidencia del grupo a través de un comunicado.

A nueve días del inicio formal de clases en la Universidad y ante presiones del estudiantado que ingresará por pase reglamentado, cambio de carrera y estudiantes seleccionados, el organismo fue encomendado a otorgar una ruta a seguir para avanzar con los procesos de nuevo ingreso.

INSTALAN SESIÓN PERMANENTE Eduardo Bárzana García, titular de la Comisión, informó que este mismo martes el organismo comenzó a trabajar y se declaró en sesión permanente para desahogar las indagatorias correspondientes y otorgar soluciones. “Instalada en sesión permanente, propondrá opciones de caminos futuros y ahondará en la investigación de lo ocurrido con la finalidad de brindar a la institución información útil para deslindar posibles responsabilidades”, sostuvo Bárzana.

Hoy, la Comisión solicitó evidencias a diferentes instancias de la Universidad que consideró relevantes para el análisis del comportamiento atípico de admisión en el examen de ingreso a la licenciatura e integró la información que le entregó la administración. Mientras tanto, los procesos de inscripción se encuentran suspendidos hasta que la Comisión emita un veredicto que, esperan, sea antes del 10 de agosto, el día en el que la UNAM reanuda clases.