Trump vuelve a amenazar con terminar el T-MEC... “México y Canadá nos necesitan, nosotros no”

Durante una entrevista telefónica concedida al programa Fox & Friends , transmitido por Fox News , el mandatario aseguró que, desde su perspectiva, Estados Unidos puede operar de manera independiente y que son sus socios norteamericanos quienes realmente dependen del tratado.

El futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ) volvió a convertirse en tema de debate luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump , reiterara que no tiene interés en renovar o actualizar el acuerdo comercial que entró en vigor en 2020.

Las declaraciones llegan en un momento clave para el acuerdo, ya que el mecanismo establecido en el propio tratado contempla revisiones periódicas que podrían desembocar en modificaciones o incluso en la salida de alguno de los países miembros si así lo deciden sus gobiernos.

TRUMP REITERA SU POSTURA SOBRE EL ACUERDO COMERCIAL

Al ser cuestionado sobre si su administración busca modernizar el T-MEC, Trump respondió que no considera necesario hacerlo.

”Preferiría ser independiente. México y Canadá nos necesitan a nosotros, nosotros no los necesitamos a ellos. El acuerdo es importante para ellos, no es importante para nosotros.”

Con estas declaraciones, el presidente estadounidense volvió a minimizar la importancia del tratado para la economía de su país, una postura que ya había expresado en otras ocasiones durante este año.

Aunque sus palabras no representan por sí mismas una decisión oficial sobre el futuro del acuerdo, sí reflejan la línea política que ha mantenido respecto a las relaciones comerciales con sus principales socios de Norteamérica.

¿QUÉ PASA CON EL T-MEC?

El T-MEC sustituyó al antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y comenzó a operar el 1 de julio de 2020 con el objetivo de fortalecer el comercio regional, actualizar las reglas para diversos sectores productivos y establecer nuevos mecanismos de solución de controversias.

Las disposiciones del acuerdo contemplan una revisión periódica y una vigencia inicial de 16 años. Sin embargo, si los tres países mantienen su participación, el tratado puede continuar en vigor conforme a los mecanismos establecidos por sus integrantes.

Diversos reportes de medios internacionales señalaron que la administración estadounidense decidió no extender anticipadamente la vigencia del acuerdo por otro periodo de 16 años, lo que activa una etapa de revisiones que podría derivar en negociaciones sobre algunos de sus capítulos.

EL COMERCIO ENTRE LOS TRES PAÍSES SIGUE SIENDO ESTRATÉGICO

A pesar de las declaraciones del mandatario estadounidense, México, Canadá y Estados Unidos mantienen una de las regiones comerciales más importantes del mundo, con cadenas de suministro altamente integradas.

Datos difundidos por diversos medios internacionales indican que durante 2024 Estados Unidos importó más de 412 mil millones de dólares en mercancías provenientes de Canadá. En 2025 esa cifra se ubicó en 382 mil millones de dólares, mientras que durante los primeros meses de 2026 el intercambio comercial continuó siendo significativo.

La industria automotriz, la fabricación de autopartes, los productos agrícolas, los equipos electrónicos y la manufactura avanzada forman parte de los sectores que dependen del flujo constante de mercancías entre las tres economías.

”El comercio en Norteamérica funciona mediante cadenas de producción integradas, donde un mismo producto puede cruzar varias veces las fronteras antes de llegar al consumidor.”

LA INCERTIDUMBRE CONTINÚA SOBRE EL FUTURO DEL TRATADO

No es la primera ocasión en que Trump cuestiona públicamente el valor del T-MEC. En meses anteriores también calificó el acuerdo como poco relevante para Estados Unidos y aseguró que su país no necesita los productos provenientes de México y Canadá.

Sin embargo, distintas empresas del sector automotriz, entre ellas Ford, General Motors, Toyota, Honda, Volkswagen, Hyundai y Stellantis, han manifestado en diversas ocasiones la importancia de mantener reglas comerciales estables para preservar las cadenas de producción en Norteamérica.

Hasta ahora, la Casa Blanca no ha confirmado si las declaraciones del presidente forman parte de una estrategia de negociación previa a las revisiones del tratado o si representan una postura definitiva sobre el futuro del acuerdo comercial.