Se derrumba mina de oro en Sudán: mueren 82 y buscan a decenas de desaparecidos

Se trata de la más reciente tragedia en una nación sumida en una guerra devastadora.

La cifra de muertos por el derrumbe en una mina de oro informal en una zona remota de Sudán subió a 82, según autoridades locales y activistas, al tiempo que las cuadrillas de rescate mantenían el miércoles la búsqueda de desaparecidos, pero con equipos limitados.

Los sobrevivientes indicaron que el derrumbe se produjo en la mina de oro Al-Zara, en Nuhud, una localidad del estado de Kordofán del Oeste, que está bajo control de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar que lleva más de tres años en guerra con el ejército del país.

Suleiman Abu Hmeida, miembro de las Salas de Respuesta a Emergencias (SRE) de Sudán, dijo que los rescatistas habían recuperado 82 cadáveres para la tarde del miércoles.

”Pero aún hay decenas de personas cuyo paradero se desconoce”, declaró Abu Hmeida a The Associated Press.

Las SRE son red comunitaria que monitorea el conficto en el país y brinda apoyo a las comunidades que han quedado atrapadas en medio de la guerra.

Un funcionario del gobierno local confirmó que se habían recuperado 82 cuerpos.

El funcionario añadió que el derrumbe comenzó el domingo en uno de los pozos de la mina y se extendió a los otros pozos interconectados. Reveló que sólo hay disponible un montacargas de propiedad privada para las labores de rescate, lo que complica la búsqueda de sobrevivientes.

El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a los medios.

”El derrumbe es enorme y la situación es crítica”, declaró Khairal-Sayed Gabara, uno de los supervivientes, al ser contactado por teléfono por la AP. Señaló que no se disponía de la maquinaria necesaria para retirar la tierra y los escombros del derrumbe.

”No tenemos la maquinaria para mover tierra y piedras y buscar supervivientes a más de 30 metros (98 pies) de profundidad”, afirmó. “Había decenas de personas trabajando en la mina”.

La mina de oro Al-Zara es una de miles de minas de pequeña escala e informales dispersas por Sudán, que se ha visto envuelto en una guerra que en ocasiones ha empujado a partes del país a la hambruna.

Sudán es un importante productor de oro, pero los derrumbes en minas son frecuentes debido a las deficientes medidas de seguridad. Incidentes similares en los últimos años incluyen un derrumbe en 2023 que mató a 14 mineros y otro en 2021 que cobró 38 vidas.

Al-Amin Suliman, otro sobreviviente, dijo que se habían recuperado 60 cuerpos hasta la mañana del miércoles.

”Todavía hay personas atrapadas dentro”, aseguró.

La Red de Médicos de Sudán, un grupo sanitario que monitorea la guerra en el país, informó anteriormente que se habían recuperado 67 cuerpos de entre los escombros, y pronosticó que la cifra de fallecidos podría aumentar a medida que los equipos de rescate continuaban buscando a personas atrapadas. El grupo señaló que la mina —una explotación informal que emplea a trabajadores sin regulación— carecía de medidas básicas de seguridad y protección.

Poco antes, sobrevivientes contactados por teléfono y la red de médicos señalaron que la tragedia ocurrió el martes por la noche.

El grupo de monitoreo Observatorio de Kordofán afirmó que al menos 70 mineros murieron o estaban desaparecidos en el sitio, que se extiende por más de 1 kilómetro (0,6 millas) a lo largo de una amplia franja de suelo frágil y arenoso. Describió a los mineros como trabajadores no regulados e informales.

Según expertos comisionados por Naciones Unidas, grandes cantidades de oro han sido sacadas de contrabando del país para financiar a las FAR, que controlan zonas productoras de oro en las regiones de Darfur y Kordofán.

Sudán se sumió en una guerra total en abril de 2023 cuando estallaron los combates entre las FAR y el ejército sudanés.

El conflicto ha matado al menos a 59 mil personas, de acuerdo con Armed Conflict Location & Event Data, un grupo de monitoreo. Las organizaciones de ayuda indican que la cifra está subestimada y que el número real podría ser muchas veces mayor.