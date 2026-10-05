La alarma saltó en Siberia después de que un trabajador de un laboratorio contra la peste muriera a causa de la enfermedad, que mató a decenas de millones de personas durante la Peste Negra medieval, según un informe de The Moscow Times.

Se ha desatado un presunto brote de peste en Rusia, que ha causado la muerte de una joven trabajadora de laboratorio, ha obligado a casi 200 personas a aislarse y ha provocado acusaciones de que el régimen de Vladimir Putin está intentando ocultar la posible propagación de la infección.

Sin embargo, hasta el momento, las autoridades afirman que ninguno de los contactos identificados ha presentado síntomas y que los resultados de sus pruebas han dado negativo.

Según estimaciones sanitarias mundiales, la COVID-19 surgió en Wuhan, China, antes de extenderse por todo el mundo y causar la muerte de más de 7 millones de personas.

“La situación en Shelekhov, en la región de Irkutsk, donde se ha declarado una cuarentena por la peste, se asemeja al caso de Wuhan”, advirtió el canal político ruso Nezygar.

Anna Popova, que dirige el organismo de control de la salud pública de Rusia, se apresuró a recorrer 2.600 millas desde Moscú hasta la región de Irkutsk, mientras las autoridades ponían en cuarentena un hospital y sometían a observación médica a decenas de personas que habían estado en contacto con la víctima.

LA VÍCTIMA

Daria Shipilova, una auxiliar de laboratorio de 28 años del Instituto Antipeste de Irkutsk, fue la primera víctima mortal reportada.

Según el medio de comunicación Lyudi Baikala, o Gente de Baikal, la mujer habría dicho al personal médico que había roto accidentalmente un tubo de ensayo que contenía bacterias vivas mientras recogía muestras para su análisis.

Enfermó por primera vez durante una expedición con otros trabajadores cerca de la frontera oriental de Rusia con Mongolia.

Según los informes, fue hospitalizada en Shelekhov el martes con síntomas de neumonía grave, conectada a un respirador y falleció el jueves.

Mientras tanto, el gobernador regional, Igor Kobzev, se negó a identificar la enfermedad, refiriéndose a ella únicamente como “una peligrosa enfermedad infecciosa“, y canceló todos los eventos públicos en la región.

Tras reunirse con Popova para coordinar las medidas de contención de emergencia, Kobzev instó a la población a mantener la calma.

“Todas las personas que han tenido contacto con casos confirmados han sido puestas bajo observación médica. Hasta el día de hoy, no presentan síntomas de enfermedad y los resultados de sus pruebas de laboratorio son negativos”, escribió Kobzev el viernes en la aplicación de mensajería Telegram.

Según los informes, los antibióticos se habían agotado en la región de Irkutsk, lo que provocó que los residentes, atemorizados, buscaran ayuda médica en farmacias y otros centros sanitarios.

Popova no se ha pronunciado públicamente sobre el brote reportado. Sin embargo, según The Moscow Times, el destacado epidemiólogo ruso Mikhal Favorov refutó la versión de que un tubo de ensayo roto causó la infección, calificándola como evidencia de un posible encubrimiento.

«Es ridículo», dijo Favorov. «Alguien que trabaja en el Instituto contra la Peste en Irkutsk usa un traje protector. Si se rompe un tubo de ensayo, la probabilidad de infección es realmente muy baja. En resumen, al público en general no le importa: se creerá la historia del tubo de ensayo que se cayó».

Favorov afirmó que la implicación de Popova sugería que la situación era grave.

“Es absolutamente escalofriante”, dijo, y añadió: “No nos dirán qué fue lo que realmente pasó”. La peste es causada por la bacteria Yersinia pestis.

Las tres formas principales son la peste bubónica, la neumónica y la septicémica. Los síntomas pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, debilidad, dificultad para respirar y tos.

Todas las formas se pueden tratar con antibióticos, especialmente si el tratamiento se inicia precozmente.