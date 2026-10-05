Advierten que la nueva y aterradora táctica terrorista de Irán podría estar convirtiendo a los pilotos de aerolíneas en atacantes al estilo del 11-S

El secuestro del avión de pasajeros israelíes que viajaba a Dubái podría ser el comienzo de una nueva y aterradora táctica terrorista que consiste en reclutar y radicalizar a pilotos reales para llevar a cabo ataques al estilo del 11-S, advierte un ex coronel de las Fuerzas de Defensa de Israel y veterano oficial de inteligencia. “A nadie se le ocurre por sí solo estrellar un avión lleno de gente, incluyéndose a sí mismo. Alguien le dijo que si hacía eso conseguiría sus 72 vírgenes”, declaró Miri Eisin, ahora portavoz del gobierno israelí.

“Si recordamos los secuestros de aviones del pasado, incluido el del 11-S , el secuestrador nunca fue el piloto del avión... Podría tratarse de un nuevo tipo de terrorista suicida”, dijo. Eisin, quien sirvió en las Fuerzas de Defensa de Israel como oficial de inteligencia durante más de 20 años, dijo que inmediatamente sospechó de la participación de Irán en el casi trágico secuestro de FlyDubai , aunque tuvo cuidado de enfatizar que no tiene pruebas directas y que la investigación está en curso.

Según declaró, el copiloto omaní que apuñaló al piloto indio e intentó estrellar el avión con 174 pasajeros a bordo antes de ser reducido por heroicos pasajeros israelíes podría haber sido radicalizado por la República Islámica o sus grupos terroristas afines. El presidente Trump también ha sugerido que Irán podría haber estado involucrado, pero no dio más detalles. El Wall Street Journal identificó al piloto como un ciudadano omaní llamado Hamam al-Hammami. Según la publicación, Omán le había prohibido volar anteriormente debido a las sospechas de que se había radicalizado. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que el atacante había sido objeto de “radicalización islámica”. “Para mí, esto es algo que bien podría haber venido de Hezbolá o de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica; este es el tipo de cosas que suelen idear”, dijo. Eisin afirmó que Irán, de ser responsable del ataque, podría estar intentando desatar un nuevo tipo de terrorista suicida infiltrando aerolíneas con pilotos radicalizados que podrían lanzar un ataque en cualquier momento.