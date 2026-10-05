Advierten que la nueva y aterradora táctica terrorista de Irán podría estar convirtiendo a los pilotos de aerolíneas en atacantes al estilo del 11-S

Advierten que la nueva y aterradora táctica terrorista de Irán podría estar convirtiendo a los pilotos de aerolíneas en atacantes al estilo del 11-S

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Miguel Sagnelli
por Miguel Sagnelli

El presidente Trump también ha sugerido que Irán podría haber estado involucrado, pero no dio más detalles

Internacional
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El secuestro del avión de pasajeros israelíes que viajaba a Dubái podría ser el comienzo de una nueva y aterradora táctica terrorista que consiste en reclutar y radicalizar a pilotos reales para llevar a cabo ataques al estilo del 11-S, advierte un ex coronel de las Fuerzas de Defensa de Israel y veterano oficial de inteligencia.

“A nadie se le ocurre por sí solo estrellar un avión lleno de gente, incluyéndose a sí mismo. Alguien le dijo que si hacía eso conseguiría sus 72 vírgenes”, declaró Miri Eisin, ahora portavoz del gobierno israelí.

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“Si recordamos los secuestros de aviones del pasado, incluido el del 11-S , el secuestrador nunca fue el piloto del avión... Podría tratarse de un nuevo tipo de terrorista suicida”, dijo.

Eisin, quien sirvió en las Fuerzas de Defensa de Israel como oficial de inteligencia durante más de 20 años, dijo que inmediatamente sospechó de la participación de Irán en el casi trágico secuestro de FlyDubai , aunque tuvo cuidado de enfatizar que no tiene pruebas directas y que la investigación está en curso.

$!En la imagen se ve un avión de American Airlines secuestrado justo antes de impactar contra la Torre 2 del World Trade Center en Nueva York, el martes 11 de septiembre de 2001. Los investigadores se centraron en la velocidad de los dos aviones mientras intentaban explicar qué causó el colapso de la torre sur primero, a pesar de que fue impactada posteriormente.
En la imagen se ve un avión de American Airlines secuestrado justo antes de impactar contra la Torre 2 del World Trade Center en Nueva York, el martes 11 de septiembre de 2001. Los investigadores se centraron en la velocidad de los dos aviones mientras intentaban explicar qué causó el colapso de la torre sur primero, a pesar de que fue impactada posteriormente. AP

Según declaró, el copiloto omaní que apuñaló al piloto indio e intentó estrellar el avión con 174 pasajeros a bordo antes de ser reducido por heroicos pasajeros israelíes podría haber sido radicalizado por la República Islámica o sus grupos terroristas afines.

El presidente Trump también ha sugerido que Irán podría haber estado involucrado, pero no dio más detalles.

El Wall Street Journal identificó al piloto como un ciudadano omaní llamado Hamam al-Hammami.

Según la publicación, Omán le había prohibido volar anteriormente debido a las sospechas de que se había radicalizado.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que el atacante había sido objeto de “radicalización islámica”.

“Para mí, esto es algo que bien podría haber venido de Hezbolá o de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica; este es el tipo de cosas que suelen idear”, dijo.

Eisin afirmó que Irán, de ser responsable del ataque, podría estar intentando desatar un nuevo tipo de terrorista suicida infiltrando aerolíneas con pilotos radicalizados que podrían lanzar un ataque en cualquier momento.

$!Según declaró, el copiloto omaní que apuñaló al piloto indio e intentó estrellar el avión con 174 pasajeros a bordo antes de ser reducido por heroicos pasajeros israelíes podría haber sido radicalizado por la República Islámica o sus grupos terroristas afines.
Según declaró, el copiloto omaní que apuñaló al piloto indio e intentó estrellar el avión con 174 pasajeros a bordo antes de ser reducido por heroicos pasajeros israelíes podría haber sido radicalizado por la República Islámica o sus grupos terroristas afines. EFE

Eisin afirmó que la formación profesional de un piloto no lo haría inmune al adoctrinamiento extremista.

“El hecho de que alguien sea piloto no significa que no pueda radicalizarse; personas de todos los ámbitos de la vida pueden radicalizarse. [El dictador sirio] Bashar al-Assad era médico, Josef Mengele era médico”, dijo.

“Y si matas israelíes, el mundo entero te aplaude”, añadió.

Oded Ailam, ex subdirector de operaciones globales del Mossad, el servicio de inteligencia israelí, afirmó que reclutar a un piloto comercial para estrellar deliberadamente un avión requeriría un proceso mucho más elaborado que persuadir a un joven terrorista suicida para que lleve a cabo un ataque.

“Reclutar y convencer a un piloto para que haga algo así no es lo mismo que decirle a un chico de 15 años que se ponga una bomba, salga a un paseo marítimo y se haga explotar. Es una operación muy compleja y prolongada”, afirmó.

Ailam, que ahora es investigador en el Centro de Jerusalén para la Seguridad y los Asuntos Exteriores, dijo que es probable que Irán haya podido radicalizar al piloto de forma pasiva, sin reclutarlo formalmente, a través de su vasta gama de propaganda antiisraelí en línea y en otros ámbitos.

“El lobo solitario se ve influenciado por la manada de lobos que lo rodea, por los yihadistas, por los extremistas en las mezquitas, por los iraníes prominentes que piden la muerte de Israel”, dijo.

Ailam afirmó que la posibilidad de que haya extremistas solitarios podría suponer una amenaza aún mayor para los viajes aéreos que las células terroristas organizadas que podrían ser identificadas y desarticuladas.

“El terror combinado con los trastornos mentales del piloto, cuando se combinan, tiene un resultado espantoso. Hay muchos pilotos de aerolíneas que están siendo radicalizados”, afirmó.

Ailam afirmó que el ataque a Flydubai probablemente llevará a los gobiernos a replantearse sus medidas de seguridad posteriores al 11-S, y predice que las aerolíneas pronto tendrán que instalar tecnología que permita a la tripulación acceder a la cabina de mando en caso de un ataque similar.

“Es imposible examinar a todos los pilotos; la solución tendrá que ser tecnológica”, afirmó.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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