Donald Trump presume que EU mantiene el mundo a flote: ‘Sin nosotros no existiría Suiza’

DAVOS.- El presidente Donald Trump justificó los aranceles al señalar que operan como una herramienta para equilibrar el aporte esencial de Estados Unidos, al mismo tiempo que aseguró que sus políticas comerciales han impulsado el crecimiento económico global.

Fue durante el Foro Económico Mundial de Davos, que el mandatario estadounidense sostuvo su postura de imponer aranceles a otros países, el cual, buscan equilibrar lo que considera abusos contra su país.

“No me quieren mirar a los ojos, pero se están aprovechando de Estados Unidos y he sido justo, les impuse aranceles y no pasó nada, pero me he dado cuenta de que sin nosotros Suiza no existiría y ninguno de los países que están representados aquí”, dijo Trump en la audiencia de mandatarios y empresarios en el ‘resort’ suizo.

El presidente recriminó que en Davos hay mandatarios que no quieren tener contacto con él, porque tienen conocimiento de que se “están aprovechando de Estados Unidos”.

“Sin nosotros la mayoría de países no funciona. Y además ofrecemos un factor de protección con nuestro poder militar, que es el más grande en el mundo con diferencia. Sin nuestras Fuerzas Armadas tendrían amenazas que no se creerían. No tienen amenazas gracias a nosotros y a la OTAN”, dijo Trump.

Lo anterior, pese a que insistió que quiere anexionarse Groenlandia por la vía de la compra, algo que afectaría a la integridad territorial de un miembro de la Alianza, Dinamarca en este caso.

El lunes el presidente Donald Trump amenazó al presidente de Francia Emmanuel Macron de aplicarle aranceles de hasta el 200% al vino y al champán.

Situación a la cual, hoy el republicano se refirió que Macron hace lo que él le pide cuando le amenazó con aranceles y que la mayoría de países hacen lo mismo que él, de quien se mofó por llevar gafas de sol en su discurso del martes por problemas oculares.

Hace unos días Donald Trump dijo que Estados Unidos “nunca” ha estado “tan bien como ahora” y reconoció de la posibilidad de que el Tribunal Supremo declare ilegales los aranceles impuestos por Washington a numerosos socios, admitiendo que su Gobierno tendría que devolver cientos de miles de millones de dólares.

“Si perdemos -y es posible- tendremos que hacer todo lo posible para devolver cientos de miles de millones de dólares”, subrayó Trump, en un aparente intento de presionar a la Corte Suprema.

“No sé cómo se puede hacer eso muy fácilmente sin perjudicar a mucha gente, pero estamos esperando ese caso”, añadió.

El lunes a través de medios se informó que a 12 meses de la gobierno del segundo mandato de Donald Trump, la economía estadounidense muestra crecimiento del PIB y récords bursátiles pese a la guerra comercial y la incertidumbre política desatada por el mismo republicano.

Se informó que aunque la inflación no se desbordó, el costo de vida sigue pesando en los hogares, mientras los precios siguen subiendo a un ritmo lejano al que aconseja la Reserva Federal.