Se eleva a 5,346 el número de personas fallecidas por el doble terremoto en Venezuela

Los heridos se mantienen en 16,740 y las personas sin viviendas en 17,907, indica el balance difundido en la cuenta de Telegram del también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

CARACAS- El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 ocurrido hace casi un mes en la zona norte de Venezuela ascendió a 5,346, después de que las autoridades sumaran 68 fallecimientos, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez.

Asimismo, hay 23,122 personas en 107 campamentos transitorios, mientras 128,324 familias han sido atendidas por las autoridades.

Además, este desastre dejó unos 856 edificios afectados y 190 colapsados, según el balance oficial, que también registra 1,405 réplicas desde el doble terremoto del pasado 24 de junio.

El lunes, más de 240 familias recibieron las primeras viviendas gestionadas por el Gobierno a los afectados por los terremotos, anunció Delcy Rodríguez, quien lideró la entrega de los apartamentos.

El proceso para identificar a las víctimas

Este martes, el Gobierno de Venezuela convocó a la toma voluntaria de muestras de ADN para identificar a los muertos del doble sismo.

Los familiares que conozcan o tengan indicios de que sus seres queridos se encuentran en morgues de La Guaira, el estado más devastado por los terremotos, o de Bello Monte, Caracas, se convocaron a realizarse estas pruebas para iniciar un proceso de identificación, según un comunicado del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) y el Ministerio de Interior.

El objetivo es “lograr la identificación de las víctimas mediante comparaciones científicas de perfiles genéticos y brindar certeza y paz a las familias”, añade el comunicado, publicado en Instagram por el Ministerio de Interior.

Los desaparecidos en la tragedia

Las autoridades de Venezuela no ofrecen cifras de desaparecidos, pero la iniciativa ciudadana ‘Desaparecidos Terremoto Venezuela’, una web donde se reportan a personas en paradero desconocido tras los terremotos, registra a 29,500 personas a las que no se ha podido contactar.

El número de desaparecidos por los terremotos podría ascender a 50 mil, según cifras no confirmadas que recibió la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en junio pasado.

En cuanto a las víctimas sin identificar del doble terremoto, estas se están enterrando en varias fosas recientemente abiertas en un cementerio municipal del estado La Guaira, según informaron a EFE varios testigos a principios de este mes.