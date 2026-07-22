Se eleva a 5,346 el número de personas fallecidas por el doble terremoto en Venezuela

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Se eleva a 5,346 el número de personas fallecidas por el doble terremoto en Venezuela
    Miembros del Cuerpo de Investigación Científica, Penal y Criminalística de Venezuela recuperan el cuerpo de una de las dos hijas de Yolimar Torres, a quien la familia encontró entre los escombros en La Guaira. AP/Ariana Cubillos

Los heridos se mantienen en 16,740 y las personas sin viviendas en 17,907, indica el balance difundido en la cuenta de Telegram del también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez

CARACAS- El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 ocurrido hace casi un mes en la zona norte de Venezuela ascendió a 5,346, después de que las autoridades sumaran 68 fallecimientos, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez.

Los heridos se mantienen en 16,740 y las personas sin viviendas en 17,907, indica el balance difundido en la cuenta de Telegram del también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/con-una-pala-y-un-cuchillo-de-cocina-asi-buscaron-dos-chicos-a-sus-familiares-en-los-escombros-AC22318855

Asimismo, hay 23,122 personas en 107 campamentos transitorios, mientras 128,324 familias han sido atendidas por las autoridades.

Además, este desastre dejó unos 856 edificios afectados y 190 colapsados, según el balance oficial, que también registra 1,405 réplicas desde el doble terremoto del pasado 24 de junio.

El lunes, más de 240 familias recibieron las primeras viviendas gestionadas por el Gobierno a los afectados por los terremotos, anunció Delcy Rodríguez, quien lideró la entrega de los apartamentos.

El proceso para identificar a las víctimas

Este martes, el Gobierno de Venezuela convocó a la toma voluntaria de muestras de ADN para identificar a los muertos del doble sismo.

Los familiares que conozcan o tengan indicios de que sus seres queridos se encuentran en morgues de La Guaira, el estado más devastado por los terremotos, o de Bello Monte, Caracas, se convocaron a realizarse estas pruebas para iniciar un proceso de identificación, según un comunicado del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) y el Ministerio de Interior.

El objetivo es “lograr la identificación de las víctimas mediante comparaciones científicas de perfiles genéticos y brindar certeza y paz a las familias”, añade el comunicado, publicado en Instagram por el Ministerio de Interior.

Los desaparecidos en la tragedia

Las autoridades de Venezuela no ofrecen cifras de desaparecidos, pero la iniciativa ciudadana ‘Desaparecidos Terremoto Venezuela’, una web donde se reportan a personas en paradero desconocido tras los terremotos, registra a 29,500 personas a las que no se ha podido contactar.

El número de desaparecidos por los terremotos podría ascender a 50 mil, según cifras no confirmadas que recibió la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en junio pasado.

En cuanto a las víctimas sin identificar del doble terremoto, estas se están enterrando en varias fosas recientemente abiertas en un cementerio municipal del estado La Guaira, según informaron a EFE varios testigos a principios de este mes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fallecimientos
Víctimas
Terremotos

Localizaciones


Venezuela

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
En acuerdos en el T-MEC

En acuerdos en el T-MEC
true

¿Sirve la CNDH de Rosario Piedra?
Omar García Harfuch afirmó que no existen bienes asegurados directamente a nombre de Ismael “El Mayo” Zambada, aunque sí se han congelado cuentas y asegurado propiedades ligadas a organizaciones criminales.

‘No hay bienes asegurados a nombre de ‘El Mayo’ Zambada’, aclara García Harfuch
El Saltillo que no vemos: mirar hacia arriba en el Centro Histórico (Video)

El Saltillo que no vemos: mirar hacia arriba en el Centro Histórico (Video)
El SAT inició la publicación de los primeros contribuyentes que no lograron desvirtuar la presunción de emitir facturas por operaciones inexistentes.

Lista negra del SAT... comienza a publicar listas de contribuyentes que incurrieron en estas irregularidades
Parte de un sistema de diques se observa a lo largo del Río Grande cerca de Presidio, Texas, el 15 de abril de 2026.

De la frontera mexicana a Washington: Presidio, un pequeño pueblo de Texas lucha contra el muro de Trump

¿Su mejor disco en 20 años? Madonna conquista de nuevo al mundo con ‘Confessions II’

¿Su mejor disco en 20 años? Madonna conquista de nuevo al mundo con ‘Confessions II’
Javier Tebas se une a los reclamos de diferentes actores del futbol mundial en el sentido de que Gianni Infantino ya no tiene nada que hacer en la presidencia del organismo rector del futbol.

¿Los días contados? Presidente de LaLiga exige la salida de Infantino y desata una guerra por el futuro del futbol mundial