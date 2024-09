¿Se está preparando Israel para una guerra con Hezbollah?

JERUSALÉN- Las esperanzas de encontrar una solución diplomática al conflicto parecían disiparse con rapidez ante los indicios de que Israel quería cambiar el status quo en el norte del país, donde lleva cruzando fuego con Hezbollah desde que el grupo armado miliciano comenzó a atacar el 8 de octubre, al día siguiente de que el asalto de Hamás diera comienzo a la guerra.

En los últimos días, Israel ha desplazado un potente contingente militar a la frontera norte, las autoridades han endurecido sus mensajes y el gabinete de seguridad del país ha declarado que el regreso de decenas de miles de personas desplazadas a sus hogares en el norte de Israel es un objetivo oficial de la guerra.

A continuación, un vistazo a cómo se está preparando Israel para una guerra con Líbano:

TROPAS MOVILIZADAS DE GAZA A LA FRONTERA NORTE

Aunque los combates diarios entre Israel y Hezbollah han escalado en varias ocasiones, los dos rivales acérrimos han tenido cuidado de evitar una guerra abierta.

Eso parecía estar cambiando, especialmente después de las explosiones de bípers, walkie-talkies y otros dispositivos en Líbano el martes y el miércoles, que mataron al menos a 20 personas e hirieron a miles en un sofisticado ataque que Hezbollah atribuyó a Israel.

“Uno no hace algo así, ataca a miles de personas, y piensa que no hay una guerra en camino”, dijo el general de brigada retirado israelí Amir Avivi, que lidera el Foro Israelí de Defensa y Seguridad, un grupo de excomandantes militares de tendencia belicista. “¿Por qué no lo hemos hecho en 11 meses? Porque aún no estábamos dispuestos a ir a la guerra. ¿Qué ocurre ahora? Israel está listo para la guerra”.