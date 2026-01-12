Se vuelven virales fotos de mujer iraní quemando la imagen de Alí Khamenei

Irán ha sufrido un apagón de internet en los últimos días, pero los usuarios iraníes en el extranjero también reaccionaron con firmeza. Un usuario, que se autodenomina “Iran-Dokht”, escribió con sarcasmo: “No fumo, pero ahora mismo me apetecía encender un cigarrillo”.

La mujer publica en X bajo el nombre de usuario Morticia Addams y, según sus publicaciones, tiene 25 años y vive en Canadá. Ha declarado que fue arrestada durante las protestas de noviembre de 2019 en Irán. En una publicación, escribió: “Siempre que estaba en la calle. Esta vez no pude. Perdóname, Madre Irán”.

Las imágenes en llamas del líder supremo de Irán, que habitualmente califica a los manifestantes de “alborotadores”, han sido un elemento recurrente de las manifestaciones antigubernamentales desde 2008 y siguen siendo un poderoso símbolo de resistencia.

Durante el fin de semana, algunos iraníes en el extranjero también realizaron recreaciones simbólicas durante manifestaciones en varios países.

El gesto, ahora icónico, que algunos usuarios compararon con la escena final de Maléna, protagonizada por Monica Bellucci, se ha repetido en fotos y vídeos compartidos en redes sociales en los últimos días.

Una imagen ampliamente compartida de una joven iraní usando un retrato en llamas del líder supremo Ali Khamenei para encender un cigarrillo se ha vuelto viral como símbolo de desafío en las últimas protestas en Irán.

La imagen atrajo mayor atención internacional después de que J.K. Rowling, la autora de la serie de Harry Potter, compartiera un póster que mostraba a la mujer encendiendo un cigarrillo con un retrato medio quemado del Líder Supremo Ali Khamenei.

Rowling escribió: «Si afirmas apoyar los derechos humanos pero no te atreves a solidarizarte con quienes luchan por su libertad en Irán, te has revelado. Te importa un bledo que la gente sea oprimida y brutalizada mientras lo hagan los enemigos de tus enemigos».

El canal europeo Nexta TV comentó: «Esto no tiene valor de impacto. Es un gesto político contundente: un desprecio manifiesto por un régimen que lleva décadas controlando el cuerpo, la vestimenta, el comportamiento y la vida de las mujeres».

Otras imágenes poderosas

Las imágenes también han evocado momentos de las protestas “Mujer, Vida, Libertad” de 2022, que estallaron tras la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, tras su detención por la policía moral iraní. Durante ese período, videos de mujeres quemando pañuelos se difundieron rápidamente en línea, incluyendo escenas que, según algunos espectadores, recordaban a Nika Shakarami, una joven manifestante asesinada en Teherán.

Otra imagen ampliamente compartida de aquella época mostraba a una joven en Karaj recogiéndose el pelo corto antes de unirse a las manifestantes. Muchas mujeres también se cortaron mechones de pelo y publicaron la grabación en línea. El gesto se hizo tan conocido que legisladoras de varios países lo repitieron en los parlamentos en solidaridad con las mujeres iraníes.

Más recientemente, otro video que circuló ampliamente muestra a una anciana con el pelo blanco y la boca ensangrentada coreando consignas. En un video publicado en redes sociales antes del apagón, dice, refiriéndose a los 47 años de gobierno de la República Islámica: “No tengo miedo. Llevo muerta 47 años”.

