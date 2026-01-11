Trump analiza acciones militares contra Irán en medio de las protestas

MIAMI.- Ante las crecientes protestas en el país que han causado cientos de muertos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró nuevas acciones militares contra Irán y ha mantenido conversaciones al respecto.

Según las fuentes anónimas citadas por Axios, The New York Times, The Wall Street Journal y el Washington Post, el republicano ha sostenido charlas preliminares sobre múltiples opciones para atacar Irán, incluyendo bombardeos, pero aún no ha decidido algo definitivo.

“Todas las opciones están sobre la mesa para el presidente Trump, pero ninguna decisión se ha tomado”, indicó uno de los funcionarios a Axios.

Trascendió que las discusiones incluyen ataques militares, pero la mayoría de las alternativas presentadas hasta ahora “no son cinéticas”, acciones militares que usan la fuerza física de un proyectil sin necesidad de explotar.

Se señala que el Pentágono podría intervenir con opciones letales o no letales, como ciberataques para impedir que Irán limite el acceso a internet a los manifestantes, como ha ocurrido hasta ahora.

El mandatario estadounidense “está considerando seriamente los ataques”, que apuntarían a objetivos no militares en Teherán, reportó The New York Times.

Muertes y detenciones

La represión a las protestas a nivel nacional en Irán ha dejado al menos 538 muertos y se teme que haya aún más fallecidos, dijeron activistas el domingo.

Por su parte Teherán advirtió que el ejército estadounidense e Israel serían “objetivos legítimos” si Estados Unidos usa la fuerza para proteger a los manifestantes.

Más de 10 mil 600 personas han sido detenidas durante las dos semanas de protestas, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, una organización con sede en Estados Unidos que basa sus datos en activistas en Irán que verifican la información. La agencia ha sido precisa en rondas anteriores de disturbios en el país. Dijo que de las muertes, 490 eran manifestantes y 48 eran miembros de las fuerzas de seguridad.

Trump ha advertido de una posible intervención en Irán ante la violencia ejercida contra los manifestantes.

En ese sentido, nuevos bombardeos a Irán se sumarían a los de la ‘Operación Martillo de Medianoche’ de Estados Unidos sobre tres instalaciones nucleares de Irán en junio pasado, como respuesta a los ataques iraníes contra Israel, que bombardeó en primera instancia esos mismos sitios y asesinó a figuras de peso de la Guardia Republicana.