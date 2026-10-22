Según el Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida, casi la mitad del voto anticipado es de registrados demócratas

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    Según el Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida, casi la mitad del voto anticipado es de registrados demócratas
    Personas votan durante la primera jornada de votación anticipada para las elecciones de mitad de mandato de 2026 en Miami, Florida, el 19 de octubre de 2026. EFE/EPA/Cristobal Herrera-Ulashkevich

Hasta ahora, de los 18,110.552 votos emitidos de manera anticipada, un total de 4,223.732, es decir el 46.7 % corresponde a ciudadanos registrados como demócratas

La Agencia de Noticias EFE haciendo referencia a datos el Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida, hasta ahora cerca de la mitad del voto anticipado emitido para las elecciones de medio mandato corresponde a los votantes que aparecen registrados en el censo como afines al Partido Demócrata.

En números totales, resalta EFE, de los 18,110.552 votos emitidos de manera anticipada, 4,223.732, es es el 46.7 %, corresponden a ciudadanos que registrados como demócratas; mientras que 2,687,882 de los votos, es decir el 29.7 %, son de personas que dicen ser republicanos y 2,140,206, un 23.6 %, aquellos que se refieren a si mismos como independientes o votantes sin afiliación partidista.

Muchos estados que decidirán el control del Senado registran aumento de voto anticipado

EFE precisa que el que un votante esté registrado como demócrata, republicano o independiente, esto no los obliga a que voten por ese partido o por los candidatos de esa organización política, solamente indica con qué tendencia se registró.

SON MÁS MUJERES QUE HOMBRES

A menos de dos semanas para que se lleven a cabo los comicios, el próximo 3 de noviembre, los datos del Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida, revelan que entre los ciudadanos que ya votaron aventajan las mujeres a los hombres, con un total del 53.5 % en ellas, frente al 44.7 % en ellos; detalla EFE

En lo que se refiere al rubro de la edad de quienes ya emitieron su voto, el grupo más alto es el de los mayores de 65 años, ya que ejercieron su derecho siendo un total de 2,813,767, lo que significa que es un 53.3 %, en tanto que los que menos realizado su voto son los más jóvenes, el grupo de edad de 18 a 25, quienes escasamente suman los 200 mil votantes, y se queda en un 3.8 %, añade la Agencia de Noticias Española.

EFE destaca otro dato de la Universidad de Florida, el que concierne a los ciudadanos blancos no hispanos quienes son los que más han votado hasta ahora, sumando un total de 1,520,024, el 59.2%, le siguen los ciudadanos negros no hispanos, con 733,897 votos, emitidos, el 28.6%, y por último, los hispanos con 67,964, es decir el 2.6%.

El informe realizado por la Universidad de Florida tiene como base los datos facilitados por los estados, excepto New Hampshire, Nueva York, Virginia Occidental, Alabama y Misuri, en los que hasta el momento no hay estadísticas, acota EFE.

ENCUESTAS DAN VENTAJA A LOS DEMÓCRATAS

Faltando menos de dos semanas para las elecciones, los sondeos dan ventaja a los demócratas en unos comicios en las que se van a renovar todos los escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, así como numerosos cargos locales y estatales, concluye EFE.

De acuerdo a CNN, la media de las encuestas ubica a los demócratas en el 52% y a los republicanos en el 42%: esta es una diferencia de diez puntos en la intención de voto.

Con información de la Agencia EFE.

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Mauricio Ortega Galindo

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

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