Carlos Acevedo renueva con Santos Laguna hasta 2030 al ritmo de ‘Thriller’

Carlos Acevedo seguirá defendiendo la portería de Santos Laguna hasta 2030 y el club eligió una forma poco habitual para anunciarlo: un video inspirado en Thriller, de Michael Jackson, en el que el guardameta apareció caracterizado como uno de los personajes del icónico videoclip. La renovación se dio a conocer el miércoles por la noche, durante la previa del partido contra Pumas de la UNAM en el Estadio TSM Corona. Cuando los jugadores terminaron el calentamiento, las pantallas del inmueble proyectaron la producción preparada para confirmar la continuidad del portero mexicano con el equipo de la Comarca Lagunera.

La propuesta combinó el anuncio contractual con una referencia musical que encaja con los gustos de Acevedo, conocido por su afinidad con la música de los años ochenta. Además, la cercanía de Halloween dio contexto a la temática de suspenso, que tuvo como protagonista al propio futbolista convertido en una versión zombi de Michael Jackson.

El video llamó la atención de los aficionados que se encontraban en las tribunas. Al concluir la proyección, Acevedo se acercó al centro del campo, junto a la línea de banda, para recibir una camiseta con el número 2030, símbolo del nuevo acuerdo con la institución que lo formó como profesional. Más allá de la puesta en escena, la noticia representa la continuidad de uno de los futbolistas con mayor identificación con Santos Laguna. Acevedo llegó al club durante su proceso de formación y encontró ahí la oportunidad de debutar en el máximo circuito. Con el paso de los años, se consolidó como titular y uno de los referentes del plantel. El guardameta también formó parte de la Selección Mexicana que disputó el Mundial de 2026 en territorio nacional. Su permanencia hasta 2030 extiende una relación que ha acompañado distintas etapas del equipo lagunero y mantiene a un jugador surgido de sus filas como parte de su proyecto deportivo.

UNA NOCHE REDONDA BAJO LOS TRES PALOS La renovación coincidió con una actuación sin goles recibidos frente a Pumas. Santos se impuso 2-0 y Acevedo sumó otro encuentro con la portería en cero durante la racha de seis triunfos consecutivos del conjunto verdiblanco. Aunque el arquero tuvo poco trabajo durante buena parte del partido, en el primer tiempo debió intervenir ante un disparo de César Huerta. Después, la situación se mantuvo relativamente tranquila para el mexicano, favorecida también por la expulsión de un jugador universitario durante los primeros minutos del encuentro. Pumas encontró algunas oportunidades de peligro en la segunda mitad, pero no logró vencer al guardameta santista. El resultado permitió al equipo registrar su tercer partido sin recibir anotaciones durante esa serie de victorias.

Antes del encuentro ante los universitarios, Acevedo ya había mantenido su arco en cero en los triunfos frente a Pachuca, por 1-0, y Querétaro, al que Santos goleó 5-0. Así, la noche reunió dos noticias para el portero: la confirmación de que continuará en la Comarca Lagunera hasta 2030 y una victoria que reforzó el momento del equipo. Entre una camiseta conmemorativa y una caracterización inspirada en Thriller, Santos convirtió la renovación de su capitán en un anuncio que mezcló futbol, música y una dosis de ambiente de Halloween.