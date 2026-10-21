Empujones e insultos desatan rechazo en el Senado por agresión de priista a Máynez

Las acciones del diputado del PRI, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, contra Jorge Álvarez Máynez , dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), generaron el rechazo de senadores de distintas fuerzas políticas, quienes señalaron que las diferencias partidistas deben resolverse mediante el diálogo y no con agresiones.

Legisladores de MC y Morena condenaron los insultos y empujones atribuidos al diputado priista, así como los actos registrados en las instalaciones de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados.

Los senadores coincidieron en que la violencia no debe tener cabida en el Poder Legislativo, independientemente de las diferencias políticas o de la protección que otorga el fuero parlamentario.

HIGINIO MARTÍNEZ RECHAZA VIOLENCIA EN EL CONGRESO

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez Miranda, sostuvo que ningún legislador debe recurrir a golpes o insultos, especialmente cuando se encuentra en un espacio donde debe prevalecer el intercambio de ideas.

El senador consideró que este tipo de comportamientos perjudica tanto a los partidos políticos como a las instituciones que representan.

Además, advirtió que el fuero constitucional no debe utilizarse como una protección para cometer delitos o justificar agresiones.

Martínez Miranda llamó a los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados a intervenir para evitar que estas conductas continúen y afecten el funcionamiento del Congreso.