Empujones e insultos desatan rechazo en el Senado por agresión de priista a Máynez

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    Empujones e insultos desatan rechazo en el Senado por agresión de priista a Máynez
    Legisladores de Movimiento Ciudadano y Morena condenaron las acciones del diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla contra Jorge Álvarez Máynez y advirtieron que el fuero no justifica actos de violencia. FOTO: CUARTOSCURO

Legisladores de Movimiento Ciudadano y Morena condenaron las acciones del diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla contra Jorge Álvarez Máynez.

Las acciones del diputado del PRI, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, contra Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), generaron el rechazo de senadores de distintas fuerzas políticas, quienes señalaron que las diferencias partidistas deben resolverse mediante el diálogo y no con agresiones.

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Legisladores de MC y Morena condenaron los insultos y empujones atribuidos al diputado priista, así como los actos registrados en las instalaciones de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados.

Los senadores coincidieron en que la violencia no debe tener cabida en el Poder Legislativo, independientemente de las diferencias políticas o de la protección que otorga el fuero parlamentario.

HIGINIO MARTÍNEZ RECHAZA VIOLENCIA EN EL CONGRESO

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez Miranda, sostuvo que ningún legislador debe recurrir a golpes o insultos, especialmente cuando se encuentra en un espacio donde debe prevalecer el intercambio de ideas.

El senador consideró que este tipo de comportamientos perjudica tanto a los partidos políticos como a las instituciones que representan.

Además, advirtió que el fuero constitucional no debe utilizarse como una protección para cometer delitos o justificar agresiones.

Martínez Miranda llamó a los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados a intervenir para evitar que estas conductas continúen y afecten el funcionamiento del Congreso.

$!Legisladores de MC y Morena condenaron los insultos y empujones atribuidos al diputado priista.
Legisladores de MC y Morena condenaron los insultos y empujones atribuidos al diputado priista. FOTO: CUARTOSCURO

CLEMENTE CASTAÑEDA CONDENA AGRESIONES CONTRA MÁYNEZ

Por su parte, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, expresó su rechazo a los actos atribuidos al diputado priista contra el dirigente nacional de su partido.

El legislador señaló que la confrontación física y las provocaciones no representan una vía para resolver los problemas del país.

En su posicionamiento, defendió el diálogo como una herramienta para abordar las diferencias entre partidos y construir acuerdos.

Castañeda también sostuvo que los representantes populares deben responder a las demandas de la ciudadanía mediante propuestas y soluciones, en lugar de recurrir a comportamientos violentos.

SENADORES ADVIERTEN SOBRE LOS LÍMITES DEL FUERO LEGISLATIVO

Las declaraciones de los senadores colocaron nuevamente en el debate el alcance del fuero parlamentario y la responsabilidad de quienes ocupan cargos de representación popular.

Higinio Martínez insistió en que esta figura no debe interpretarse como una autorización para cometer delitos ni como una garantía de impunidad ante posibles agresiones.

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Las condenas de legisladores de Morena y Movimiento Ciudadano reflejan el rechazo expresado desde el Senado a los enfrentamientos físicos dentro del ámbito legislativo.

Los senadores señalaron que el respeto institucional y el diálogo deben prevalecer en la relación entre las distintas fuerzas políticas, incluso cuando existen diferencias profundas.

El caso mantiene la atención sobre la conducta de los representantes populares y la necesidad de que los desacuerdos políticos se procesen por vías institucionales.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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