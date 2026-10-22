‘Encontramos fraudes’... Sheinbaum revela por qué cambiaron la Modalidad 40 del IMSS

Durante la conferencia matutina del 22 de octubre, la mandataria señaló que las autoridades encontraron irregularidades vinculadas con el acceso a beneficios económicos elevados mediante este esquema de continuación voluntaria en el régimen obligatorio.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que los cambios relacionados con la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) responden, entre otros motivos, a la detección de posibles fraudes para obtener pensiones más altas de las que correspondían a algunos trabajadores.

“Encontramos fraudes, digamos, relacionados con el acceso a las pensiones altas. Entonces, por eso se decidió regular la modalidad 40, que era a través de la cual se hacían estos esquemas fraudulentos para poder tener una pensión que no le correspondía al trabajador y que podía presentar un fraude”, declaró.

Sheinbaum agregó que otro de los objetivos es garantizar que existan recursos suficientes para cubrir las pensiones que realmente corresponden a los asegurados. Según explicó, se trata de cantidades que representan “cientos de miles de millones de pesos”.

¿QUÉ ES LA MODALIDAD 40 DEL IMSS?

La Modalidad 40, conocida formalmente como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, permite que determinados trabajadores que dejaron de cotizar con un patrón continúen realizando aportaciones por cuenta propia al IMSS.

Este mecanismo es especialmente relevante para quienes cotizan bajo la Ley del Seguro Social de 1973, ya que el salario registrado y las semanas cotizadas pueden influir en el cálculo de su pensión, junto con otros requisitos establecidos en la legislación.

Por esa razón, algunas personas recurren a esta alternativa para mejorar las condiciones de su futura jubilación. Sin embargo, las autoridades buscan evitar que el esquema se utilice mediante simulaciones o movimientos diseñados para obtener beneficios que no correspondan a la trayectoria laboral real del asegurado.

¿QUÉ CAMBIA PARA LOS TRABAJADORES?

Entre las medidas informadas se encuentra un ajuste para las nuevas incorporaciones. De acuerdo con Carolina Cisneros Pardo, titular de la Coordinación de Afiliación del IMSS, quienes se registren deberán hacerlo con base en el último salario reportado ante el Instituto al momento de su baja, más el valor de una Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al criterio señalado por las autoridades.

El Consejo Técnico del IMSS también planteó analizar el impacto financiero de la modalidad durante los próximos meses, con el propósito de elaborar una propuesta para modificar sus reglas.

La intención comunicada por las autoridades es regular el mecanismo sin eliminarlo. No obstante, el alcance de los ajustes y su aplicación deben distinguirse de las propuestas que todavía requieren desarrollo normativo.

¿QUÉ PASARÁ CON QUIENES YA ESTÁN INSCRITOS?

El IMSS informó que las personas que actualmente se encuentran inscritas conservarán las semanas cotizadas y las aportaciones que hayan realizado. Este punto es importante porque los cambios en las condiciones de incorporación no significan, por sí mismos, que se pierdan los derechos acumulados.

Por su parte, el director del despacho legal De La Vega & Martínez Rojas señaló que cualquier modificación que restrinja derechos de los asegurados debe realizarse mediante los procedimientos legales correspondientes y aplicarse hacia adelante, sin perjudicar a quienes ya están inscritos bajo condiciones previas.