Emilio Treviño y Lalo España revelan detalles de ‘La Venganza del Charro Negro’

VMÁS platicó con Emilio Treviño y Eduardo España sobre sus personajes en esta nueva secuela animada, producida por Ánima Estudios y ‘empapada’ de las tradiciones y costumbres mexicanas. A 20 años del surgimiento de esta saga animada, esta nueva película viene a confirmar por qué sus personajes, actores, animadores y productores se mantienen fieles a la misión de ofrecerle a la audiencia una historia que se siente “de casa”.

¿Cómo se sienten ahora que ya estamos cerca de conocer la nueva aventura de los personajes? Emilio: Pues muy emocionados. Creo que ha sido una saga que nos ha sorprendido a todo el elenco de formas increíbles. Va a cumplir 20 años de contar las películas de ‘Las Leyendas’ y ha sido hermoso poder crecer, en lo particular, con mi personaje, ‘Nando’. He podido darle voz desde ‘La Leyenda del Chupacabras’ hasta ahora; han sido más o menos 12 años dentro de la saga. Estoy contento de que las leyendas no se terminen y de que, además, la gente las siga pidiendo. También es un gusto compartir los créditos con actores que quiero y admiro tanto, como Lalo, a quien conozco desde hace muchos años, o como Benny, Eric y Maite. Para mí es un honor absoluto. Lalo España: Muy entusiasmado, agradecidisimo. Siempre, uno de mis lemas es agradecer en esta vida, y formar parte de un proyecto tan importante para la animación y para el doblaje mexicano, que se ha posicionado a nivel internacional, es un privilegio. Es una película que enmarca y resalta valores de cómo somos los mexicanos, de ese espíritu que tenemos como pueblo, nuestra relación con nuestros muertos, nuestro sentido del humor, la camaradería y el amor familiar entre estos dos hermanos, Leo y Nando. Las aventuras tienen de todo. Ahora sí que, si habláramos de cocina, esta película es un platillo perfecto.

¿Cuál fue el reto esta vez para dar voz a su personaje? Emilio: Creo que, número uno, regresar a un personaje es muy bello, porque puedes crecer con él, pero también representa un reto. Grabas una de estas leyendas, pasan dos o tres años y tienes que regresar y acordarte un poco de dónde se quedó el personaje. También tiene que haber un desarrollo: si se está contando otra película, tiene que haber algo que cambie, tenemos que ir hacia algún lado nuevo que nunca antes hayamos explorado. En esta película creo que ha sido increíble porque descubrimos una parte de Nando que no hemos podido ver en otras películas: que empiece a ser su propio héroe. Lalo: Pues mantenerlo en el gusto del público siempre es un reto. Hay que encontrar el balance de la historia, ver cuánto se le apuesta al humor y a otras emociones, y mantener una buena comunicación con mi director. Ese es el desafío.

IMPREGNADA DE LA CULTURA MEXICANA La aventura animada, a cargo de Ánima Estudios y bajo la dirección de Marvick Eduardo Núñez Aguilera, cuenta cómo el temible ‘Charro Negro’ regresa con el objetivo de ajustar cuentas con ‘Leo San Juan’. Para lograrlo, liberará a varias de las leyendas y criaturas sobrenaturales que Leo enfrentó en sus aventuras pasadas. Este estreno pone en el centro de atención no solo al talento mexicano, sino también a las tradiciones que envuelven al país, en vísperas del Día de Muertos.

¿Qué tiene la saga, o específicamente esta película, que hará que vayamos a las salas de cine? Emilio: Creo que es un conjunto de factores. Para empezar, ‘Las Leyendas’ ha sido una saga que ha podido compartir la cultura mexicana de una manera hermosa e increíble alrededor de todo el mundo. El humor del mexicano es muy particular, algo que solamente tenemos nosotros y que resulta atractivo para toda la audiencia. Estos personajes, además, han estado muy bien escritos desde el inicio. Creo que cada uno de los personajes de la saga podría tener su propio reboot, su propia historia, su propia película: desde Baristo, Teodora, Nando y Leo, que se han vuelto personajes clásicos del cine mexicano. Yo creo que también cuentan las propias leyendas, que para nosotros en México son muy normales, porque vivimos y coexistimos con lo sobrenatural de una forma muy bella.

En tu caso, Lalo, ¿Qué consideras, con toda esta experiencia que tienes, que hace que el público vaya y elija esta película? Lalo: La empatía que se ha ganado la saga, la conexión con nuestras costumbres, como ya lo dijo Emilio, y con nuestra idiosincrasia. La relación del mexicano con la muerte es única a nivel mundial: es una relación desenfadada y amorosa con la muerte y con nuestros seres queridos que se nos adelantan. Ver conjuntados el sentido del humor, las tradiciones y todo lo demás genera algo muy peculiar para el gusto del público y hace que la gente se identifique con valores que forman parte de nuestras raíces. ¿Hay algún momento favorito de la película que ya quieran que vea el público? Emilio: Hay varios, pero el final... El final de esta película, no voy a decir nada, me parece de lo más innovador y conmovedor de toda la saga. Toda la última secuencia, el último acto, me parece increíble. Tienen que ir a verla; ya no les voy a decir más, pero tienen que verla. Lalo: Y tienen que quedarse hasta el final, porque hay una escena poscréditos muy importante. Por favor, no hagan spoilers ni digan nada de lo que vean en ‘La Venganza’, para que otras personas también puedan disfrutarla.