AMLO alista gira por México

El pretexto es la promoción de su nuevo libro “Pueblo”, bajo el sello de la editorial Planeta. El discurso eje será la “defensa de la soberanía nacional”. En realidad, tiene como propósito central apuntalar las campañas de Morena en distintos puntos del país.

La noticia ya se esparció por Palacio Nacional : el expresidente Andrés Manuel López Obrador está planeando una gira por distintos puntos de la República Mexicana para arrancar entre febrero y abril del 2027. Así me lo revelan fuentes oficiales muy bien informadas con acceso a información de primera mano.

El itinerario se está afinando, pero el anuncio de la pretensión del expresidente ya llegó a donde tenía que llegar. La Presidenta y su equipo ya saben. La idea es que el patriarca de Morena visite plazas absolutamente controladas. No quieren que ningún grupo lo intercepte, que le reclame, que le grite o le chifle. Actos masivos, sí, pero absolutamente controlados.

Para evitar cualquier desaguisado, se plantea que López Obrador se traslade por carretera. No tomar ningún avión comercial, pues ahí corre el riesgo de enfrentar a un público adverso que le pueda causar un momento agrio. Morena tiene a AMLO como su dios y ese trato quieren darle, el de la deidad que desciende del más allá (en este caso, el más allá es Palenque, esa suerte de Olimpo del Bienestar en donde vive el que manda). La instrucción es contundente: ninguna mancha, ningún tropiezo, nada que tizne siquiera la imagen de hombre adorado, de héroe patrio, de presidente más querido por su pueblo en toda la historia de México.

Es apuntalar a Morena de cara a las elecciones del 2027; es el gesto machista de suplir a una Presidenta cuyo fuerte no es el carisma, pero ante todo es también la gira del ego.

Como parte del plan, se delinea justificar el financiamiento de esta gira con las regalías por las ventas del libro y posiblemente con recursos de Morena.

Según las mismas fuentes, los abogados del oficialismo han revisado exhaustivamente las leyes para tratar de evitar que la oposición impugne esta gira encabezada por AMLO. Han llegado a la conclusión de que no hay absolutamente nada que impida que el expresidente haga campaña a favor de Morena y recorra el país en tiempos electorales.