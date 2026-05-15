Seis pasajeros de un crucero afectado por hantavirus llegan a Australia para iniciar cuarentena

MELBOURNE.-Los seis pasajeros de un crucero afectado por un brote de hantavirus llegaron a Australia el viernes entrarán en cuarentena al menos tres semanas.

El jet privado de largo recorrido Gulfstream, en el que viajaron desde Holanda, aterrizó en la base RAAF Pearce, a las afueras de Perth, la capital del estado de Australia Occidental.

TE PUEDE INTERESAR: Trump abandona China sin avances significativos en Irán, Taiwán o la IA

Por su parte el ministro australiano de Salud, Mark Butler, afirmó que el gobierno aplicaría una de las cuarentenas más estrictas del mundo en respuesta al brote.

Por lo que respecta a los pasajeros del MV Hondius que regresaron a Estados Unidos y a la mayoría de los países europeos, pasarán unos días en un centro de cuarentena antes de poder regresar a sus casas.

“Hemos tomado la decisión de adoptar un enfoque más estricto en las medidas de cuarentena que ese, porque estamos decididos a garantizar que no exista en absoluto ningún riesgo de transmisión de este virus a la comunidad australiana”, declaró Butler a reporteros en Adelaida. Se trata de cinco australianos y un ciudadano neozelandés pasarán una cuarentena de tres semanas en el centro, que prácticamente no se había utilizado desde que se construyó en 2022 en respuesta a la pandemia del covid-19.

“Aún no se ha decidido qué precauciones deberían adoptarse durante el resto del periodo de 42 días de posible incubación marcado por la Organización Mundial de la Salud”, apuntó Butler.

Por otro lado, los otros seis pasajeros dieron negativo en las pruebas del virus antes de salir de Holanda, fueron evaluados por un médico durante el trayecto y se someterían a exámenes más exhaustivos en Bullsbrook.