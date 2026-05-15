Trump abandona China sin avances significativos en Irán, Taiwán o la IA

El presidente estadounidense llegó a las conversaciones de dos días con el presidente chino Xi Jinping debilitado por su prolongada guerra en Irán, e hizo poco por cambiar la percepción de que él y su nación se encuentran disminuidos en el escenario mundial.

Donald Trump abandonó China el viernes tras una cumbre muy publicitada entre las dos mayores potencias mundiales, repleta de pompa y promesas de estabilidad, pero que ofreció pocos avances tangibles.

En cambio, fue Xi quien pronunció la retórica más mordaz de la reunión, en torno al futuro estatus de la isla autónoma de Taiwán, sin que Trump hiciera más que oponerse.

En sus últimas declaraciones en Pekín el viernes, Trump afirmó que Estados Unidos y China habían alcanzado “fantásticos acuerdos comerciales”, aunque los detalles fueron escasos, y que él y Xi resolvieron “muchos problemas diferentes”.

Pero es probable que los críticos sugieran que la cumbre cuidadosamente orquestada, a la que asistieron ejecutivos tecnológicos como Elon Musk de Tesla y Tim Cook de Apple, así como el hijo de Trump, Eric, fue más una puesta en escena que una acción sustantiva, sin ningún avance importante sobre Irán, Taiwán o la carrera armamentística de inteligencia artificial entre ambos países.

En cambio, al marcharse, Trump publicó en su red social Truth Social: “¡China tiene un salón de baile, y Estados Unidos también debería tenerlo!”, en referencia a su larga campaña para construir un salón de baile de 400 millones de dólares en la Casa Blanca.

Pero a su regreso a Washington se encontrará con que la guerra en Irán sigue siendo un importante problema político. Se especula mucho sobre la presión que Estados Unidos ejerce sobre China, el mayor comprador de petróleo iraní, para que utilice su influencia con Irán y lo anime a reabrir el estrecho de Ormuz. Y existe la duda de si Pekín estaría dispuesto a ceder ante esa presión.

En declaraciones junto a Xi en el jardín Zhongnanhai de Pekín el viernes, Trump dijo: “Hablamos de Irán. Tenemos una visión muy similar sobre cómo queremos que termine la situación. No queremos que tengan armas nucleares. Queremos que el estrecho permanezca abierto”.

Añadió: “Queremos que [Irán] ponga fin a esto porque es una locura, algo realmente descabellado. No está bien, no puede seguir así”.

Según el comunicado de la Casa Blanca sobre las más de dos horas de conversaciones entre Trump y Xi el jueves, los líderes “acordaron que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto para apoyar el libre flujo de energía” y que “el presidente Xi también dejó clara la oposición de China a la militarización del estrecho”.

Más tarde, el viernes, Trump dijo que estaba considerando levantar las sanciones a las empresas chinas que compran petróleo iraní. Le dijo a Fox News que Xi le había asegurado que China no suministraría equipo militar a Irán, y agregó: “Pero al mismo tiempo dijo que compran mucho petróleo allí y que les gustaría seguir haciéndolo. Le gustaría que se abriera el estrecho de Ormuz... Le dije: bueno, nosotros no lo impedimos. Ellos lo hicieron”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China volvió a pedir el viernes un alto el fuego en Irán y afirmó que el estrecho de Ormuz debería abrirse “lo antes posible”.

Aproximadamente la mitad del petróleo crudo de China pasa por esta vía fluvial, pero la mayor amenaza para la economía china reside en que el conflicto en Oriente Medio provoque una recesión mundial que reduzca la demanda de sus exportaciones.

Pero muchos en Pekín consideran que la crisis en Irán no es responsabilidad de China.

Zhou Bo, coronel retirado del ejército y miembro sénior del Centro de Seguridad y Estrategia Internacional de la Universidad de Tsinghua, declaró: «En cuanto a Irán, China sin duda quiere ayudar, pero leí lo que dijo Rubio: parece que en realidad está trasladando la responsabilidad a China. En China tenemos un dicho: “¿Por qué debería yo limpiar tu mierda?”»

Mientras tanto, Pekín dejó claro que Taiwán, una isla autónoma que China reclama como parte de su territorio, era una prioridad absoluta durante la reunión de esta semana. Xi advirtió a Trump que sus países podrían tener “enfrentamientos e incluso conflictos” si no se gestionaba adecuadamente la situación de Taiwán, calificándola como el tema más importante en las relaciones entre Estados Unidos y China.

El viernes, Trump insistió en que “nada ha cambiado” en la política estadounidense hacia Taiwán, aunque admitió que podría no aprobar una venta importante de armas a la isla autónoma. En declaraciones a Fox News durante el vuelo de regreso a Estados Unidos, el presidente afirmó no haber asumido ningún compromiso respecto a la isla y añadió: “No creo que exista un conflicto en Taiwán”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán declaró haber tomado nota de las declaraciones de Trump sobre la isla, y añadió que la venta de armas es un compromiso de seguridad explícitamente estipulado en la Ley de Relaciones con Taiwán.

Xi considera la unificación de Taiwán con China como una parte fundamental de su legado y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr ese objetivo. La principal exigencia de Pekín con respecto a Taiwán es que Estados Unidos deje de suministrar armamento defensivo a la isla.

Trump dijo a bordo del Air Force One que aún no había decidido si seguiría adelante con el importante paquete de armas para Taiwán previsto para este año.

El año pasado, Estados Unidos aprobó un paquete récord de venta de armas a Taiwán por valor de 11.000 millones de dólares, lo que provocó la indignación de Pekín. Existen planes para aprobar otro paquete por valor de 14.000 millones de dólares este año, pero, según se informa, la Casa Blanca bloqueó los planes antes del viaje de Trump a Pekín.

Trump realizaba la primera visita presidencial estadounidense a China en casi una década y disfrutó enormemente de la hospitalidad, que incluyó una impecable ceremonia de llegada, un recorrido por el Templo del Cielo y un suntuoso banquete de estado en el Gran Salón del Pueblo, donde Xi le dijo a Trump que el “gran rejuvenecimiento” de China podría ir “de la mano” con “Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”.

Durante una reunión de trabajo para tomar el té y almorzar en el jardín de Zhongnanhai el viernes, Trump admiró las rosas y dijo que Xi le había prometido enviarle algunas semillas para el rosal de la Casa Blanca.

“Ha sido una visita increíble”, dijo mientras los hombres estaban sentados juntos en una opulenta sala con paneles de madera y una enorme alfombra dorada. “Creo que ha traído muchas cosas buenas. Hemos cerrado acuerdos comerciales fantásticos, excelentes para ambos países... realmente hemos hecho cosas maravillosas, creo”.

Trump añadió: “Hemos solucionado muchos problemas diferentes que otras personas no habrían podido resolver”.

Afirmó que China acordó comprar petróleo estadounidense, soja y 200 aviones Boeing, con un posible compromiso de adquirir hasta 750 aeronaves, aunque los funcionarios chinos no lo confirmaron. Sin embargo, en muchos temas clave, parece que no hubo acuerdos concretos.

Durante el viaje apenas se habló de derechos humanos, aunque Trump declaró a Fox News en el vuelo de regreso de Pekín que Xi Jinping había dicho que estaba “considerando seriamente” la liberación de pastores encarcelados en China. Esto probablemente incluiría a Ezra Jin, un pastor arrestado el año pasado en medio de una amplia represión contra los cristianos. Sin embargo, Trump afirmó que el caso de Jimmy Lai, un activista prodemocracia encarcelado en Hong Kong, era “complicado”.

Julian Gewirtz, exdirector para China en el Consejo de Seguridad Nacional durante la administración Biden, dijo que la nueva formulación china sobre las relaciones entre Estados Unidos y China tenía como objetivo “consolidar esta fase actual de estancamiento estratégico durante el resto del mandato de Trump e idealmente más allá”.

“Xi Jinping lleva años preparándose para este momento, para traer a un presidente estadounidense a Pekín como un igual, ampliamente reconocido como tal en todo el mundo. Y ahora está sucediendo”, dijo Gerwirtz.

Wu Xinbo, profesor de estudios internacionales en la Universidad de Fudan y asesor del gobierno chino, afirmó que el equilibrio de poder entre Estados Unidos y China está “desplazándose hacia una mayor paridad”.

“En el pasado, siempre parecía que Estados Unidos tenía la sartén por el mango, ejerciendo presión constante sobre China y llevando la ofensiva. Ahora, sin embargo, se puede decir que ambos países han alcanzado un nuevo punto de equilibrio”, afirmó Wu.

En una concurrida intersección cerca del hotel de Trump, la multitud que se congregó para ver la caravana presidencial fue menor el viernes por la mañana que el jueves por la noche, debido a la fuerte presencia policial que disuadía a la gente de quedarse. Muchos se quejaron de las molestias causadas por los repetidos cierres de carreteras.

Al preguntarles su opinión sobre Trump, la palabra que surgió una y otra vez entre los habitantes de Pekín fue “impredecible”.

“Lo que dice no es necesariamente lo que quiere decir”, afirmó un observador de Trump, que prefirió no revelar su nombre.