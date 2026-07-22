Será en un año más que se lleve a cabo juicio contra Maduro en EU

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Será en un año más que se lleve a cabo juicio contra Maduro en EU
    Los abogados de Maduro continúan oponiéndose a la acción militar de Estados Unidos que lo destituyó y lo llevó a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico. AP.

Ninguno de los dos imputados hizo alguna declaración durante la audiencia del miércoles, que duró 15 minutos

NUEVA YORK.-La fecha del juicio al derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa fue fijada el miércoles para el 1 de junio del próximo año.

Fue el juez Alvin K. Hellerstein quien fijó la fecha del juicio a solicitud de abogados de ambas partes. Según el calendario aprobado, los abogados defensores comenzarán a presentar mociones a principios de septiembre para impugnar la acusación formal.

TE PUEDE INTERESAR: Trump impondrá un arancel del 50% a muchos productos canadienses

Los acusados enfrentan posibles penas de cadena perpetua si un jurado considera que formaron parte de una conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos, mientras que ambos han insistido en su inocencia.

El gobierno del presidente Donald Trump ha defendido la redada como una “operación quirúrgica de aplicación de la ley” en un caso penal presentado por primera vez hace seis años. Maduro se ha descrito como un prisionero de guerra y ha calificado su captura de secuestro.

Los fiscales estadounidenses afirman que Maduro llevó a cabo una conspiración para trasladar miles de toneladas de cocaína en el país en connivencia con las fuerzas del orden venezolanas para ayudar a capos del narcotráfico.

El abogado, Barry Pollack, ha señalado que espera impugnar la legalidad del “secuestro militar” de Maduro.

Durante la audiencia del miércoles, Pollack anunció que primero impugnará el proceso en base a razones de inmunidad soberana porque si eso prospera Maduro no tendrá que seguir litigando el caso después.

Los abogados han indicado que existen defensas legales complejas que el tribunal debe abordar antes de que pueda comenzar el juicio.

Maduro, de 63 años, y su esposa Cilia Flores, de 69, están en una cárcel de Brooklyn desde que fuerzas estadounidenses los capturaron en su casa de Caracas en una redada en plena madrugada y los trasladaron a Nueva York a principios de enero. Hasta el momento Maduro y Flores no han solicitado la libertad bajo fianza.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Audiencia
Narcotráfico
Política

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Nicolás Maduro

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

Selección de los editores
En acuerdos en el T-MEC

En acuerdos en el T-MEC
true

¿Sirve la CNDH de Rosario Piedra?
Omar García Harfuch afirmó que no existen bienes asegurados directamente a nombre de Ismael “El Mayo” Zambada, aunque sí se han congelado cuentas y asegurado propiedades ligadas a organizaciones criminales.

‘No hay bienes asegurados a nombre de ‘El Mayo’ Zambada’, aclara García Harfuch
El Saltillo que no vemos: mirar hacia arriba en el Centro Histórico (Video)

El Saltillo que no vemos: mirar hacia arriba en el Centro Histórico (Video)
El SAT inició la publicación de los primeros contribuyentes que no lograron desvirtuar la presunción de emitir facturas por operaciones inexistentes.

Lista negra del SAT... comienza a publicar listas de contribuyentes que incurrieron en estas irregularidades
Parte de un sistema de diques se observa a lo largo del Río Grande cerca de Presidio, Texas, el 15 de abril de 2026.

De la frontera mexicana a Washington: Presidio, un pequeño pueblo de Texas lucha contra el muro de Trump

¿Su mejor disco en 20 años? Madonna conquista de nuevo al mundo con ‘Confessions II’

¿Su mejor disco en 20 años? Madonna conquista de nuevo al mundo con ‘Confessions II’
Javier Tebas se une a los reclamos de diferentes actores del futbol mundial en el sentido de que Gianni Infantino ya no tiene nada que hacer en la presidencia del organismo rector del futbol.

¿Los días contados? Presidente de LaLiga exige la salida de Infantino y desata una guerra por el futuro del futbol mundial