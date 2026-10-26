Serbia espera a ver cómo gobernarán los líderes respaldados por los estudiantes

Serbia espera a ver cómo gobernarán los líderes respaldados por los estudiantes

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Diego Hernández
por Diego Hernández

En un análisis postelectoral, el profesor serbio Dejan Pavlovic escribió en X que la falta de experiencia política de los estudiantes o de implicación en negocios turbios ‘se había convertido en su mayor ventaja estratégica’

Internacional
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Serbia amaneció este lunes 26 de octubre de cara a una nueva etapa política después de que un movimiento de protesta respaldado por estudiantes derrocara al líder de larga data Aleksandar Vucic en unas elecciones históricas por amplia mayoría que provocaron celebraciones en todo el país.

Decenas de miles de personas salieron a las calles de Belgrado y otras ciudades y pueblos de Serbia después de que Vucic reconociera su derrota a última hora del domingo, poniendo fin a dos años de protestas pacíficas contra el gobierno que exigían la dimisión del gobernante populista.

Belgrado vive hoy la mayor manifestación en contra del Gobierno de Serbia en años

Con casi el 99% de los votos escrutados, los candidatos estudiantiles habían obtenido un contundente 52.7% de los votos, según la Comisión Electoral Estatal, frente al 39.2% de la alianza liderada por el Partido Progresista de Serbia (SNS) de Vucic.

$!La gente se congregó en varias partes de Serbia a celebrar la victoria de los candidatos respaldados por las y los estudiantes.
La gente se congregó en varias partes de Serbia a celebrar la victoria de los candidatos respaldados por las y los estudiantes. Marko Drobnjakovic / AP Photo/Marko Drobnjakovic

Los candidatos apoyados por los movimientos estudiantiles ganaron 139 escaños en el parlamento de 250 escaños, dejando a la alianza SNS con 97, y el resto en manos de los partidos minoritarios.

$!La mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas para reducir los riesgos contra las autoridades y cuidar a las y los participantes de las movilizaciones sociales.
La mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas para reducir los riesgos contra las autoridades y cuidar a las y los participantes de las movilizaciones sociales. AP

Vucic dominó la arena política serbia como primer ministro o presidente desde 2014 pero fue derrocado del poder por una lista de candidatos respaldados por estudiantes, surgidos de las protestas anticorrupción tras la muerte de 16 personas en el derrumbe de la marquesina de una estación de tren en la ciudad de Novi Sad.

$!Candidatos de la «Lista de los Estudiantes» celebran en el escenario junto con miembros de su equipo tras el cierre de las urnas en las elecciones parlamentarias celebradas en Belgrado, Serbia, el domingo 25 de octubre de 2026.
Candidatos de la «Lista de los Estudiantes» celebran en el escenario junto con miembros de su equipo tras el cierre de las urnas en las elecciones parlamentarias celebradas en Belgrado, Serbia, el domingo 25 de octubre de 2026. AP

La victoria estudiantil marca un profundo cambio político en este país de unos 6 millones de habitantes y recuerda la derrota de Viktor Orbán en Hungría en abril. También puede servir de inspiración para otros movimientos estudiantiles surgidos en Europa en las últimas semanas , que exigen mejores estándares y perspectivas educativas.

$!Personas celebran frente a la Asamblea Nacional luego que Aleksandar Vučić, líder del partido de derecha Partido Progresista Serbio (SNS), reconociera su derrota en las elecciones parlamentarias en Belgrado, Serbia, la madrugada del lunes 26 de octubre de 2026.
Personas celebran frente a la Asamblea Nacional luego que Aleksandar Vučić, líder del partido de derecha Partido Progresista Serbio (SNS), reconociera su derrota en las elecciones parlamentarias en Belgrado, Serbia, la madrugada del lunes 26 de octubre de 2026. AP

”Esta corrupción que se ha infiltrado en todos los aspectos de nuestras vidas... por supuesto que cambiará, esperamos avanzar poco a poco hacia una comunidad normal”, dijo Svetlana Karagkozidou, una empleada de seguros de 60 años a la agencia internacional de noticias, Reuters.

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Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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