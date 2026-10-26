Serbia espera a ver cómo gobernarán los líderes respaldados por los estudiantes

Serbia amaneció este lunes 26 de octubre de cara a una nueva etapa política después de que un movimiento de protesta respaldado por estudiantes derrocara al líder de larga data Aleksandar Vucic en unas elecciones históricas por amplia mayoría que provocaron celebraciones en todo el país. Decenas de miles de personas salieron a las calles de Belgrado y otras ciudades y pueblos de Serbia después de que Vucic reconociera su derrota a última hora del domingo, poniendo fin a dos años de protestas pacíficas contra el gobierno que exigían la dimisión del gobernante populista.

Con casi el 99% de los votos escrutados, los candidatos estudiantiles habían obtenido un contundente 52.7% de los votos, según la Comisión Electoral Estatal, frente al 39.2% de la alianza liderada por el Partido Progresista de Serbia (SNS) de Vucic.

Los candidatos apoyados por los movimientos estudiantiles ganaron 139 escaños en el parlamento de 250 escaños, dejando a la alianza SNS con 97, y el resto en manos de los partidos minoritarios.

Vucic dominó la arena política serbia como primer ministro o presidente desde 2014 pero fue derrocado del poder por una lista de candidatos respaldados por estudiantes, surgidos de las protestas anticorrupción tras la muerte de 16 personas en el derrumbe de la marquesina de una estación de tren en la ciudad de Novi Sad.

La victoria estudiantil marca un profundo cambio político en este país de unos 6 millones de habitantes y recuerda la derrota de Viktor Orbán en Hungría en abril. También puede servir de inspiración para otros movimientos estudiantiles surgidos en Europa en las últimas semanas , que exigen mejores estándares y perspectivas educativas.