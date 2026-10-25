¡A billetazos! América va por Juan Brunetta, ¿dejará ir Tigres a su figura?

La operación también genera dudas por su posible costo. La cifra de ocho millones de dólares circula en algunas publicaciones, pero otros reportes mencionan cantidades diferentes, desde cinco millones hasta pretensiones superiores a los 10 millones de dólares. Por ahora, ninguna de estas cantidades puede considerarse un precio confirmado.

De acuerdo con versiones publicadas el 24 y 25 de octubre, el conjunto de Coapa estaría interesado en incorporar al argentino de 29 años para potenciar su generación de juego y darle mayores alternativas a su ataque. Sin embargo, aunque algunos reportes hablan de negociaciones avanzadas, no hay confirmación oficial de un acuerdo entre América y Tigres.

El América comienza a explorar opciones para fortalecer su plantilla de cara al Clausura 2027 y uno de los nombres que ha tomado fuerza en los reportes del mercado de fichajes es el de Juan Brunetta, mediocampista ofensivo de los Tigres de la UANL.

El interés que despierta el argentino tiene una explicación en la cancha. Durante el Apertura 2026, Brunetta se ha convertido en uno de los futbolistas más productivos de los universitarios gracias a su capacidad para marcar, asistir y participar en la construcción de las jugadas de peligro.

De acuerdo con las estadísticas publicadas por AS, el mediocampista registra siete goles en 12 partidos, además de cuatro asistencias en el torneo. Su aportación lo coloca entre los jugadores ofensivos destacados del campeonato mexicano.

Su influencia va más allá de las anotaciones. Brunetta juega detrás del delantero, encuentra espacios entre las líneas rivales, distribuye el balón y tiene recursos para llegar al área. Esas características lo convierten en un perfil atractivo para un América que buscaría elevar su capacidad creativa y contar con más alternativas para resolver partidos cerrados.

¿CUÁNTO TENDRÍA QUE PAGAR EL AMÉRICA?

Uno de los principales obstáculos para concretar el movimiento sería convencer a Tigres de desprenderse de un futbolista que tiene un peso importante en su funcionamiento ofensivo.

Mientras algunas versiones sitúan la posible operación en ocho millones de dólares, otras publicaciones apuntan a que el club regiomontano podría aspirar a una cantidad superior a los 10 millones. La diferencia entre los reportes refleja que el costo real de una eventual transferencia sigue sin estar claro.

Además, Tigres incorporó a Brunetta para el Clausura 2024, después de su destacada etapa con Santos Laguna. Desde entonces, el argentino ha ganado protagonismo en el equipo y se ha consolidado como una pieza importante de su mediocampo. Su salida, por tanto, no sería un movimiento menor para la institución felina.

AMÉRICA BUSCA SOLUCIONES PARA SU ATAQUE

La posible llegada de Brunetta también debe entenderse dentro de la búsqueda de alternativas para fortalecer la ofensiva azulcrema. Su perfil permitiría al equipo disponer de un mediocampista capaz de asociarse con los delanteros, generar oportunidades y aportar goles desde una posición más retrasada.

No obstante, todavía falta conocer si el interés se traducirá en una propuesta formal y si Tigres estaría dispuesto a negociar con uno de sus rivales directos en la Liga MX. El Clausura 2027 aparece como el posible escenario para una operación que, por ahora, permanece en el terreno de los rumores.

Si América decide avanzar, deberá resolver tanto las condiciones económicas como la postura de Tigres. Hasta que alguno de los clubes comunique oficialmente una negociación o un acuerdo, la eventual llegada de Brunetta a Coapa seguirá siendo una posibilidad, no un fichaje confirmado.