Noticias del fin de semana: Taddei renuncia al INE, Mariana Rodríguez y Samuel García le dan la bienvenida a su tercera hija y clima en México

MÉXICO

→ Mariana Rodríguez y Samuel García le dan la bienvenida a Raquel, su tercera hija : Mariana documentó en redes sociales que tras chequeo por contracciones determinaron que debía permanecer internada.

→ Tras polémicas, renuncia Guadalupe Taddei al INE : La consejera presidenta anunció que este 26 de octubre presentará su renuncia ante la Cámara de Diputados.

→ Huracán ‘Vance’ dejará lluvias muy fuertes en cuatro estados; Protección Civil llama a la población a prevenir : Además dejará fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas del Pacífico mexicano.

INTERNACIONAL

→ Gana Lula elecciones presidenciales de Brasil con casi más de 64 millones de votos : Después de ser superado por Bolsonaro hijo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, Lula da Silva gana con una ventaja de más de 3 puntos.

→ Tiroteo en Florida: 12 heridos, seis menores de edad, tras ataque cerca de universidad : La balacera en Tallahassee ocurrió cerca del estadio Bragg Memorial. Reportan a una víctima en estado crítico y la policía busca al agresor.

→ Netanyahu quiere la destrucción de Hebrón en Cisjordania tras la muerte de dos soldados : El ejército israelí desplaza a miles de familias palestinas. La cancillería palestina vincula la escalada militar con las elecciones en Israel.

COAHUILA

→ Saltillo: observan más de 40 especies de aves en recorrido con estudiantes de la Narro : Estudiantes de la UAAAN participaron en una jornada organizada por el Museo de las Aves de México, en la que también observaron mariposas Monarca durante su migración.

→ Llegan más de 3 mil 500 mariposas Monarca a Saltillo en su ruta migratoria : Saltillo concentró algunos de los mayores avistamientos de mariposa Monarca en Coahuila, con más de 3 mil 500 ejemplares en la UAAAN y más de mil en la Alameda.

→ Se aproximan lluvias fuertes para Chihuahua, Durango y Coahuila con viento de 40 a 60 km/h; ‘Vance’ se localiza en Michoacán y Colima : Ocasionarán la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste, centro, oriente y sureste del país.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Kimi Antonelli gana el GP de Austin y buscará coronarse como el campeón más joven de la F1 en México : Con nueve triunfos y 365 puntos, el italiano llegará a la próxima carrera con una amplia ventaja, aunque Russell y Hamilton siguen en la pelea.

→ De Kill Bill a Dexter: Uma Thurman se sincera sobre su regreso a Hollywood : La actriz platicó con nuestro corresponsal Fabián Waintal sobre su participación en la serie ‘Dexter: Resurrection’, y ahora ser parte de una producción para televisión en este punto de su trayectoria.

→ La Catedral de Saltillo retumba con talento de la OMSA y la COSA en el Festival Ánimas del Desierto : Con la dirección del maestro Alejandro Reyes Valdés, la Orquesta Metropolitana de Saltillo y la Compañía de Ópera de Saltillo abarrotaron el templo barroco al interpretar obras universales de Haydn y Vivaldi.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ ¿Quieres una mejor pensión sin Modalidad 40? Estas opciones pueden ayudarte a preparar tu retiro : Las aportaciones voluntarias a la Afore, los planes personales de retiro y las inversiones son alternativas para fortalecer tus ingresos al jubilarte; conoce cómo funcionan y qué debes considerar antes de elegir.