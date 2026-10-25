Noticias del fin de semana: Taddei renuncia al INE, Mariana Rodríguez y Samuel García le dan la bienvenida a su tercera hija y clima en México

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    Noticias del fin de semana: Taddei renuncia al INE, Mariana Rodríguez y Samuel García le dan la bienvenida a su tercera hija y clima en México

Lo más relevante del fin de semana, del 23 al 25 de octubre, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Mariana Rodríguez y Samuel García le dan la bienvenida a Raquel, su tercera hija: Mariana documentó en redes sociales que tras chequeo por contracciones determinaron que debía permanecer internada.

Tras polémicas, renuncia Guadalupe Taddei al INE: La consejera presidenta anunció que este 26 de octubre presentará su renuncia ante la Cámara de Diputados.

Huracán ‘Vance’ dejará lluvias muy fuertes en cuatro estados; Protección Civil llama a la población a prevenir: Además dejará fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas del Pacífico mexicano.

INTERNACIONAL

Gana Lula elecciones presidenciales de Brasil con casi más de 64 millones de votos: Después de ser superado por Bolsonaro hijo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, Lula da Silva gana con una ventaja de más de 3 puntos.

Tiroteo en Florida: 12 heridos, seis menores de edad, tras ataque cerca de universidad: La balacera en Tallahassee ocurrió cerca del estadio Bragg Memorial. Reportan a una víctima en estado crítico y la policía busca al agresor.

Netanyahu quiere la destrucción de Hebrón en Cisjordania tras la muerte de dos soldados: El ejército israelí desplaza a miles de familias palestinas. La cancillería palestina vincula la escalada militar con las elecciones en Israel.

COAHUILA

Saltillo: observan más de 40 especies de aves en recorrido con estudiantes de la Narro: Estudiantes de la UAAAN participaron en una jornada organizada por el Museo de las Aves de México, en la que también observaron mariposas Monarca durante su migración.

Llegan más de 3 mil 500 mariposas Monarca a Saltillo en su ruta migratoria: Saltillo concentró algunos de los mayores avistamientos de mariposa Monarca en Coahuila, con más de 3 mil 500 ejemplares en la UAAAN y más de mil en la Alameda.

Se aproximan lluvias fuertes para Chihuahua, Durango y Coahuila con viento de 40 a 60 km/h; ‘Vance’ se localiza en Michoacán y Colima: Ocasionarán la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste, centro, oriente y sureste del país.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Kimi Antonelli gana el GP de Austin y buscará coronarse como el campeón más joven de la F1 en México: Con nueve triunfos y 365 puntos, el italiano llegará a la próxima carrera con una amplia ventaja, aunque Russell y Hamilton siguen en la pelea.

De Kill Bill a Dexter: Uma Thurman se sincera sobre su regreso a Hollywood: La actriz platicó con nuestro corresponsal Fabián Waintal sobre su participación en la serie ‘Dexter: Resurrection’, y ahora ser parte de una producción para televisión en este punto de su trayectoria.

La Catedral de Saltillo retumba con talento de la OMSA y la COSA en el Festival Ánimas del Desierto: Con la dirección del maestro Alejandro Reyes Valdés, la Orquesta Metropolitana de Saltillo y la Compañía de Ópera de Saltillo abarrotaron el templo barroco al interpretar obras universales de Haydn y Vivaldi.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

¿Quieres una mejor pensión sin Modalidad 40? Estas opciones pueden ayudarte a preparar tu retiro: Las aportaciones voluntarias a la Afore, los planes personales de retiro y las inversiones son alternativas para fortalecer tus ingresos al jubilarte; conoce cómo funcionan y qué debes considerar antes de elegir.

Desfile de Día de Muertos 2026: conoce la hora y ruta del desfile que recorrerá la CDMX: El Gran Desfile de Día de Muertos se realizará el 31 de octubre en la Ciudad de México, con carros alegóricos, globos monumentales y homenajes a figuras de la cultura mexicana.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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Interacción entre vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en el noroeste del país, canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y paso de la corriente en chorro subtropical, propiciarán lluvias muy fuertes.

Se aproximan lluvias fuertes para Chihuahua, Durango y Coahuila con viento de 40 a 60 km/h; ‘Vance’ se localiza en Michoacán y Colima
Versión. La producción exploró nuevas facetas de los personajes clásicos y convirtió a sus villanos en figuras capaces de buscar la redención.

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Apoyo. La intérprete de ‘Sin Miedo’ sumará su música a una iniciativa que busca respaldar a familias que buscan a sus seres queridos.

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