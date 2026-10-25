Renuncia de Guadalupe Taddei al INE: así elegirán a quien tome su lugar

La renuncia anunciada por Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) abre un proceso para definir quién ocupará su lugar, en un momento clave rumbo a las elecciones de 2027.

La consejera presidenta informó que presentará su renuncia este lunes 26 de octubre ante la Cámara de Diputados, luego de los señalamientos por presuntas irregularidades relacionados con el instituto. Taddei sostuvo que las denuncias deben investigarse con transparencia y sin anticipar conclusiones. De acuerdo con Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, el procedimiento para designar a su relevo podría durar entre cuatro y cinco semanas. ¿QUIÉN QUEDARÁ AL FRENTE DEL INE TRAS LA RENUNCIA? Mientras se elige a la nueva persona titular, el Consejo General del INE deberá garantizar la continuidad de las actividades del organismo. El mecanismo previsto contempla que las consejerías electorales restantes acuerden quién ocupará la presidencia de manera provisional. Esta figura permitiría mantener las funciones institucionales mientras avanza el proceso legislativo. Según lo informado por Monreal, las consejeras y los consejeros actuales no podrán participar como aspirantes en el procedimiento para elegir a la nueva persona titular, aunque sí podrán designar a quien encabece temporalmente el Consejo General.

¿CÓMO ELEGIRÁN LOS DIPUTADOS A LA NUEVA PRESIDENCIA DEL INE? La Cámara de Diputados tiene la facultad constitucional de realizar el nombramiento. El proceso contempla varias etapas para evaluar a las personas interesadas y definir quién ocupará el cargo. 1. Publicación de la convocatoria. La Cámara establecerá los requisitos, las fechas y las condiciones para participar en la selección. 2. Evaluación de aspirantes. Un comité técnico revisará los perfiles y valorará el cumplimiento de los requisitos legales, así como la idoneidad de las personas registradas. 3. Integración de propuestas. El comité elaborará una lista de las personas mejor evaluadas para que avance el procedimiento legislativo. 4. Acuerdos entre grupos parlamentarios. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) buscará consensos para definir la propuesta que se someterá a votación. 5. Votación en el Pleno. La designación requiere el respaldo de las dos terceras partes de las diputadas y los diputados presentes. Si no se alcanza la mayoría calificada, se contempla el mecanismo de insaculación, conforme al procedimiento aplicable. ¿CUÁNTO TARDARÁ EL RELEVO DE GUADALUPE TADDEI? Monreal estimó que el proceso podría extenderse entre cuatro y cinco semanas, desde la emisión de la convocatoria hasta la designación. El calendario definitivo dependerá de las etapas previstas y de los acuerdos legislativos. Durante ese periodo, el INE deberá continuar con sus responsabilidades, incluido el desarrollo del proceso electoral federal 2026-2027.

LOS RETOS DE LA NUEVA PRESIDENCIA DEL INE Además de encabezar la organización electoral, quien llegue al cargo tendrá que atender los cuestionamientos sobre la institución y garantizar que las denuncias se investiguen por las vías correspondientes. El exconsejero electoral Arturo Sánchez planteó que la nueva presidencia debería procurar acuerdos entre las consejerías para integrar los órganos directivos del instituto, incluida la Secretaría Ejecutiva. La designación marcará una nueva etapa para el INE, cuya prioridad será mantener sus funciones constitucionales y la organización de las próximas elecciones mientras se esclarecen los señalamientos que rodean la salida de Taddei.