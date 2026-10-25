Canacar mantiene paro nacional de transportistas para presionar a Gobierno Federal

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    Canacar mantiene paro nacional de transportistas para presionar a Gobierno Federal
    Un tema crucial para resolver este paro serán las medidas que se tomarán desde el Gobierno para contener y prevenir la violencia en las carreteras nacionales. VANGUARDIA

Esta movilización se da porque la Cámara de Diputados aprobó en la Ley de Ingresos del 2027 la reducción del estímulo fiscal por peajes

El paro nacional al que convocaron organizaciones de transportistas sigue adelante, ante la falta de respuestas a las demandas de los transportistas, por lo que reiteraron que iniciará a las 7:30 horas.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), entre otras instituciones, informaron que el punto de encuentro en la Ciudad de México será la Central de Carga Vallejo.

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El recorrido será el tomar los carriles de Calzada Vallejo con dirección al Norte, avanzará en línea recta hasta la Terminal del Metrobús Tenayuca.

Al llegar al límite con el Estado de México se utilizará el retorno en “U” para incorporarse a los carriles contrarios de la misma Calzada Vallejo, con rumbo al sur.

En un comunicado, la Canacar pidió a los transportistas manejar hacia el sur sobre el Eje 1 Poniente, pasando de nuevo frente a la zona industrial, hasta topar con el distribuidor vial de La Raza.

Canacar indicó que seguirán hacia la Raza, tomarán el retorno local para volver a subir por Calzada Vallejo hacia el norte, finalizando el circuito al llegar nuevamente a la Central de Carga.

Porque enfrentan extorsiones, inseguridad, además de que hay cambios fiscales que les afectan.

Se propone bajar el límite de ingresos anuales para que las empresas puedan deducir gastos de autopistas, de 300 a 250 millones de pesos, a pesar de que el gremio pidió actualizarlo a 420 millones de pesos.

Además, dicen que no se les escuchó en su petición de mantener los estímulos al uso del diésel, ya que actualmente se les permitía acreditar cerca de 6.42 pesos por litros de diésel, al eliminarse este estímulo se incrementarán sus costos de operación.

Además de que existe preocupación por algún ajuste a la tasa de retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para los operadores, la cual pasaría del 7.5% al 12%.

”No estamos pidiendo privilegios ni pretendemos dejar de cumplir nuestras obligaciones fiscales”, dijo el presidente de la Canacar, Augusto Ramos Melo.

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”Hemos acudido a mesas de trabajo, hemos presentado argumentos, hemos propuesto alternativas. Lo que pedimos es que nuestras razones se traduzcan en decisiones”, expuso la semana pasada.

”El autotransporte de carga no puede seguir siendo ignorado mientras enfrenta inseguridad, extorsiones, cobro de piso, carreteras deficientes, sobre regulación, reducción de estímulos fiscales, y una presión económica que compromete la operación de miles de empresas y los empleos de quienes dependen de ellas”.

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