Canacar mantiene paro nacional de transportistas para presionar a Gobierno Federal

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), entre otras instituciones, informaron que el punto de encuentro en la Ciudad de México será la Central de Carga Vallejo.

El paro nacional al que convocaron organizaciones de transportistas sigue adelante, ante la falta de respuestas a las demandas de los transportistas, por lo que reiteraron que iniciará a las 7:30 horas.

El recorrido será el tomar los carriles de Calzada Vallejo con dirección al Norte, avanzará en línea recta hasta la Terminal del Metrobús Tenayuca.

Al llegar al límite con el Estado de México se utilizará el retorno en “U” para incorporarse a los carriles contrarios de la misma Calzada Vallejo, con rumbo al sur.

En un comunicado, la Canacar pidió a los transportistas manejar hacia el sur sobre el Eje 1 Poniente, pasando de nuevo frente a la zona industrial, hasta topar con el distribuidor vial de La Raza.

Canacar indicó que seguirán hacia la Raza, tomarán el retorno local para volver a subir por Calzada Vallejo hacia el norte, finalizando el circuito al llegar nuevamente a la Central de Carga.

Porque enfrentan extorsiones, inseguridad, además de que hay cambios fiscales que les afectan.

Se propone bajar el límite de ingresos anuales para que las empresas puedan deducir gastos de autopistas, de 300 a 250 millones de pesos, a pesar de que el gremio pidió actualizarlo a 420 millones de pesos.

Además, dicen que no se les escuchó en su petición de mantener los estímulos al uso del diésel, ya que actualmente se les permitía acreditar cerca de 6.42 pesos por litros de diésel, al eliminarse este estímulo se incrementarán sus costos de operación.

Además de que existe preocupación por algún ajuste a la tasa de retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para los operadores, la cual pasaría del 7.5% al 12%.

”No estamos pidiendo privilegios ni pretendemos dejar de cumplir nuestras obligaciones fiscales”, dijo el presidente de la Canacar, Augusto Ramos Melo.