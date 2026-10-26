$!El Komanche muere a los 30 años: streamer salvadoreño fue hallado sin vida en Monterrey

Carlos Mauricio Gómez, conocido en el mundo del streaming como El Komanche, fue localizado sin vida en una vivienda de Monterrey, Nuevo León, de acuerdo con reportes de medios locales publicados el domingo 25 de octubre. Su representante, Byron Reyes, confirmó en redes sociales que habló con la familia del creador de contenido salvadoreño, de 30 años. Sin embargo, hasta la mañana de este lunes, las autoridades no habían informado oficialmente la identidad de la persona localizada ni las causas del fallecimiento.

El hallazgo ocurrió en un domicilio de la calle Paseo de Niza, en la colonia Paseo de Cumbres, donde el streamer residía. Según los primeros reportes, vecinos observaron que la puerta de la vivienda permanecía abierta desde el día anterior y alertaron a los propietarios del inmueble. Los dueños acudieron al lugar ante la posibilidad de un robo y encontraron a un hombre de entre 30 y 35 años sin signos vitales. El reporte provocó la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas. De acuerdo con información difundida por medios locales, no se observaron huellas visibles de violencia en el sitio. Las circunstancias del fallecimiento permanecen bajo investigación. MANAGER CONFIRMA QUE HABLÓ CON LA FAMILIA DE EL KOMANCHE La noticia comenzó a circular en redes sociales después de que Byron Reyes, identificado como representante y mánager del creador de contenido, publicara una historia en Instagram en la que expresó incertidumbre sobre los primeros reportes. “Gente, esto es muy fuerte. Al parecer Komanche falleció en Monterrey. Internet está repleto de la noticia”, escribió inicialmente.

Posteriormente, Reyes publicó que había hablado con la familia del streamer y confirmó el fallecimiento. “Si es una notifica confirmada, ya conversé con su familia”.

En otra publicación más , Reyes compartió: “No estoy listo para decirte adiós porque parecía apenas ayer que nos tomamos la foto que adjuntaré (donde literalmente un Komanche con 4 mil seguidores) me tomó una invitación que me hice a un Comiccon en 2018-2019 cuando venía de su pueblo amado, San Sebastian, San Vicente en El Salvador. Pero te prometo que mientra yo esté, rendiré tributo por todo lo que hiciste y lo mucho que inspiraste”.

Otro mensaje recordó los primeros años de su relación profesional con Gómez y expresó su intención de mantener vivo el recuerdo de su trabajo y de la influencia que tuvo en la comunidad digital. El representante también publicó un mensaje sobre el acoso en internet: “El bullying a cualquier escala no es un juego”. No obstante, hasta el momento no se han dado a conocer resultados oficiales que permitan establecer las causas de la muerte o relacionarlas con algún hecho específico.







EL KOMANCHE GANÓ POPULARIDAD CON LOS SQUID CRAFT GAMES Carlos Mauricio Gómez era originario de El Salvador y alcanzó reconocimiento entre el público hispanohablante por sus transmisiones de videojuegos y su participación en proyectos de entretenimiento digital. Uno de los eventos con los que se le relacionó fue Squid Craft Games, una competencia inspirada en la serie El juego del calamar y desarrollada dentro del videojuego Minecraft. El proyecto reunió a creadores de contenido de distintos países, entre ellos AuronPlay y El Rubius. A través de Twitch y otras plataformas, Komanche construyó una comunidad de seguidores que también lo acompañó durante sus transmisiones en YouTube, Kick y TikTok. En enero de 2026 anunció su retiro de Twitch mediante una publicación en X, donde escribió: “Me retiro de Twitch brous, hay gente que no me quiere en la plataforma”. En ese momento indicó que continuaría transmitiendo en otras plataformas y condicionó un posible regreso a cambios dentro del equipo de Twitch Hispano. SU ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS QUE RELATÓ EL KOMANCHE El 19 de octubre, la cuenta de Komanche en X publicó el mensaje: “Los días simplemente no mejoran”. La publicación volvió a circular después de conocerse los reportes sobre su posible fallecimiento, aunque no existe información oficial que permita vincular ese mensaje con las circunstancias de su muerte. En una transmisión de TikTok, el creador de contenido también había hablado de dificultades económicas y pidió prestados cinco mil dólares para cubrir una deuda. Durante esa emisión aseguró que había perdido patrocinios a raíz de una controversia pública relacionada con acusaciones de acoso y abuso sexual que él negó. Estos antecedentes forman parte de sus declaraciones públicas, pero no permiten establecer una relación con el fallecimiento reportado en Monterrey. EL KOMANCHE HABÍA HABLADO PÚBLICAMENTE SOBRE SU SALUD MENTAL En entrevistas y videos publicados en 2023, Gómez habló sobre sus problemas de salud mental y relató que había recibido diagnósticos psiquiátricos, además de haber atravesado crisis que requirieron hospitalización. En una entrevista con el creador de contenido Tío Shur, difundida en marzo de ese año, contó que había intentado quitarse la vida en tres ocasiones. Meses después, publicó un video en YouTube en el que explicó que había interrumpido un tratamiento y que atravesó una etapa de dificultades personales y profesionales. En aquella grabación, Komanche habló de la importancia de buscar ayuda y señaló que las enfermedades mentales no debían ser motivo de burla. También relató que había retomado sus actividades después de recibir apoyo.

FISCALÍA DE NUEVO LEÓN INVESTIGA EL HALLAZGO Los primeros reportes sobre el caso señalaron que peritos y corporaciones de seguridad acudieron a la vivienda de la colonia Paseo de Cumbres para recabar indicios y esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento, la identidad de la persona localizada y la causa del fallecimiento no habían sido confirmadas públicamente por las autoridades de Nuevo León, pese a que Byron Reyes aseguró haber recibido la confirmación de la familia. La investigación deberá determinar las circunstancias del hallazgo. Mientras tanto, no se ha establecido oficialmente qué provocó la muerte del hombre encontrado en el domicilio de Monterrey.