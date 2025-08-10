Sismo de 6.1 sacude Turquía y llega hasta Estambul; reportan réplicas y edificios colapsados

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) alertó por un sismo de magnitud 6.1 en Turquía, registrado la tarde del domingo a las 19:53 horas locales con una profundidad de 10 kilómetros.

De acuerdo con datos más precisos, obtenidos de la Dirección de Gestión de Emergencias y Desastres Naturales de Turquía (AFAD) y expuestos por CNN, el terremoto “golpeó el distrito de Sindirgi de la provincia de Balikesir y al menos tres réplicas han tenido lugar en Balikesir de magnitudes 4.6, 4.1 y 4.0”.

Por su parte, el ministro de interiores turco Ali Yerlikaya confirmó que el movimiento telúrico se sintió en Estambul y provincias aledañas. Por la magnitud de su alcance, equipos especializados iniciaron con evaluaciones para adoptar las medidas de seguridad pertinentes.

“Hasta ahora, no se han reportado situaciones adversas. Estamos vigilando la situación de cerca. Extiendo mis deseos de una pronta recuperación a los afectados”, dijo el ministro.