Sismo de 6.1 sacude Turquía y llega hasta Estambul; reportan réplicas y edificios colapsados
“Hasta ahora, no se han reportado situaciones adversas. Estamos vigilando la situación de cerca. Extiendo mis deseos de una pronta recuperación a los afectados”, dijo el ministro turco Ali Yerlikaya
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) alertó por un sismo de magnitud 6.1 en Turquía, registrado la tarde del domingo a las 19:53 horas locales con una profundidad de 10 kilómetros.
De acuerdo con datos más precisos, obtenidos de la Dirección de Gestión de Emergencias y Desastres Naturales de Turquía (AFAD) y expuestos por CNN, el terremoto “golpeó el distrito de Sindirgi de la provincia de Balikesir y al menos tres réplicas han tenido lugar en Balikesir de magnitudes 4.6, 4.1 y 4.0”.
TE PUEDE INTERESAR: Cártel de Sinaloa sigue así enviando fentanilo a Estados Unidos, informa el NYT
Por su parte, el ministro de interiores turco Ali Yerlikaya confirmó que el movimiento telúrico se sintió en Estambul y provincias aledañas. Por la magnitud de su alcance, equipos especializados iniciaron con evaluaciones para adoptar las medidas de seguridad pertinentes.
“Hasta ahora, no se han reportado situaciones adversas. Estamos vigilando la situación de cerca. Extiendo mis deseos de una pronta recuperación a los afectados”, dijo el ministro.
DAÑOS A INFRAESTRUCTURAS: REPORTAN EDIFICIOS COLAPSADOS
Televisoras de Turquía ya in iniciado a reportar edificios colapsados en Balikesir, aunque aún se desconoce si hay personas heridas.
Después de la primera réplica de 4.6, Serkan Sak, alcalde de Sindirgi, informó que “Diez edificios se derrumbaron en nuestro distrito. Logramos rescatar a cuatro personas que se encontraban en un inmueble derrumbado y trabajamos para llegar a dos más. La farmacia situada debajo del edificio resultó completamente destruida. Hay derrumbes en muchos barrios. No hemos recibido noticias de algunos lugares”.
Hasta donde ha trascendido, las autoridades continúan trabajando para la evaluación de daños y atención de posibles afectados.