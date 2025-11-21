Sismo de magnitud 5.5 sacude centro de Bangladesh y deja al menos 8 muertos

Internacional
/ 21 noviembre 2025
    Sismo de magnitud 5.5 sacude centro de Bangladesh y deja al menos 8 muertos
    El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) indicó que se localizó a una profundidad de 10 kilómetros (6 millas). FOTO: AP.

En Daca, la capital del país, los edificios se remecieron durante el temblor, lo que llevó a los residentes, presas del pánico, a salir a las calles

DACA.-Ocho personas, de las cuales dos eran menores de edad, fallecieron, luego que se registrara un fuerte sismo de magnitud 5.5 en el centro de Bangladesh el viernes, donde además 300 más resultaron heridas.

De acuerdo a lo que se informó el terremoto se registró a las 10:38 de la mañana y tuvo su epicentro en la zona de Ghorashal, en el distrito de Narsingdi, a unos 25 kilómetros (16 millas) de Daca.

Las muertes ocurrieron principalmente por el derrumbe de techos y muros. Las barandillas de un edificio cayeron y mataron a tres personas en una calle de Daca.

Las tres personas estaban comprando en una carnicería en Armanitola, un área de la ciudad vieja de Daca, y fueron trasladadas a un hospital donde fueron declaradas muertas, publicó el periódico Prothom Alo.

El residente local Mohammed Arif dijo que salió cuando escuchó un fuerte ruido y “vio que algunos ladrillos habían caído, y también vio a algunas personas heridas”.

Desde hace tiempo expertos advierten que Bangladesh, un país de 170 millones de personas, está menos preparado para sismos de mayor magnitud que podrían causar mucha destrucción. La ciudad capital, que tiene alrededor de 2.1 millones de edificios, está particularmente en mayor riesgo.

Tras los hechos, el Departamento de Bomberos y Defensa Civil desplegó bomberos en lugares donde se reportaron edificios inclinados, así como en un incendio en el barrio de Baridhara en Daca.

El principal diario en lengua bengalí del país, Prothom Alo, reportó que 252 personas, en su mayoría trabajadores de la confección, fueron hospitalizadas en el distrito de Gazipur, justo a las afueras de Daca. La zona cuenta con cientos de fábricas de confección y otras instalaciones industriales.

Se informó que los trabajadores intentaron salir apresuradamente de sus fábricas cuando ocurrió el sismo, provocando estampidas que dejaron a muchos heridos.

Trascendió que tras los hechos, estudiantes de la Universidad de Daca saltaron desde los pisos superiores de sus dormitorios durante el temblor.

Según el USGS, aunque el norte y el sureste de Bangladesh son regiones sísmicamente activas debido a las interacciones entre las placas de India y Eurasia, la región central del país es menos activa.

Cabe destacar que desde 1950, sólo 14 terremotos, con una magnitud de 5.5 e incluyendo dos de magnitud 6, han ocurrido dentro de un radio de 250 kilómetros (156 millas) del sismo del viernes.

Temas


Muertes
Sismos

Localizaciones


Bangladesh

