Sismos en Venezuela: 920 muertos, 3,360 heridos y 300 réplicas tras emergencia en La Guaira

El funcionario agregó que, tras los movimientos telúricos, se han registrado alrededor de 300 réplicas a lo largo de las principales fallas geológicas del país.

El reporte oficial también detalla que se han registrado mil 423 edificaciones afectadas, de las cuales 383 presentan colapso total.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela actualizó las cifras de víctimas y afectaciones provocadas por los recientes sismos registrados en el país, informando que hasta el momento se contabilizan 920 personas fallecidas, 3 mil 360 heridas y más de cuatro mil familias damnificadas.

DAÑOS ESTRUCTURALES AFECTAN OPERACIONES EN LA GUAIRA

Las autoridades informaron que el principal aeropuerto del país, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado en La Guaira, se encuentra inhabilitado debido a daños estructurales, lo que ha modificado la logística de llegada de ayuda internacional.

Ante esta situación, las delegaciones extranjeras han tenido que aterrizar en un aeródromo alterno ubicado en el estado Aragua, a aproximadamente una hora de Caracas.

LLEGAN BRIGADAS INTERNACIONALES DE RESCATE

A partir del viernes comenzó el arribo de ayuda internacional con contingentes de especialistas en rescate provenientes de México, El Salvador, República Dominicana, Alemania, Estados Unidos, Suiza, Chile, España, Ecuador y Colombia.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó un agradecimiento público a los países que han enviado apoyo humanitario y equipos especializados.

“Su llegada, acompañada de insumos y personal especializado de rescate, representa un abrazo solidario para nuestro pueblo y fortalece las labores de búsqueda y atención en las zonas más afectadas por los sismos”, señaló.

COORDINACIÓN INTERNACIONAL Y APOYO DE MÉXICO

Rodríguez informó que sostuvo una conversación telefónica con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien agradeció el envío de equipos de rescate y asistencia humanitaria.

“He conversado con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien expresé mi agradecimiento por el envío inmediato de equipos mexicanos de rescate y apoyo humanitario, que ya se encuentran desplegados, principalmente en el estado La Guaira”, indicó.

De acuerdo con el balance oficial, el primer contingente enviado por México incluye 250 elementos militares, cinco binomios caninos, cuatro aeronaves, un dron, así como herramientas de búsqueda, rescate e insumos médicos.

CONTROL MILITAR EN LA GUAIRA TRAS INCIDENTES DE SAQUEO

El gobierno venezolano informó la implementación de un control militar en el estado de La Guaira, con el objetivo de reforzar la seguridad y facilitar las labores de rescate.

Las autoridades señalaron que en días previos se registraron saqueos a comercios y viviendas en medio de la emergencia.

Asimismo, se reportó un colapso vehicular en la autopista Caracas–La Guaira debido al traslado masivo de ciudadanos que intentaban llevar alimentos, ropa y suministros a las zonas afectadas.

Ante ello, el gobierno hizo un llamado a no desplazarse directamente a La Guaira y a concentrar la ayuda en centros de acopio establecidos en la capital.

También se informó la habilitación de un centro de registro de voluntarios en el Poliedro de Caracas, donde se asignan tareas de apoyo según habilidades y disponibilidad.

CONTINÚAN LABORES DE RESCATE ENTRE ESCOMBROS

En las zonas más afectadas, habitantes y voluntarios continúan realizando labores de búsqueda entre los restos de edificios colapsados, mientras persisten las dificultades para el acceso de maquinaria pesada y equipos especializados.

Testimonios recogidos en La Guaira describen la búsqueda de sobrevivientes en estructuras dañadas, incluyendo el rescate de una menor identificada como Dana, de nueve años, quien quedó atrapada bajo escombros durante varias horas.

Vecinos señalaron que, ante la falta de herramientas, las labores de rescate se han realizado de manera manual en diversas zonas.