SRE alista repatriación de 26 mexicanos tras terremotos en Venezuela

Esta dependencia, a cargo del canciller Roberto Velasco, tampoco reportó personas mexicanas fallecidas e indicó que alistan la repatriación de un grupo de connacionales.

Después de los terremotos de 7.2 y 7.5 en Venezuela, los cuales han dejado 920 fallecidos y 50 mil desaparecidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó que los connacionales en dicho país se encuentran bien.

Señaló también que la embajada de México en Venezuela ha entrado en contacto, vía teléfono y correo electrónico, con 73 personas residentes o que se encontraban en tránsito.

”Todas se encuentran con buen estado de salud y en lugares seguros”, aseguró Relaciones Exteriores.

Agregó que un grupo de 26 connacionales desea regresar de manera voluntaria a territorio mexicano y espera ser repatriado con la asistencia de los vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que ayer llevaron ayuda humanitaria, y 250 elementos de rescate a territorio venezolano.

”La Cancillería reconoce el trabajo y el profesionalismo del personal diplomático de nuestra representación en Venezuela, el cual se encuentra a salvo y realizando las labores de asistencia y protección consular requeridas”, dijo.

La SRE recordó los medios de atención para emergencias de la embajada de México en Caracas, en caso de requerir asistencia o protección consular para personas mexicanas: teléfono+58 412 2524675, y correo embvenezuela@sre.gob.mx.