Sospechoso de tiroteo masivo en festival judío en Sydney comparece ante corte

SYDNEY.-Tras ser dado de alta de un hospital, un hombre acusado de matar a 15 personas en un tiroteo masivo durante un festival judío en la playa Bondi de Sydney compareció por primera vez ante la corte.

De acuerdo a lo que se informó Naveed Akram compareció ante la Corte de Downing Center de Sydney mediante un enlace de video desde el Centro Correccional de Goulburn, de máxima seguridad, esto a unos 200 kilómetros de distancia.

Durante la comparecencia se estableció una orden de silencio que impide divulgar las identidades de víctimas y sobrevivientes del ataque.

Por su parte el abogado defensor Ben Archbold dijo a los periodistas fuera del tribunal que Akram que era demasiado pronto para indicar cualquier intención sobre cómo se declarará.

Cabe recordar que Akram, de 24 años, resultó herido y su padre, Sajid Akram, de 50, murió en un enfrentamiento con la policía tras el ataque a una celebración de Hanukkah en la playa el 14 de diciembre.

Se espera que Naveed Akram comparezca nuevamente ante la corte el 9 de abril.

La investigación policial es una de tres indagaciones oficiales que examinan el peor presunto ataque terrorista de Australia

Una de ellas se centra en las interacciones entre las fuerzas del orden y las agencias de inteligencia antes del ataque, que presuntamente estuvo inspirado por el grupo Estado Islámico.

Una comisión real indagará la naturaleza, la prevalencia y los factores que impulsan el antisemitismo en general, así como las circunstancias del tiroteo en Bondi.