Sospechoso de tiroteo masivo en festival judío en Sydney comparece ante corte

/ 16 febrero 2026
    El señalado no presentó declaraciones de culpabilidad o inocencia respecto de los cargos en su contra, entre ellos asesinato y cometer un acto. AP.

Se trata del peor presunto ataque terrorista de Australia y el peor tiroteo masivo del país en 29 años

SYDNEY.-Tras ser dado de alta de un hospital, un hombre acusado de matar a 15 personas en un tiroteo masivo durante un festival judío en la playa Bondi de Sydney compareció por primera vez ante la corte.

De acuerdo a lo que se informó Naveed Akram compareció ante la Corte de Downing Center de Sydney mediante un enlace de video desde el Centro Correccional de Goulburn, de máxima seguridad, esto a unos 200 kilómetros de distancia.

Durante la comparecencia se estableció una orden de silencio que impide divulgar las identidades de víctimas y sobrevivientes del ataque.

Por su parte el abogado defensor Ben Archbold dijo a los periodistas fuera del tribunal que Akram que era demasiado pronto para indicar cualquier intención sobre cómo se declarará.

Cabe recordar que Akram, de 24 años, resultó herido y su padre, Sajid Akram, de 50, murió en un enfrentamiento con la policía tras el ataque a una celebración de Hanukkah en la playa el 14 de diciembre.

Se espera que Naveed Akram comparezca nuevamente ante la corte el 9 de abril.

La investigación policial es una de tres indagaciones oficiales que examinan el peor presunto ataque terrorista de Australia

Una de ellas se centra en las interacciones entre las fuerzas del orden y las agencias de inteligencia antes del ataque, que presuntamente estuvo inspirado por el grupo Estado Islámico.

Una comisión real indagará la naturaleza, la prevalencia y los factores que impulsan el antisemitismo en general, así como las circunstancias del tiroteo en Bondi.

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

