Resiente industria automotriz golpe por aranceles de Trump

Las automotrices comenzaron a reportar el impacto negativo que los aranceles de Estados Unidos han tenido en sus resultados financieros y el debilitamiento en la demanda de vehículos eléctricos.

La consultora global Urban Science estima que la industria automotriz, en conjunto, perderá hasta 114 mil millones de dólares.

TE PUEDE INTERESAR: Canadá llega con misión masiva a México antes del T-MEC: 240 organizaciones buscan negocios

La semana pasada, Toyota informó que los aranceles borraron 9 mil 200 millones de dólares de su utilidad de operación en 2025.

Honda reportó una caída de 42% en sus ganancias durante los nueve meses concluidos en diciembre, debido a las nuevas tarifas del presidente estadounidense Donald Trump. Las utilidades sumaron 3 mil millones de dólares, casi la mitad de lo que obtuvo en el lapso similar de 2024.

Nissan dio a conocer una utilidad operativa de 114 millones de dólares, 44% menos que en el mismo periodo de 2024, mientras que las pérdidas netas se incrementaron a 185 millones de dólares en el tercer trimestre del año fiscal que finaliza en marzo de 2026.

El fabricante japonés sigue lidiando con la competencia de las marcas chinas y la introducción de aranceles a la importación en la Unión Americana.

CIERRE DE PLANTAS

Nissan está en proceso de cerrar siete plantas a escala mundial, dos de ellas en México, como parte del reacomodo financiero.

Las automotrices estadounidenses también atraviesan un periodo complicado. Stellantis estima una pérdida neta de 2 mil 680 millones de dólares tan sólo en la primera mitad de 2025 debido a los aranceles.

La semana pasada anunció que asumirá costos por 26 mil 500 millones de dólares al reducir sus ambiciones en la venta de vehículos eléctricos.

Las alemanas no se quedan atrás. Mercedes-Benz reveló que su utilidad neta disminuyó 49% en 2025 y fue de 5 mil 330 millones de euros, derivado del impacto de los aranceles, las dificultades cambiarias y la competencia en China.

El director para América Latina de Urban Science, Eric Ramírez, dijo que las armadoras no sólo están enfrentando una crisis por los aranceles, sino que el retraso en la transición hacia vehículos eléctricos también les está generando un “boquete financiero”.

TORMENTA PERFECTA

”La crisis no se circunscribe a los aranceles, hay otros dos boquetes, como el retraso de la transición energética. Estados Unidos quitó los incentivos a los autos eléctricos y se cayó el mercado, Europa también está quitando incentivos fiscales. La gente ya no está yendo por los eléctricos, se está quedando a medio camino entre los híbridos o los híbridos enchufables y todos están diciendo que los planes van a cambiar. Ya no es tan alegre la transición energética.

”Y el tercer efecto que genera esta tormenta perfecta es que, desde hace algunos años, cuando todos apostaron a los coches eléctricos, dejaron de invertir en los autos económicos”, explicó Ramírez.

Destacó que 38% de los vehículos en Estados Unidos eran de menos de 30 mil dólares en 2019, pero cayeron a 13.6% durante 2025.

”Dejaron de desarrollar autos económicos por irse a los eléctricos y a los de alto precio de 50 mil dólares. Entonces, no hay colchón, no hay dónde recuperar a través del precio, porque esa posibilidad de subir precios ya se acabó, y en este espacio de 30 mil dólares entraron como anillo al dedo, sobre todo en México, todas las marcas chinas”, apuntó Ramírez.

INGENIERÍA FINA

Ante este panorama, Ramírez dijo que las armadoras van a tener que hacer “una ingeniería muy fina” para recuperar su rentabilidad.

”Quizá subir un poco el precio, reducción de costos, optimización de las operaciones, habrá presión en los costos de los materiales, pero lo van a tener que hacer de a poquito”, explicó.

Mazda, de hecho, implementará una reducción de costos en elementos poco visibles para los clientes en la nueva CX-5, como costuras más simples en el volante para mejorar sus márgenes de ganancia y compensar un poco el arancel de 15% que pagan en Estados Unidos.