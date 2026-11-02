SRE lamenta la muerte de mexicano en choque de trenes en Toledo; gestiona su repatriación

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó este lunes 2 de noviembre el fallecimiento del mexicano que permanecía desaparecido después del accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en Toledo, España, donde dos trenes de alta velocidad chocaron en la ruta Madrid-Sevilla.

A través de un comunicado, la dependencia informó que las autoridades españolas confirmaron la muerte del connacional, cuyo paradero se desconocía desde el siniestro. Con esta noticia concluyó la búsqueda que mantenía en incertidumbre a sus familiares, quienes viajaron al país europeo para obtener información sobre su ser querido.

La Cancillería expresó sus condolencias y señaló que la Embajada de México en España mantiene el acompañamiento consular a la familia, además de realizar las gestiones necesarias para la repatriación de los restos.

SRE APOYA A LA FAMILIA CON LA REPATRIACIÓN

De acuerdo con la dependencia, el personal diplomático ha acompañado a los familiares durante los procedimientos realizados en España y trabaja para facilitar el regreso de los restos a México.

La representación consular también realiza los trámites correspondientes para brindar apoyo con los gastos funerarios y de traslado, de acuerdo con las decisiones que tome la familia sobre los servicios y el proceso de repatriación.

En su comunicado, la SRE agradeció la colaboración de las autoridades españolas durante las labores de búsqueda e identificación. Reconoció particularmente el trabajo de la Guardia Civil, institución que participó en las acciones para localizar a las personas desaparecidas tras el accidente.

La familia también pidió transmitir su agradecimiento a las instituciones involucradas, así como a las amistades, medios de comunicación y personas que expresaron su solidaridad durante los días de incertidumbre.

¿CUÁNTOS MEXICANOS RESULTARON AFECTADOS POR EL ACCIDENTE?

El caso del connacional se había dado a conocer desde el 1 de noviembre, cuando la Cancillería informó que tenía identificadas a 12 personas mexicanas relacionadas con el accidente ferroviario.

De ese grupo, 11 habían resultado con lesiones leves y recibieron atención médica, por lo que fueron dadas de alta. Sin embargo, todavía no se tenía información confirmada sobre el paradero del duodécimo mexicano.

Ante esta situación, el encargado de la Sección Consular de la Embajada se trasladó a Toledo para acompañar al familiar que se encontraba en España y mantener contacto con las autoridades encargadas de la búsqueda.

La dependencia también había anunciado que brindaría respaldo económico a los familiares durante su estancia en territorio español.

Con la confirmación del fallecimiento, la cifra de mexicanos involucrados se mantiene en 12: 11 personas lesionadas que fueron dadas de alta y una víctima mortal.

¿CÓMO OCURRIÓ EL CHOQUE DE TRENES EN TOLEDO?

El accidente ocurrió el 28 de octubre de 2026, alrededor de las 8:53 horas, cerca de la localidad de Urda, en la provincia de Toledo. Un tren de alta velocidad AVE, operado por Renfe, impactó contra un convoy de Iryo que permanecía detenido sobre las vías.

Las primeras investigaciones apuntan a una posible falla en el sistema de señalización y seguridad ferroviaria LZB, que habría obligado a los operadores a gestionar el tránsito mediante procedimientos manuales.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el tren Iryo no pudo reanudar su marcha después de recibir indicaciones, mientras que el AVE continuó su recorrido y terminó impactándolo por detrás.

La autoridad investigadora española mantiene abiertas las hipótesis sobre las causas del siniestro. Además, la investigación judicial contempla la revisión de las cajas negras de ambos trenes y de las comunicaciones entre los operadores y el centro de control.

DATOS CLAVE DEL ACCIDENTE FERROVIARIO

· Fecha del choque: 28 de octubre de 2026.

· Lugar: zona de Urda, provincia de Toledo, España.

· Trenes involucrados: un AVE de Renfe y un convoy de Iryo.

· Mexicanos relacionados con el accidente: 12.

· Connacionales lesionados: 11, todos dados de alta.

· Víctima mexicana: una persona fallecida.

· Apoyo consular: repatriación y gestiones funerarias.

El accidente dejó 69 personas fallecidas, de acuerdo con el balance difundido por las autoridades españolas al cierre de octubre. La investigación continúa para determinar las causas de la colisión y establecer las posibles responsabilidades.

La SRE reiteró sus condolencias a los familiares y amistades del mexicano fallecido y confirmó que la Embajada continuará brindando asistencia consular durante los trámites para el traslado de sus restos a territorio nacional.