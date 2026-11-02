Ernesto Chavana, Wendy Guevara y Oscar Burgos boxearán en la segunda edición de Ring Royale 2027

Entre los nombres que más llaman la atención se encuentran Wendy Guevara, Ernesto Chavana y Óscar Burgos , quienes forman parte del elenco anunciado el pasado 1 de noviembre. La presentación despertó el interés de los seguidores del proyecto, que esperan conocer cómo quedarán conformados los enfrentamientos.

La segunda edición de Ring Royale 2027 ya tiene cartelera oficial. El evento de boxeo amateur organizado por Poncho de Nigris contará con la participación de reconocidas figuras del espectáculo mexicano, creadores de contenido y personalidades que buscarán llevar sus rivalidades al cuadrilátero.

La nueva entrega se realizará el próximo 14 de marzo de 2027 en la Arena Monterrey , recinto que recibirá a los participantes y al público interesado en esta combinación de entretenimiento y deporte amateur.

¿QUIÉNES PARTICIPARÁN EN RING ROYALE 2027?

La presentación de la cartelera tuvo una temática inspirada en los guerreros de la antigua Grecia. En la imagen difundida aparece Poncho de Nigris acompañado por las celebridades que formarán parte de esta segunda edición.

Los participantes anunciados son:

· Maza Clan

· Óscar Burgos

· Nicola Porcella

· Oliver Moreno

· Wendy Guevara

· Marie Claire Harp

· Ernesto Chavana

· Marcela Mistral

· Masad Altamimi

· Konan Big

· Aquivaldo Mosquera, exfutbolista profesional

· Crista Montes de Oca, conocida como ‘Sargento Matute’

· Pedro Osuna, ‘El Mario Brox’

Aunque todos aparecen en el anuncio oficial, esto no significa necesariamente que cada uno vaya a protagonizar una pelea. En este tipo de eventos, algunas personalidades pueden desempeñar otras funciones durante la transmisión o participar en actividades relacionadas con el espectáculo.

De hecho, el periodista de espectáculos Pablo Chagra señaló que Marie Claire Harp y Nicola Porcella podrían convertirse en los conductores encargados de narrar y acompañar la transmisión. Hasta el momento, esta posibilidad se mantiene como un reporte y no como una confirmación definitiva.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ RING ROYALE 2027?

La segunda edición de Ring Royale tiene programada su realización para el 14 de marzo de 2027 en la Arena Monterrey, uno de los recintos de espectáculos más importantes de Nuevo León.

La propuesta busca repetir la fórmula de su primera entrega: reunir a figuras populares de la televisión, las redes sociales y el entretenimiento en combates de boxeo amateur.

La participación de personalidades con trayectorias y públicos distintos también forma parte del atractivo del proyecto, que combina los enfrentamientos deportivos con las historias y rivalidades que los participantes han construido frente a sus seguidores.

¿QUÉ PASÓ EN LA PRIMERA EDICIÓN DE RING ROYALE?

El primer Ring Royale consiguió atraer la atención del público gracias a una cartelera integrada por celebridades y personajes que protagonizaron distintos enfrentamientos sobre el cuadrilátero.

Entre los resultados más comentados estuvieron la victoria de Alfredo Adame sobre Carlos Trejo, así como el triunfo de Ronny frente a Yoiker.

Otros combates que formaron parte de aquella jornada fueron:

· Chuy Aldama derrotó a Alberto del Río, conocido como ‘El Patrón’.

· Bull Terrier obtuvo la victoria frente a Abelito.

· Aldo de Nigris se impuso ante Nicola Porcella.

· Marcela Mistral ganó su combate contra Karely Ruiz.

Uno de los aspectos que generó mayor conversación fue la presencia de figuras con rivalidades conocidas fuera del ring, lo que trasladó algunas de esas historias al terreno del boxeo amateur.