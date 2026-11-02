Trabajadores del INE lamentan la situación crítica que atraviesan pero aseguran que defenderán la institución

En entrevista con EL UNIVERSAL, una de las trabajadoras afirmó que “definitivamente hay un descontento, un desánimo, una preocupación constante y colectiva de que entre tanto cambio mantengamos nuestro empleo, de qué es lo que va a pasar, porque claramente nunca se había presentado una situación parecida a esta”.

Ante los escándalos de corrupción al interior del Instituto Nacional Electoral (INE), trabajadores, que pidieron el anonimato por temor a represalias, lamentaron la situación que atraviesa la institución y expresaron su decepción a nivel personal y profesional por los cuestionamientos bajo los que se encuentra el organismo, y llamaron a que con la nueva gestión se rectifique el camino.

”Estoy triste a nivel personal y en lo profesional mucho más, pero no me siento sorprendida porque lo que mal empieza, mal acaba. Lo que está pasando es una consecuencia de cómo empezó todo”, dijo.

“Desde la incorporación de la presidenta Guadalupe Taddei, las cosas han dado un giro lamentable en todas las áreas, porque ha habido un abuso de las atribuciones de las personas que dirigen el instituto, de los recursos y del personal. No nos habíamos encontrado con una administración con tan malos manejos y con tan poco conocimiento de las tareas del quehacer institucional”, añadió.

Relató que, como parte de su labor institucional, dio cuenta de “abusos y malos manejos” en algunas áreas del instituto, como la Secretaría Ejecutiva, la Presidencia del Consejo General, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.

En ese sentido, advirtió sobre las repercusiones en el Proceso Electoral Federal de 2027 por la pérdida de la credibilidad ciudadana y la reputación institucional, “porque hay un problema de confianza gravísimo y nos da preocupación cómo le vamos a hacer como institución, como funcionariado, para volver a decirle a la ciudadanía que crean en el INE. Que el INE no es la Presidencia del Consejo, sino un grupo de personas, de funcionarias y funcionarios que todos los días hacen lo que tienen que hacer y bien hecho”.

Para ella, la confianza y la credibilidad ciudadana sólo se podrán recuperar garantizando la imparcialidad política del órgano electoral, “empezando por una presidencia sin color y con la elección colegiada de las personas que integran los órganos ejecutivos. Con eso la ciudadanía se va a dar cuenta de que se están cumpliendo los procedimientos y los mecanismos, y demostraremos que el cambio va en serio”.

En ese tenor, enfatizó que la designación de la nueva presidencia del Consejo General del INE, que ocupará el cargo hasta 2032, debe ser una figura con trayectoria electoral, sin relación con ninguna fuerza política y sin antecedentes de escándalo de escrutinio público, “porque el INE es el árbitro y debe mantenerse como árbitro”.

Por ello, hizo un llamado a los diputados a actuar con responsabilidad y a analizar que los próximos candidatos cumplan con la probidad e imparcialidad que garanticen la preservación del órgano electoral, “porque el INE necesita una persona que tenga experiencia y que sepa actuar ante los momentos de crisis”.

En contraste, alertó que, en caso de que dicha presidencia sea designada a una figura cercana al oficialismo, “sería una cosa catastrófica, porque, aunque el INE todavía está por rescatarse de muchas cosas, eso definitivamente le daría al traste. Sería el acabose, la crónica de una muerte anunciada”.

Aunque reconoció que el órgano electoral se encuentra en una crisis institucional de cara a las elecciones de 2027, aseguró que “hemos pasado situaciones distintas y al final hemos salido adelante”.

“Cada una de las personas sabemos perfectamente de lo que somos capaces y hasta dónde podemos lograrlo, y elección tras elección, por más complicada que se ve, las cosas se han hecho bien”.

Adicionalmente sostuvo que, a la luz de los señalamientos de corrupción, el INE puede garantizar la transparencia e integridad de las elecciones de 2027, “porque una persona no representa al instituto. Al final, quien hace la tarea sustantiva, lo fino, la talacha es el personal, cada uno de los más de 17 mil funcionarios y funcionarias que integramos esta institución”.

”El instituto lo hacemos cada una de las personas que estamos aquí, con este profesionalismo, esta entera disciplina, institucionalidad y honestidad. Sólo se va la persona que dirigía el barco, pero los tripulantes nos quedamos”, dijo.

“El INE sigue de pie y estará de pie, porque lo hacemos las personas que trabajamos y que tenemos esta convicción y esta camiseta bien puesta que nos va a permitir defenderlo hasta el final. Esto sólo es un bache y nos vamos a levantar como institución a pesar de quien sea”, concluyó.

Otro de los colaboradores del INE acusó que “estamos sorprendidos, nunca nos imaginamos que la institución enfrentaría una situación así, menos desde la cúpula, desde quien tiene la responsabilidad política, histórica y administrativa de conducir la institución. Nos han sumido en una gran crisis de confianza y credibilidad”.

“Es un golpazo brutal. Con todo lo que nos está pasando prefiero quitarme el logo de mi camisa, porque no es para menos. Lo que está percibiendo la gente es que el INE se ha vuelto una institución mal manejada y la institución no depende de una sola persona o un grupo en el Consejo General, está mucho más allá de eso”, indicó.

De acuerdo con él, la ruta que debe seguir la nueva presidencia para recobrar el prestigio del instituto es, en primera instancia, la recuperación de la colegialidad del Consejo General. En segundo término, que éste vuelva a hacer trabajo territorial, “porque no hay un solo consejero que se acerque a la estructura desconcentrada o que realice trabajo de campo con las juntas locales distritales”.

Asimismo, pidió que el nombramiento de la presidencia se dé con base en los procedimientos establecidos en la Constitución y con garantías de imparcialidad e independencia, “pues la autoridad electoral debe gozar del respaldo, el consenso de todas las fuerzas políticas, no sólo de una”.

De igual forma, reconoció que el INE enfrenta una crisis de credibilidad y confianza ciudadana que “nos toca reconstruir y tendrá que ser un proceso muy largo basado no en discursos, declaraciones, sino en hechos cotidianos que den cuenta de que se vuelve a poner serio, vuelve a ser profesional, imparcial, autónomo y útil para el sistema democrático del país”.

”Vamos a enfrentar una situación muy difícil, pero esta institución no puede perder su papel como ancla de la democracia del país. Nosotros vamos a responder con trabajo arduo, íntegro, con conciencia histórica y con compromiso democrático”, abundó.

Finalmente, garantizó la transparencia y legalidad en las elecciones del próximo año, “pues se hacen con ciudadanas y ciudadanos que son seleccionados al azar, capacitados por el personal del INE y a la vista y el cuidado de los representantes de los partidos políticos, de observadores electorales, de medios de comunicación y coordinadas por el Servicio Civil de Carrera del INE, el más sólido del país”.