Mega granjas porcícolas una amenaza para los cenotes en Yucatán; contaminación del agua afecta a comunidades

El agua que se consume en distintas comunidades de Yucatán presenta señales de preocupación. Esta vez lo documenta un informe de Greenpeace México titulado “Mega granjas porcícolas: Una amenaza constante para los cenotes”, en el cual se alerta sobre la presencia de niveles elevados de contaminación orgánica, química y bacteriológica.

Los análisis en diecisiete pozos y cenotes de seis comunidades resaltan una presencia elevada de coliformes fecales, bacterias patógenas como E. coli, así como concentraciones excesivas de nitratos que superan los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los sitios de muestreo comparten un elemento en común: hallarse en la proximidad de uno o varios complejos de producción de carne de cerdo o pollo.

INDUSTRIA PORCÍCOLA SE LAVA LAS MANOS Por su parte, agrupaciones de la industria porcícola han salido a lavarse las manos, tratando de desacreditar la información revelada y señalando las descargas de aguas residuales urbanas como fuente principal de este problema. Sin embargo, el informe de Greenpeace es un eslabón más de diversos hallazgos a los que las propias comunidades afectadas han llegado anteriormente. Preocupadas por el agua que están consumiendo, se han valido de la asistencia de instituciones de alto perfil como la UNAM y los laboratorios de la Universidad Johns Hopkins para implementar técnicas de biología molecular en las que a través de un método conocido como Pig-2-Bac, ha sido posible rastrear ADN fecal de cerdo.

Los habitantes de las comunidades en las que se asientan esas megagranjas que en ciertos casos llegan a ser complejos de hasta veinte naves industriales y con capacidad de criar alrededor de los 50 mil cerdos, no solo se han visto afectados por el agua contaminada, sino también por una terrible reducción en su calidad de vida al verse inmersos en olores fétidos y asediados por constantes plagas de moscas. Esto ha tenido una repercusión directa en el sustento económico de muchas familias que dependen de la apicultura, pues las abejas mueren de forma masiva. A su vez, la reducción de la polinización está afectando a productores citrícolas. Aún a pesar de los pronunciamientos institucionales tras el informe de Greenpeace, los diagnósticos previos, incluso de la propia Semarnat, dejan ver que las omisiones de parte de los tres niveles de gobierno siguen latentes. Por ejemplo, ni siquiera existe un padrón o registro oficial de granjas en la región. Mientras que la Semarnat hizo hace tres años un conteo aproximado de 507 granjas, organizaciones internacionales estiman más de 800. ¿Cómo pueden las autoridades controlar y fiscalizar esos establecimientos sin siquiera tener toda la información en sus manos?

GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL OMISOS Sumado a esta carencia, los gobiernos estatal y federal han sido omisos en sus obligaciones de consultar de manera libre, previa e informada a los pueblos en los que se asientan estos proyectos. De acuerdo al informe “La carne que está consumiendo al planeta”, publicado por Greenpeace México en 2020, se estima que cerca del 90 por ciento de las granjas porcícolas en Yucatán están operando sin haber presentado las manifestaciones de impacto ambiental correspondientes, incluso una porción de estas se ubica dentro de terrenos decretados como Áreas Naturales Protegidas.

Y si bien, la Profepa dice hacer algo al respecto, esto viene siendo a todas luces insuficiente. Las clausuras son lentas, y cuando hay sanciones, estas son débiles, porque además de las multas millonarias poco se ha hecho para conseguir las remediaciones necesarias, como ha sido el caso de Santa María Chi. El Anillo de Cenotes, una reserva geohidrológica de altísimo valor para la vida en todas sus dimensiones, está en riesgo. Lo que hoy afecta a algunas localidades, podría expandirse a otras. Los cenotes forman parte de una red que se comunica, es importante tener eso en cuenta. La contaminación no se va a quedar en donde se origina. Frente a este panorama, la exigencia es que se frene la expansión y operación de este modelo industrial y contaminante, que se garantice el derecho de los pueblos mayas a acceder a un agua limpia, que se realicen los monitoreos necesarios para sancionar a quienes resulten responsables de la contaminación de los acuíferos, y que haya una verdadera reparación del daño ambiental en comunidades afectadas.