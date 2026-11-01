Noticias del fin de semana en México: Prónostico de clima, Kimi Antonelli es campeón de F1 y Beca Rita Cetina 2026

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    Noticias del fin de semana en México: Prónostico de clima, Kimi Antonelli es campeón de F1 y Beca Rita Cetina 2026

Lo más relevante del fin de semana, del 30 de octubre al 1 de noviembre, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Se aproxima Frente Frío #4, junto a bajas temperaturas desde -5 °C hasta calor de hasta 40 °C, que azotará con lluvias fuertes al norte de México: Este día, domingo 1 de noviembre, el frente frío número 4 asociado con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, ingresará al noroeste del país, generando lluvias.

Crece 40% presos y colapsan penales en México: El extenso catálogo de delitos que merecen prisión preventiva ha contribuido a sobrepoblar las cárceles.

Mega granjas porcícolas una amenaza para los cenotes en Yucatán; contaminación del agua afecta a comunidades: Greenpeace alerta sobre la presencia de niveles elevados de contaminación orgánica, química y bacteriológica.

INTERNACIONAL

Fallecen los 9 ocupantes de un jet ejecutivo que se estrelló en Florida: Las nueve personas que iban en un jet ejecutivo murieron al estrellarse éste en un vecindario de Florida, informó el domingo el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy.

Así es el centro migratorio donde está detenida Inés Gómez-Mont: Agentes de E.U aclararon que la retención de la exconductora no responde a una orden de extradición; la FGR la acusa de desvío de 3 mil millones de pesos.

Keiko Fujimori reconoce el Cecot de Bukele: ‘es una construcción emblemática’: La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, izquierda, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, asisten a una ceremonia de bienvenida en el palacio presidencial, el jueves 29 de octubre de 2026, en San Salvador, El Salvador.

COAHUILA

Coahuila llena de altares, leyendas y color sus celebraciones por el Día de Muertos: Altares monumentales, festivales, exposiciones y leyendas llenan de actividades las distintas regiones de Coahuila durante el Día de Muertos.

Exportó Coahuila más de 17 mil migrantes a Estados Unidos en 5 años: Entre 2020 y 2025, más de 17 mil coahuilenses salieron de la entidad para vivir en Estados Unidos, de acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI.

Extorsionadores se hacen pasar por sacerdote de Frontera, Coahuila: Desconocidos utilizan el nombre del párroco de Verbo Encarnado para solicitar depósitos; el sacerdote alertó sobre un número telefónico.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Kimi Antonelli es campeón de F1 en México; Verstappen gana y Checo Pérez termina 17: El italiano de Mercedes se convirtió en el monarca más joven de la historia, mientras una accidentada carrera marcó la largada 300 del piloto mexicano con Cadillac.

Conquista Karol G como ‘Emily’ de Tim Burton: La estrella colombiana fue una de las que más llamó la atención por la producción detrás de su caracterización.

Altares monumentales, gastronomía y arte llenan de tradición a Saltillo con Ánimas del Desierto: El festival reúne propuestas gastronómicas, espectáculos artísticos y homenajes a personajes emblemáticos en diferentes recintos de la capital coahuilense

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Beca Rita Cetina 2026: guía para registrar a tus hijos y descargar el folio de solicitud: Las familias con estudiantes de educación básica deben completar el registro en línea, verificar los datos escolares y guardar el comprobante para dar seguimiento al trámite.

¿Tu tarjeta INAPAM está dañada? Estos son los casos en que debes tramitar otra en noviembre: Conoce los documentos necesarios, dónde realizar el trámite y qué debes saber sobre su vigencia.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Centro migratorio Broward Transitional Center, Miami, Florida.

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El trabajo fue el principal motivo por el que los habitantes de Coahuila decidieron salir del país durante ese periodo.

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Algunos de los casos criminales más inquietantes ocurridos en los países nórdicos, tuvieron lugar en entornos oscuros y boscosos.

¿Por qué con la llegada de Halloween las personas sienten una atracción por los crímenes nórdicos que estremecen, y no de frío?
Las escalinatas del Barrio de Santa Anita albergan el Altar Monumental, uno de los principales atractivos del festival.

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El mexicano puede convertirse en el goleador que necesita el LA Galaxy para asegurar su boleto a la postemporada; se viene la última jornada de la MLS.

‘Chucky’ Lozano regresa con gol y puede ser el inicio del repunte que necesita el Galaxy
“¿Creen que una Presidenta, con todos los problemas que están pasando, quiera invertir un día en ayudar a una niña?”, cuestionó el creador de contenido, Alexis Omman.

Alexis Omman pide ayuda a Claudia Sheinbaum para Xóchitl, una niña genio de Chiapas... ¡y la Presidenta escucha el llamado!
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Saltillo: Nuestro pasado