Noticias del fin de semana en México: Prónostico de clima, Kimi Antonelli es campeón de F1 y Beca Rita Cetina 2026

MÉXICO

→ Se aproxima Frente Frío #4, junto a bajas temperaturas desde -5 °C hasta calor de hasta 40 °C, que azotará con lluvias fuertes al norte de México : Este día, domingo 1 de noviembre, el frente frío número 4 asociado con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, ingresará al noroeste del país, generando lluvias.

→ Crece 40% presos y colapsan penales en México : El extenso catálogo de delitos que merecen prisión preventiva ha contribuido a sobrepoblar las cárceles.

→ Mega granjas porcícolas una amenaza para los cenotes en Yucatán; contaminación del agua afecta a comunidades : Greenpeace alerta sobre la presencia de niveles elevados de contaminación orgánica, química y bacteriológica.

INTERNACIONAL

→ Fallecen los 9 ocupantes de un jet ejecutivo que se estrelló en Florida : Las nueve personas que iban en un jet ejecutivo murieron al estrellarse éste en un vecindario de Florida, informó el domingo el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy.

→ Así es el centro migratorio donde está detenida Inés Gómez-Mont : Agentes de E.U aclararon que la retención de la exconductora no responde a una orden de extradición; la FGR la acusa de desvío de 3 mil millones de pesos.

→ Keiko Fujimori reconoce el Cecot de Bukele: ‘es una construcción emblemática’ : La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, izquierda, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, asisten a una ceremonia de bienvenida en el palacio presidencial, el jueves 29 de octubre de 2026, en San Salvador, El Salvador.

COAHUILA

→ Coahuila llena de altares, leyendas y color sus celebraciones por el Día de Muertos : Altares monumentales, festivales, exposiciones y leyendas llenan de actividades las distintas regiones de Coahuila durante el Día de Muertos.

→ Exportó Coahuila más de 17 mil migrantes a Estados Unidos en 5 años : Entre 2020 y 2025, más de 17 mil coahuilenses salieron de la entidad para vivir en Estados Unidos, de acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI.

→ Extorsionadores se hacen pasar por sacerdote de Frontera, Coahuila : Desconocidos utilizan el nombre del párroco de Verbo Encarnado para solicitar depósitos; el sacerdote alertó sobre un número telefónico.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Kimi Antonelli es campeón de F1 en México; Verstappen gana y Checo Pérez termina 17 : El italiano de Mercedes se convirtió en el monarca más joven de la historia, mientras una accidentada carrera marcó la largada 300 del piloto mexicano con Cadillac.

→ Conquista Karol G como ‘Emily’ de Tim Burton : La estrella colombiana fue una de las que más llamó la atención por la producción detrás de su caracterización.

→ Altares monumentales, gastronomía y arte llenan de tradición a Saltillo con Ánimas del Desierto : El festival reúne propuestas gastronómicas, espectáculos artísticos y homenajes a personajes emblemáticos en diferentes recintos de la capital coahuilense

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Beca Rita Cetina 2026: guía para registrar a tus hijos y descargar el folio de solicitud : Las familias con estudiantes de educación básica deben completar el registro en línea, verificar los datos escolares y guardar el comprobante para dar seguimiento al trámite.