Noticias del fin de semana en México: Prónostico de clima, Kimi Antonelli es campeón de F1 y Beca Rita Cetina 2026
Lo más relevante del fin de semana, del 30 de octubre al 1 de noviembre, bajo la cobertura de VANGUARDIA
MÉXICO
→ Se aproxima Frente Frío #4, junto a bajas temperaturas desde -5 °C hasta calor de hasta 40 °C, que azotará con lluvias fuertes al norte de México: Este día, domingo 1 de noviembre, el frente frío número 4 asociado con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, ingresará al noroeste del país, generando lluvias.
→ Crece 40% presos y colapsan penales en México: El extenso catálogo de delitos que merecen prisión preventiva ha contribuido a sobrepoblar las cárceles.
→ Mega granjas porcícolas una amenaza para los cenotes en Yucatán; contaminación del agua afecta a comunidades: Greenpeace alerta sobre la presencia de niveles elevados de contaminación orgánica, química y bacteriológica.
INTERNACIONAL
→ Fallecen los 9 ocupantes de un jet ejecutivo que se estrelló en Florida: Las nueve personas que iban en un jet ejecutivo murieron al estrellarse éste en un vecindario de Florida, informó el domingo el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy.
→ Así es el centro migratorio donde está detenida Inés Gómez-Mont: Agentes de E.U aclararon que la retención de la exconductora no responde a una orden de extradición; la FGR la acusa de desvío de 3 mil millones de pesos.
→ Keiko Fujimori reconoce el Cecot de Bukele: ‘es una construcción emblemática’: La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, izquierda, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, asisten a una ceremonia de bienvenida en el palacio presidencial, el jueves 29 de octubre de 2026, en San Salvador, El Salvador.
COAHUILA
→ Coahuila llena de altares, leyendas y color sus celebraciones por el Día de Muertos: Altares monumentales, festivales, exposiciones y leyendas llenan de actividades las distintas regiones de Coahuila durante el Día de Muertos.
→ Exportó Coahuila más de 17 mil migrantes a Estados Unidos en 5 años: Entre 2020 y 2025, más de 17 mil coahuilenses salieron de la entidad para vivir en Estados Unidos, de acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI.
→ Extorsionadores se hacen pasar por sacerdote de Frontera, Coahuila: Desconocidos utilizan el nombre del párroco de Verbo Encarnado para solicitar depósitos; el sacerdote alertó sobre un número telefónico.
DEPORTES Y ESPECTÁCULOS
→ Kimi Antonelli es campeón de F1 en México; Verstappen gana y Checo Pérez termina 17: El italiano de Mercedes se convirtió en el monarca más joven de la historia, mientras una accidentada carrera marcó la largada 300 del piloto mexicano con Cadillac.
→ Conquista Karol G como ‘Emily’ de Tim Burton: La estrella colombiana fue una de las que más llamó la atención por la producción detrás de su caracterización.
→ Altares monumentales, gastronomía y arte llenan de tradición a Saltillo con Ánimas del Desierto: El festival reúne propuestas gastronómicas, espectáculos artísticos y homenajes a personajes emblemáticos en diferentes recintos de la capital coahuilense
¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?
→ Beca Rita Cetina 2026: guía para registrar a tus hijos y descargar el folio de solicitud: Las familias con estudiantes de educación básica deben completar el registro en línea, verificar los datos escolares y guardar el comprobante para dar seguimiento al trámite.
→ ¿Tu tarjeta INAPAM está dañada? Estos son los casos en que debes tramitar otra en noviembre: Conoce los documentos necesarios, dónde realizar el trámite y qué debes saber sobre su vigencia.