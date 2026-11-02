Calaveras 2026: La irreverencia de la muerte alcanza a todos

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Enrique Abasolo
por Enrique Abasolo
James
por James

Como cada año, la huesuda vino de visita y se llevó al camposanto a políticos, empresarios, deportistas y artistas, nadie se salva de ella, por más conocido que uno sea.

Opinión
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La muerte no se anduvo con rodeos: vino por personajes, eventos o circunstancias que algo hicieron en este año para ganarse un boleto al panteón.

Las tradicionales Calaveras, con su sarcástico e irreverente tono, narran las historias de quienes han marcado la agenda de este 2026 y que al final ocupan un lugar en el camposanto.

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GUADALUPE TADDEI

Con el Diablo esta corrupta

comía pescado y fideos,

hasta que, de forma abrupta,

se filtraron sus videos.

Fue ese “¡París a tus pies!”,

de su chamaco un desliz.

Si ella -toda sencillez-

con tan poco era feliz.

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MARU CAMPOS

En el Averno, un rumor

es que la góber-traidora

disputará a la Doctora

por ser la Bruja Mayor.

Mujeres de las de antaño

no llegan a esos extremos:

“Despedazarnos podemos

pero nunca hacernos daño”.

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ANDY LÓPEZ BELTRÁN

Desde su lecho agoniza

el nepo-baby heredero.

Y no llora por su visa

sino por falta de fuero.

En Suiza, Amílcar Olán

espera instrucciones de Andy

el huachicolero dandi

auténtico jefe del Clan.

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CLAUDIA SHEINBAUM

Toda vieja, flaca y seca

(la Muerte, no la Doctora)

llegó desde primera hora

y halló a Clau ya bien pacheca.

“Con tu malestar concurro”,

dijo al verla tan nerviosa:

“¡Y a como pinta la cosa,

préndete, Claudia, otro churro!

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MARINA DEL PILAR

La muerte te corretea...

confesarte es menester.

Con un sacerdote ha de ser,

pero nunca con la DEA.

Buscabas la absolución

con el acta de divorcio.

Ni el acta de defunción

te deslinda de tu socio.

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MANOLO JIMÉNEZ

Si al morir, derecho tienes

para un último deseo,

fue el de Manolo Jiménez

organizar su Rodeo.

Un destape anticipado

a una “Huesuda” encapricha.

No la Muerte, mal pensado

¡la huesuda Adela Micha!

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ROCHA MOYA

A los ‘Team Transformación’

la Huesuda les reprocha:

“¡Traigo una orden de aprehensión,

así que entréguenme al Rocha!”

“¡No estás solo!”, su respuesta.

Lo defendieron a gritos.

Nomás que el muerto ya apesta

y ahora están muy calladitos.

Rinden homenaje al escritor Juan Rulfo en el restaurante ‘Epazote’
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LUISA ALCALDE

De líder, Luisa, transitas

a vil florero estorboso.

Agarra mejor tus cositas

y camínale pa’l pozo.

Por tu garrafal dislate

en excusarte no insistas.

¡Todos vimos esas listas,

morenazi de petate!

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OMAR G. HARFUCH Y ERNESTINA GODOY

Ya está este par bien occiso.

¡La que liaron! ¡Dios, qué risa!

¡Su histórico decomiso

se volvió pura ceniza!

Tuvo hasta su muerte Omar

conflicto con Ernestina:

Él quería al Clan atrapar,

pero ella tirarle esquina.

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JAVIER DÍAZ

Es un concepto profundo

y a la vez es muy sencillo:

Dio el saltillo al otro mundo

el Alcalde de Saltillo.

Entre llantos y susurros

da su póstuma ordenanza

pa’ que quiten a los “Burros”

que estorban en V. Carranza.

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DAMNIFICADOS DE LA 4T

Ya viendo sus sueños rotos

los tres se pusieron graves:

Andrea “La Jirafa” Chávez,

“Tía Tatis” y el “Cero Votos”.

Y desde que han fallecido,

Muerte, nos consume el morbo:

¿Los traicionó su partido

o nomás eran estorbo?

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DONALD TRUMP

Cuando con algo se aferra

dénselo, porque es capaz

de iniciar Trump otra guerra

por el Nobel de la Paz.

Quédate tú el galardón,

Muerte, si este mal remedias

dando a Trump el descontón

final con las intermedias.

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NICOLÁS MADURO

En el Más Allá, Maduro,

recibas tu merecido.

Que te hagan sentir lo tupido

y sobre todo... lo duro.

La Calaca va que vuela

y le avisa al Iscariote

¿Puede hacer Super Bigote

del Infierno un Venezuela?

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PUTIN Y ZELENSKI

Yo te quisiera pedir,

Catrina, lánzate a Rusia.

Llévate al Zar Vladimir

termina su guerra sucia.

La diferencia es inmensa.

Vale hacer la distinción:

Lo de Ucrania era defensa

lo de Putin ambición.

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ALEKS SYNTEK

Ahora que Syntek ha muerto

va el dato perturbador:

¡Se le pegó el flotador

a la mitad de un concierto!

¡Tan pronto, al anochecer,

chamacos, duérmanse ya,

o se les va a aparecer

el “wom-veram-dririm-dá”!

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MUNDIAL DE FUTBOL 2026

La Calaca se dio cita

a la fiesta mundialera.

Y a festejar los invita,

en El Ángel los espera.

Armaron tremendo guato,

pintaron, pusieron flores.

Y todos los reflectores

se los llevó un triste pato.

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EMMANUEL MACRON

París, una pesadilla

que resulta familiar.

A la Muerte hizo evocar

la Toma de la Bastilla.

Es ¡Vive la Révolution!

el clamor de los franchutes

que exigen, Parca, ejecutes

con guillotina a Macron.

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ANTONIO ATTOLINI

Destinada está al fracaso

La 4T en el Estado,

pues más gente -en todo caso-

junta un perro atropellado.

Attolini, lo lamento

pero ya no participas.

Será tu eterno tormento

el rugido de tus tripas.

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ISAAC DEL TORO

Raudo como un meteoro

en la pista, en la montaña

va el mexicano Del Toro

seguido por la guadaña.

Hizo Issac este año historia

montado en su bicicleta.

Y más que buscar la gloria

fue el Paraíso su meta.

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DOLLY PARTON

Hasta el Cielo se remonta,

ni siquiera se despeina

y aunque era rubia esta reina

no tuvo un pelo de tonta.

La Dolly despampanante...

¿Ya es ángel o serafín?

¡Qué más da, con tal que cante

su “Jolene, Jolene, Jolene...”!

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LIONEL MESSI

Obituarios deportivos

no hay comparados con éste:

“Dejó ‘Lío’ la albiceleste

luego el mundo de los vivos”.

De su escuadra, causó baja

cuando con la Muerte topa.

Y le dice la muy maja:

“Me dejas aquí la Copa”.

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CASA DE LOS FAMOSOS

¡La fórmula está agotada!

¡Calavera, por favor,

apaga el televisor

pa’ no ver esa m... jalada!

La Muerte dio su postura

irónica y divertida:

“¡Yo no veo tele-basura,

porque yo sí tengo vida!”.

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JAMES

JAMES

Cartonista y caricaturista para Vanguardia.

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