$!Calaveras 2026: La irreverencia de la muerte alcanza a todos

La muerte no se anduvo con rodeos: vino por personajes, eventos o circunstancias que algo hicieron en este año para ganarse un boleto al panteón. Las tradicionales Calaveras, con su sarcástico e irreverente tono, narran las historias de quienes han marcado la agenda de este 2026 y que al final ocupan un lugar en el camposanto.

GUADALUPE TADDEI Con el Diablo esta corrupta comía pescado y fideos, hasta que, de forma abrupta, se filtraron sus videos. Fue ese “¡París a tus pies!”, de su chamaco un desliz. Si ella -toda sencillez- con tan poco era feliz.

MARU CAMPOS En el Averno, un rumor es que la góber-traidora disputará a la Doctora por ser la Bruja Mayor. Mujeres de las de antaño no llegan a esos extremos: “Despedazarnos podemos pero nunca hacernos daño”.

ANDY LÓPEZ BELTRÁN Desde su lecho agoniza el nepo-baby heredero. Y no llora por su visa sino por falta de fuero. En Suiza, Amílcar Olán espera instrucciones de Andy el huachicolero dandi auténtico jefe del Clan.

CLAUDIA SHEINBAUM Toda vieja, flaca y seca (la Muerte, no la Doctora) llegó desde primera hora y halló a Clau ya bien pacheca. “Con tu malestar concurro”, dijo al verla tan nerviosa: “¡Y a como pinta la cosa, préndete, Claudia, otro churro!

MARINA DEL PILAR La muerte te corretea... confesarte es menester. Con un sacerdote ha de ser, pero nunca con la DEA. Buscabas la absolución con el acta de divorcio. Ni el acta de defunción te deslinda de tu socio.

MANOLO JIMÉNEZ Si al morir, derecho tienes para un último deseo, fue el de Manolo Jiménez organizar su Rodeo. Un destape anticipado a una “Huesuda” encapricha. No la Muerte, mal pensado ¡la huesuda Adela Micha!

ROCHA MOYA A los ‘Team Transformación’ la Huesuda les reprocha: “¡Traigo una orden de aprehensión, así que entréguenme al Rocha!” “¡No estás solo!”, su respuesta. Lo defendieron a gritos. Nomás que el muerto ya apesta y ahora están muy calladitos.

LUISA ALCALDE De líder, Luisa, transitas a vil florero estorboso. Agarra mejor tus cositas y camínale pa’l pozo. Por tu garrafal dislate en excusarte no insistas. ¡Todos vimos esas listas, morenazi de petate!

OMAR G. HARFUCH Y ERNESTINA GODOY Ya está este par bien occiso. ¡La que liaron! ¡Dios, qué risa! ¡Su histórico decomiso se volvió pura ceniza! Tuvo hasta su muerte Omar conflicto con Ernestina: Él quería al Clan atrapar, pero ella tirarle esquina.

JAVIER DÍAZ Es un concepto profundo y a la vez es muy sencillo: Dio el saltillo al otro mundo el Alcalde de Saltillo. Entre llantos y susurros da su póstuma ordenanza pa’ que quiten a los “Burros” que estorban en V. Carranza.

DAMNIFICADOS DE LA 4T Ya viendo sus sueños rotos los tres se pusieron graves: Andrea “La Jirafa” Chávez, “Tía Tatis” y el “Cero Votos”. Y desde que han fallecido, Muerte, nos consume el morbo: ¿Los traicionó su partido o nomás eran estorbo?

DONALD TRUMP Cuando con algo se aferra dénselo, porque es capaz de iniciar Trump otra guerra por el Nobel de la Paz. Quédate tú el galardón, Muerte, si este mal remedias dando a Trump el descontón final con las intermedias.

NICOLÁS MADURO En el Más Allá, Maduro, recibas tu merecido. Que te hagan sentir lo tupido y sobre todo... lo duro. La Calaca va que vuela y le avisa al Iscariote ¿Puede hacer Super Bigote del Infierno un Venezuela?

PUTIN Y ZELENSKI Yo te quisiera pedir, Catrina, lánzate a Rusia. Llévate al Zar Vladimir termina su guerra sucia. La diferencia es inmensa. Vale hacer la distinción: Lo de Ucrania era defensa lo de Putin ambición.

ALEKS SYNTEK Ahora que Syntek ha muerto va el dato perturbador: ¡Se le pegó el flotador a la mitad de un concierto! ¡Tan pronto, al anochecer, chamacos, duérmanse ya, o se les va a aparecer el “wom-veram-dririm-dá”!

MUNDIAL DE FUTBOL 2026 La Calaca se dio cita a la fiesta mundialera. Y a festejar los invita, en El Ángel los espera. Armaron tremendo guato, pintaron, pusieron flores. Y todos los reflectores se los llevó un triste pato.

EMMANUEL MACRON París, una pesadilla que resulta familiar. A la Muerte hizo evocar la Toma de la Bastilla. Es ¡Vive la Révolution! el clamor de los franchutes que exigen, Parca, ejecutes con guillotina a Macron.

ANTONIO ATTOLINI Destinada está al fracaso La 4T en el Estado, pues más gente -en todo caso- junta un perro atropellado. Attolini, lo lamento pero ya no participas. Será tu eterno tormento el rugido de tus tripas.

ISAAC DEL TORO Raudo como un meteoro en la pista, en la montaña va el mexicano Del Toro seguido por la guadaña. Hizo Issac este año historia montado en su bicicleta. Y más que buscar la gloria fue el Paraíso su meta.

DOLLY PARTON Hasta el Cielo se remonta, ni siquiera se despeina y aunque era rubia esta reina no tuvo un pelo de tonta. La Dolly despampanante... ¿Ya es ángel o serafín? ¡Qué más da, con tal que cante su “Jolene, Jolene, Jolene...”!

LIONEL MESSI Obituarios deportivos no hay comparados con éste: “Dejó ‘Lío’ la albiceleste luego el mundo de los vivos”. De su escuadra, causó baja cuando con la Muerte topa. Y le dice la muy maja: “Me dejas aquí la Copa”.