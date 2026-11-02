Calaveras 2026: La irreverencia de la muerte alcanza a todos
Como cada año, la huesuda vino de visita y se llevó al camposanto a políticos, empresarios, deportistas y artistas, nadie se salva de ella, por más conocido que uno sea.
La muerte no se anduvo con rodeos: vino por personajes, eventos o circunstancias que algo hicieron en este año para ganarse un boleto al panteón.
Las tradicionales Calaveras, con su sarcástico e irreverente tono, narran las historias de quienes han marcado la agenda de este 2026 y que al final ocupan un lugar en el camposanto.
GUADALUPE TADDEI
Con el Diablo esta corrupta
comía pescado y fideos,
hasta que, de forma abrupta,
se filtraron sus videos.
Fue ese “¡París a tus pies!”,
de su chamaco un desliz.
Si ella -toda sencillez-
con tan poco era feliz.
MARU CAMPOS
En el Averno, un rumor
es que la góber-traidora
disputará a la Doctora
por ser la Bruja Mayor.
Mujeres de las de antaño
no llegan a esos extremos:
“Despedazarnos podemos
pero nunca hacernos daño”.
ANDY LÓPEZ BELTRÁN
Desde su lecho agoniza
el nepo-baby heredero.
Y no llora por su visa
sino por falta de fuero.
En Suiza, Amílcar Olán
espera instrucciones de Andy
el huachicolero dandi
auténtico jefe del Clan.
CLAUDIA SHEINBAUM
Toda vieja, flaca y seca
(la Muerte, no la Doctora)
llegó desde primera hora
y halló a Clau ya bien pacheca.
“Con tu malestar concurro”,
dijo al verla tan nerviosa:
“¡Y a como pinta la cosa,
préndete, Claudia, otro churro!
MARINA DEL PILAR
La muerte te corretea...
confesarte es menester.
Con un sacerdote ha de ser,
pero nunca con la DEA.
Buscabas la absolución
con el acta de divorcio.
Ni el acta de defunción
te deslinda de tu socio.
MANOLO JIMÉNEZ
Si al morir, derecho tienes
para un último deseo,
fue el de Manolo Jiménez
organizar su Rodeo.
Un destape anticipado
a una “Huesuda” encapricha.
No la Muerte, mal pensado
¡la huesuda Adela Micha!
ROCHA MOYA
A los ‘Team Transformación’
la Huesuda les reprocha:
“¡Traigo una orden de aprehensión,
así que entréguenme al Rocha!”
“¡No estás solo!”, su respuesta.
Lo defendieron a gritos.
Nomás que el muerto ya apesta
y ahora están muy calladitos.
LUISA ALCALDE
De líder, Luisa, transitas
a vil florero estorboso.
Agarra mejor tus cositas
y camínale pa’l pozo.
Por tu garrafal dislate
en excusarte no insistas.
¡Todos vimos esas listas,
morenazi de petate!
OMAR G. HARFUCH Y ERNESTINA GODOY
Ya está este par bien occiso.
¡La que liaron! ¡Dios, qué risa!
¡Su histórico decomiso
se volvió pura ceniza!
Tuvo hasta su muerte Omar
conflicto con Ernestina:
Él quería al Clan atrapar,
pero ella tirarle esquina.
JAVIER DÍAZ
Es un concepto profundo
y a la vez es muy sencillo:
Dio el saltillo al otro mundo
el Alcalde de Saltillo.
Entre llantos y susurros
da su póstuma ordenanza
pa’ que quiten a los “Burros”
que estorban en V. Carranza.
DAMNIFICADOS DE LA 4T
Ya viendo sus sueños rotos
los tres se pusieron graves:
Andrea “La Jirafa” Chávez,
“Tía Tatis” y el “Cero Votos”.
Y desde que han fallecido,
Muerte, nos consume el morbo:
¿Los traicionó su partido
o nomás eran estorbo?
DONALD TRUMP
Cuando con algo se aferra
dénselo, porque es capaz
de iniciar Trump otra guerra
por el Nobel de la Paz.
Quédate tú el galardón,
Muerte, si este mal remedias
dando a Trump el descontón
final con las intermedias.
NICOLÁS MADURO
En el Más Allá, Maduro,
recibas tu merecido.
Que te hagan sentir lo tupido
y sobre todo... lo duro.
La Calaca va que vuela
y le avisa al Iscariote
¿Puede hacer Super Bigote
del Infierno un Venezuela?
PUTIN Y ZELENSKI
Yo te quisiera pedir,
Catrina, lánzate a Rusia.
Llévate al Zar Vladimir
termina su guerra sucia.
La diferencia es inmensa.
Vale hacer la distinción:
Lo de Ucrania era defensa
lo de Putin ambición.
ALEKS SYNTEK
Ahora que Syntek ha muerto
va el dato perturbador:
¡Se le pegó el flotador
a la mitad de un concierto!
¡Tan pronto, al anochecer,
chamacos, duérmanse ya,
o se les va a aparecer
el “wom-veram-dririm-dá”!
MUNDIAL DE FUTBOL 2026
La Calaca se dio cita
a la fiesta mundialera.
Y a festejar los invita,
en El Ángel los espera.
Armaron tremendo guato,
pintaron, pusieron flores.
Y todos los reflectores
se los llevó un triste pato.
EMMANUEL MACRON
París, una pesadilla
que resulta familiar.
A la Muerte hizo evocar
la Toma de la Bastilla.
Es ¡Vive la Révolution!
el clamor de los franchutes
que exigen, Parca, ejecutes
con guillotina a Macron.
ANTONIO ATTOLINI
Destinada está al fracaso
La 4T en el Estado,
pues más gente -en todo caso-
junta un perro atropellado.
Attolini, lo lamento
pero ya no participas.
Será tu eterno tormento
el rugido de tus tripas.
ISAAC DEL TORO
Raudo como un meteoro
en la pista, en la montaña
va el mexicano Del Toro
seguido por la guadaña.
Hizo Issac este año historia
montado en su bicicleta.
Y más que buscar la gloria
fue el Paraíso su meta.
DOLLY PARTON
Hasta el Cielo se remonta,
ni siquiera se despeina
y aunque era rubia esta reina
no tuvo un pelo de tonta.
La Dolly despampanante...
¿Ya es ángel o serafín?
¡Qué más da, con tal que cante
su “Jolene, Jolene, Jolene...”!
LIONEL MESSI
Obituarios deportivos
no hay comparados con éste:
“Dejó ‘Lío’ la albiceleste
luego el mundo de los vivos”.
De su escuadra, causó baja
cuando con la Muerte topa.
Y le dice la muy maja:
“Me dejas aquí la Copa”.
CASA DE LOS FAMOSOS
¡La fórmula está agotada!
¡Calavera, por favor,
apaga el televisor
pa’ no ver esa m... jalada!
La Muerte dio su postura
irónica y divertida:
“¡Yo no veo tele-basura,
porque yo sí tengo vida!”.