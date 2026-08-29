Sube número de muertos en Nepal; 5 mil millones de dólares para reconstrucción

Una catástrofe que, según una primera estimación, podría costarle al país miles de millones de dólares. Por ahora, sin embargo, todavía es tiempo de llorar a las víctimas, cuyo número aumenta hora tras hora. Son 675 los muertos recuperados en Nepal y 2 mil 426 las personas con las que aún no se ha podido establecer contacto.

Fuera de una base del Ejército en el distrito de Nuwakot, en Nepal , los dedos recorren las listas de papel colgadas en las paredes. Los familiares buscan un nombre, una pista, alguna noticia de sus seres queridos que siguen desaparecidos.

China contabiliza otros siete muertos y 554 desaparecidos. En total, las personas de las que no se tienen noticias en las dos zonas superan las 3 mil, aunque todavía es difícil determinar si existen superposiciones entre ambas listas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores nepalés informó, en tanto, que más de 4 mil 450 personas fueron rescatadas en las áreas afectadas, entre ellas más de 187 ciudadanos extranjeros, pero otras 420 continúan desaparecidas, incluidos tres italianos.

Son cifras que ayudan, pero que no alcanzan para comprender la magnitud de la catástrofe que golpeó el miércoles 26 de agosto de 2026 pasado la frontera entre Nepal y el Tíbet. Y que tendrá graves consecuencias para el país también en el futuro.

Mientras continúa la búsqueda de posibles sobrevivientes, Katmandú (capital de Nepal) ya comienza a calcular lo que será necesario reconstruir. El ministro de Finanzas, Swarnim Wagle, estimó el costo entre 4 mil y 5 mil millones de dólares, una primera cifra que deberá actualizarse una vez concluida la evaluación de los daños.

Pero antes de la reconstrucción está la carrera contra el tiempo para encontrar a quienes todavía podrían estar con vida. De los 2 mil 426 desaparecidos en Nepal, 933 son trabajadores de proyectos hidroeléctricos.

MÁS DE 100 PERSONAS ATRAPADAS EN TÚNELES

El Ejército intenta llegar hasta más de 100 personas atrapadas en el túnel de la central Upper Trishuli 3B, en el distrito de Rasuwa, en una operación descrita como extremadamente difícil y de alto riesgo.

Los accesos están bloqueados por barro, rocas y sedimentos arrastrados por el río, y los equipos de rescate deben determinar primero si es posible ingresar y de qué manera.

El drama de los túneles, sin embargo, podría ser todavía mayor. Por ese motivo, Katmandú pidió ayuda a India y China. El gobierno movilizó a seis técnicos chinos, que llegaron en helicóptero a la zona de Trishuli para realizar una primera evaluación de las condiciones dentro de la central Upper Trishuli 3B. Otros especialistas chinos permanecen en alerta en la zona fronteriza y podrían ser enviados al lugar. Un equipo indio de 11 miembros, integrado por expertos en rescates en túneles y personal médico, ya llegó a Katmandú.

CADÁVERES EN EL AGUA SE DESCOMPONEN CON RAPIDEZ

En total, 15 mil 224 miembros de las fuerzas de seguridad fueron movilizados para las operaciones de rescate y asistencia. La búsqueda de los desaparecidos se entrelaza además con otra emergencia: la de los cadáveres. Cientos de cuerpos fueron recuperados río abajo después de permanecer durante largo tiempo en el agua y corren riesgo de una rápida descomposición, lo que representa un enorme problema para su identificación.

El ministro de Relaciones Exteriores, Shisir Khanal, explicó que Nepal dispone de capacidades sanitarias y forenses limitadas y pidió cámaras frigoríficas, incluso mediante el uso de camiones refrigerados, además de especialistas para realizar pruebas de ADN, necesarias para identificar a las víctimas y entregar los cuerpos a sus familias.

Según la Cruz Roja, hasta 93 mil personas podrían haber resultado afectadas por la catástrofe.